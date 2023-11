Biệt đội Marvel đối mặt nhiều thách thức trước giờ ra rạp

Ngày 8.11, tờ The Hollywood Reporter đăng tải hàng loạt nhận xét sớm của khán giả trên mạng xã hội X (tên cũ là Twitter) về phim siêu anh hùng Biệt đội Marvel với những "lời khen có cánh". Đa số nhận xét phim vui, dàn diễn viên kết hợp ăn ý…

Phim The Marvels đối mặt với nhiều thách thức trước khi ra rạp Việt ngày 9.11 MARVEL

The Marvels là phần phim tiếp theo đứng sau cái bóng của phần đầu chiếu năm 2019 với tổng doanh thu hơn 1,13 tỉ USD toàn cầu (theo Box Office Mojo). Phim quy tụ dàn diễn viên đã được giới thiệu trong các dự án điện ảnh, truyền hình trước đó như Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, và có sự góp mặt của tài tử Hàn Quốc là Park Seo-joon. Tuy nhiên, dù được khen ngợi hết lời sau buổi công chiếu ở Mỹ vừa qua, nhưng The Marvels đối diện với một tình thế rất khác với phần trước, đó là ra đời giữa thời điểm phim siêu anh hùng đang làm ăn bết bát (đầu năm nay, phim Ant-Man and the Wasp: Quantumania cũng của Marvel là "bom xịt" phòng vé, 2 phim của hãng DC là Black Adam và Shazam 2 cũng không khả quan), cùng với đó là tình trạng đình công ở Hollywood chưa kết thúc.



Theo các nguồn tin quốc tế, lượng vé đặt trước của phim The Marvels thậm chí còn thấp hơn cả phim siêu anh hùng The Flash (2023). Giới quan sát phòng vé nhận định phim dự kiến thu về ít hơn 70 triệu USD sau tuần đầu công chiếu, theo Deadline. Phim dự kiến ra rạp Bắc Mỹ ngày 10.11.