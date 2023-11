Marvel 'tẩy trắng' Loki giúp Tom Hiddleston tỏa sáng

Loki mùa 2 kết thúc hành trình oái oăm của vị thần lừa lọc Disney

Trong loạt phim, biến thể (variant) thuộc dòng thời gian khác của Loki không hy sinh chống Thanos như chính truyện, mà bị Cục Quản lý Phương sai Thời gian (TVA) bắt giữ do cố chống lại “định mệnh phải làm phản diện” của mình. Anh tìm ra người cộng sự chân thành Mobius (Owen Wilson), cùng tình yêu với Sylvie (Sophia DiMartino) - một Loki phiên bản nữ. Ở cuối mùa 1, Sylvie hạ sát He Who Remains (Jonathan Majors) - người sáng lập TVA, khiến Dòng Thời gian thiêng liêng phân nhánh, dẫn đến nguy cơ diệt vong cho đa vũ trụ.

Trong mùa 2, Loki trở thành người dẫn dắt tạm thời của TVA. Anh và Mobius phải đối đầu với những bầy tôi quá khích của He Who Remains, cũng như tìm ra cách để khắc phục dòng thời gian đang ngày càng hỗn loạn. Không những thế, vị thần Bắc Âu phải tìm cách kiểm soát Bước nhảy Thời gian - một kỹ năng giúp anh thay đổi quá khứ - vị lai.

Khi Loki trở về chính đạo

Mùa 1 của Loki ra mắt năm 2021 và nhận nhiều tiếng vang. Khái niệm thời gian phân nhánh và đa vũ trụ được phim giải thích một cách rành mạch, chi tiết, từ đó khắc phục các hạt "sạn” trong loạt phim điện ảnh trước đó. Phản diện chính của giai đoạn 4 vũ trụ điện ảnh Marvel, Kang The Conqueror, cũng có màn chào sân ấn tượng qua biến thể He Who Remains.

Loki nay mang dáng dấp của một người hùng chính trực

Khán giả toàn thế giới tỏ thái độ tích cực khi Disney và hãng Marvel cho gã thần lừa lọc một thân phận mới. "Gánh nặng vinh quang" của Loki không còn là kẻ phản diện luôn hiềm khích với Thor, mà trở thành phản anh hùng đi tìm kiếm sự công nhận và tình yêu thương.

Đến phần 2, khía cạnh "chính đạo" của Loki trở thành tâm điểm, khi anh được biên kịch Marvel giao cho nhiều trọng trách. Khác với vẻ "loắt choắt" ngày trước, nét mặt của Loki nay hằn sâu sự thâm trầm. Ở phần phim điện ảnh góc máy được đặt để khéo léo khiến anh nhỏ bé, lép vế so với Thor. Trong sê-ri riêng, Loki trông cao lớn, đáng tin cậy hơn, ngày càng mang dáng hình chính trực của anh trai mình.

Để khắc họa rõ nét những thay đổi về tâm lý của vị thần lừa lọc, biên kịch để anh nhiều phân cảnh trải lòng với phiên bản nữ Sylvie của mình - một phép ẩn dụ của việc khai tâm, tự nhận thức về số phận bản thân. Loki có những giọt nước mắt chân thành, thừa nhận vẻ ngoài kiêu ngạo anh thường khoác lên khi đối mặt với Thor để che giấu cho nỗi cô đơn.

Kịch bản phim có lối kết - mở trọn vẹn và thỏa mãn

Ở thế giới cũ, Loki khao khát được công nhận, nhưng gã luôn bị các anh hùng đánh bại, nằm phủ phục gặm nhấm nỗi hổ thẹn. Ở thế giới cũ, "trọng trách vinh quang" của Loki trở thành nỗi ám ảnh khiến gã muốn tàn phá, muốn hủy diệt để thị uy. Chỉ ở phần phim riêng, Loki mới được các thành viên TVA xem như gia đình, như những anh chị em gã luôn ao ước. Giờ đây, "trọng trách vinh quang" mới của gã là chống lại số phận ác nhân của mình, đồng thời bảo vệ những người gã yêu thương.

Ở cuối mùa 2, Loki sau khi kiểm soát được sức mạnh thời gian đã khoác lên một lớp áo mới, một nhân dạng hùng mạnh hơn bao giờ hết. Đây là một cài cắm thông minh của Marvel, là kết mở tạo tiền đề để giới thiệu lại vị thần này trên màn ảnh rộng.

Tom Hiddleston tỏa sáng, tuyến vai phụ nhạt nhòa

Để vào vai một hình tượng mới cho tuyến ác nhân có thể xem là "kinh điển" của vũ trụ điện ảnh Marvel, tài tử Tom Hiddleston thể hiện rõ sự nỗ lực qua nét diễn đa dạng. Anh vẫn giữ được vẻ láu lỉnh, có phần mưu mô cố hữu, đồng thời cũng dùng ánh mắt và biểu cảm mặt để thể hiện khía cạnh "anh hùng" của nhân vật.

Tom Hiddelston thuyết phục khán giả với vai diễn Loki nhiều tâm trạng

Cũng là diễn cảnh cười, nhưng nụ cười trên mặt Hiddelston lần này không còn sự gian manh. Đó là nụ cười của một trang trượng phu, mãn nguyện khi thấy người mình yêu thương vô sự, khi biết rằng những nỗ lực của anh đã được công nhận. Tài tử người Anh biến hóa linh hoạt trong những phân đoạn nghiêm túc, cũng như khi cần nhả thoại hài hước.

Trên nhiều diễn đàn phim ảnh quốc tế, khán giả nói họ thấy cảm động trong tập cuối. Đó là khi Loki đưa ra một quyết định mang tính đánh đổi, mang đến một cao trào đầy thỏa mãn lẫn tiếc nuối cho người hâm mộ. Nhiều tài khoản thừa nhận họ khóc khi thấy biểu cảm, nội tâm thể hiện qua nét mặt của Tom Hiddelston trong loạt cảnh cuối cùng. Ai cũng phải thừa nhận, vốn dĩ, chỉ có Tom Hiddelston mới có thể hóa thân Loki trọn vẹn đến thế.

Các tuyến vai phụ mờ nhạt

Tuy nhiên, so với Hiddelston, các diễn viên quan trọng như Sophia DiMartino, Owen Wilson bị thu hẹp đất diễn. Họ trở thành chất xúc tác để hoàn thiện bức họa cuộc đời của Loki, chứ không còn nhiều phân cảnh đắt giá như ngày trước. "Trùm cuối" Jonathan Majors, hay sao gốc Việt Quan Kế Huy cũng thể hiện khá nhạt nhòa, dù tuyến vai của họ có nhiều tiềm năng khai thác tiếp.

Chưa hết, điểm yếu của mùa hai còn ở phần thoại quá nhiều, đồng thời bị phức tạp hóa với những khái niệm cao siêu về vật lý lượng tử, nghịch lý thời gian. Marvel lộ rõ điểm yếu trong khâu xây dựng tính kết nối kịch bản, khi các quy luật về du hành thời gian từ sau Avengers: Endgame liên tục bị chỉnh sửa, nặng tính sắp đặt nhưng thiếu nhất quán.

Nhìn chung, Loki mùa hai là cái kết trọn vẹn, "có hậu" cho giai thoại về gã thần lừa lọc. Dù hành trình của nhân vật đã kết thúc, song dựa trên cái kết mở, có vẻ Marvel vẫn muốn tiếp tục khai thác Loki trong những thương hiệu phim tiếp theo.