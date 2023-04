Ngôi sao Marvel bị cắt hợp đồng vì đánh phụ nữ

Sự nghiệp của Jonathan Majors bị ảnh hưởng vì ồn ào đời tư AFP

Một số nguồn tin tiết lộ với Deadline rằng công ty quản lý nghệ sĩ Entertainment 360 đã quyết định chấm dứt hợp đồng với nam diễn viên Jonathan Majors. Trước đó, anh cũng bị công ty quản lý truyền thông The Lede ngừng hợp tác. Hiện hai công ty này đều chưa đưa ra bình luận chính thức về trường hợp của sao phim Ant-Man and the Wasp: Quantumania.



Jonathan Majors bị bắt ở Manhattan, New York (Mỹ) vào ngày 25.3, nam diễn viên bị buộc tội hành hung và quấy rối một phụ nữ 30 tuổi. Cảnh sát New York đã trả lời một cuộc gọi 911 dẫn đến việc nghệ sĩ 33 tuổi bị "tóm". Theo cơ quan chức năng, nạn nhân giấu tên đã phải nhập viện trong tình trạng có những vết thương ở đầu và cổ. Đại diện pháp lý của sao nam này sau đó đã lên tiếng phủ nhận, nhấn mạnh không có chuyện hành hung đồng thời tuyên bố có bằng chứng giúp xóa bỏ cáo buộc nhắm đến Majors.

Tài tử 33 được đánh giá cao khi đóng ác nhân Kang trong Ant-Man and the Wasp: Quantumania MARVEL STUDIOS

Trước khi gặp rắc rối vì cáo buộc hành hung, quấy rối phụ nữ, Jonathan Majors được biết đến là ngôi sao đang lên ở Hollywood. Anh nhận được đề cử tại giải Emmy với màn thể hiện trong phim Lovecraft Country và được khen ngợi nhờ vai diễn trong hai "bom tấn" ra mắt đầu năm 2023 là Creed III và Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Sau Ant-Man and the Wasp, nam diễn viên sinh năm 1989 tiếp tục đảm nhận vai phản diện Kang trong các bom tấn sắp tới của Marvel. Hiện ngôi sao này đã quay xong mùa hai của loạt phim Loki và dự kiến tái xuất trong Avengers: The Kang Dynasty phát hành năm 2025.

Deadline cho biết Marvel chưa có cuộc họp nào để loại bỏ Jonathan Majors khỏi vai Kang - nhân vật phản diện hàng đầu của MCU trong giai đoạn mới, thậm chí được đánh giá còn đáng sợ hơn cả Thanos. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng hãng này sẽ thay thế Majors bằng một gương mặt mới.

Jonathan Majors có nguy cơ bị mất vai diễn quan trọng trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel AFP

Jonathan Majors sinh năm 1989, tốt nghiệp Đại học Yale với bằng MFA sau đó theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Nam diễn viên trẻ từng ghi dấu trong các bộ phim: The Last Black Man in San Francisco, Da 5 Bloods, The Harder They Fall, Devotion, Lovecraft Country, Creed III… và được giới phê bình đánh giá cao. Tài tử 33 tuổi nhận được sự chú ý nhiều hơn khi đóng ác nhân Kang (Kang The Conqueror) trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Nhân vật của anh lần đầu xuất hiện trong mùa đầu của loạt phim Loki (2021) sau đó trở lại với Ant-Man and the Wasp: Quantumania (2023).