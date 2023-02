‘Ant-Man 3’: Báo động đỏ cho sự an toàn của vũ trụ điện ảnh Marvel

Sau 15 năm gầy dựng, bành trướng và "hái ra tiền" đều đặn, vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU) được xem như một "thế lực" đáng gờm có sức chi phối lớn đến ngành công nghiệp điện ảnh trên toàn cầu. Ở thời điểm này, chẳng có ai dám nói một ngày nào đó, MCU sẽ chết. Tuy nhiên, MCU rõ ràng đang trở nên… chán khi chớm bước sang giai đoạn 5 (phase 5) với bộ phim thứ 31 - Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Bằng một công thức kể chuyện cũ kỹ được phủ lên lớp "kẹo đường" kỹ xảo hoành tráng, Ant-Man 3 gây thất vọng và đặt ra câu hỏi rằng: "Marvel đang trở nên lười biếng và sáo mòn đến thế sao?".

Ant-Man and the Wasp: Quantumania dường như chỉ là phần phim kết nối các giai đoạn nên không có gì ấn tượng GALAXY

Cuộc phiêu lưu nhạt nhẽo của Người kiến

Ant-Man and the Wasp: Quantumania là dự án khởi động giai đoạn thứ 5 của MCU và là phần hậu truyện thứ 2 của thương hiệu phim riêng về nhân vật Người kiến. Ở phần phim mới, Người kiến Scott Lang (Paul Rudd) đang trong giai đoạn thảnh thơi, tận hưởng cuộc sống. Anh được công chúng trọng vọng vì là một mảnh ghép của biệt đội Avengers, dẫu thi thoảng vẫn bị nhầm là Spider-Man. Scott còn có tình yêu bình yên, thắm thiết bên bạn gái Hope van Dyne (Evangeline Lilly). Con gái của anh - Cassie Lang (Kathryn Newton) giờ đây đã là cô bé 19 tuổi thông minh, xinh đẹp, nhiều hoài bão.

Bộ phim là cuộc phiêu lưu của gia đình Người kiến đến Lượng tử giới GALAXY

Trong một lần thử nghiệm cỗ máy vừa hoàn thành, Cassie Lang đã vô tình khiến cho cả gia đình bị hút vào Lượng tử giới - một thế giới siêu nhỏ mà hiếm ai biết đến sự tồn tại của nó. Trước đây, mẹ của Hope là Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer) đã từng mắc kẹt ở nơi này suốt 30 năm. Đến với Lượng tử giới lần này, cả gia đình Scott Lang lâm vào nguy hiểm, phải đối mặt với một kẻ thù đầy hiểm ác là Kang - The Conquerer (Jonathan Majors).

Ant-Man and the Wasp: Quantumania là một bộ phim đồ sộ về mặt thiết kế đồ họa, kỹ xảo khi 90% bộ phim được quay với các bối cảnh phông xanh. Bởi lẽ, bộ phim đưa người xem chu du qua những miền thần tiên, hoặc quái dị nhất của Lượng tử giới, với những hệ sinh thái, sinh vật và bộ tộc dân cư chưa từng được biết đến. Những nền văn minh và đế chế nơi Lượng tử giới khiến người xem khá thích thú khi chúng vừa hoành tráng, lại vừa có gì đó tếu táo, điên rồ. Vũ khí, tàu chiến, hệ thống hạ tầng nơi đây cũng khiến khán giả phải lóa mắt vì hiện đại và độc đáo.

Tuy nhiên, kỹ xảo hoành tráng cũng khó lòng cứu vớt một cốt truyện dễ dãi, ngồn ngộn chi tiết, sự kiện nhưng thiếu hụt trầm trọng về mặt cảm xúc. Ant-Man and the Wasp: Quantumania cứ như một bộ phim phiêu lưu gia đình hài hước, với loạt nhân vật ngây ngô, vui vẻ khám phá vùng đất lạ. Rồi khi đụng độ phải một "quái thú" đang thống trị nơi này, cả gia đình phải cùng nhau đồng tâm hiệp lực để đánh một trận giòn giã.

Phim thiết lập Lượng tử giới khá ấn tượng với đa dạng cảnh quan GALAXY

Hai diễn viên kỳ cựu Michelle Pfeiffer và Michael Douglas không có nhiều đất diễn trong phim GALAXY

Ant-Man and the Wasp: Quantumania cũng là bộ phim giới thiệu đến cho khán giả kẻ phản diện trung tâm mới của vũ trụ điện ảnh Marvel: Kang - The Conqueror. Nhân vật này được giới thiệu có sức mạnh kinh khủng, vừa cuồng vọng lại vừa tàn nhẫn, giết người không gớm tay, thậm chí còn đáng sợ hơn cả Thanos. Vào vai Kang là nam diễn viên Jonathan Majors, ngoại hình và thần thái của anh khá ấn tượng. Tuy nhiên, Kang trong Ant-Man 3 cũng bị xây dựng hời hợt và thiếu đồng nhất về mặt tâm lý.

Nhờ có tố chất của một ngôi sao, Jonathan Majors vào vai Kang - The Conqueror khá dễ dàng GALAXY

Kang - The Conqueror được cho là phản diện nguy hiểm nhất vũ trụ MCU, hơn cả Thanos. Nhưng ở Ant-Man 3, thật khó lòng để thấy phép so sánh này đúng đắn WIKI OF NERDS

Năm xưa, thứ khiến cho Thanos trở thành một trong những phản diện vĩ đại nhất trên màn ảnh rộng nằm ở lý tưởng của hắn ta - thứ lý tưởng trái khuấy, cực đoan nhưng đậm tính nhân sinh. Mối đe dọa từ Thanos được "ủ" dần qua nhiều phần phim để cuối cùng phát tiết thật đáng sợ và mạnh mẽ ở Avengers: Infinity War và Avengers: End game. Tài thao lược, quản binh của Thanos còn được thể hiện qua cách hắn chiêu mộ, sử dụng và thao túng các tay sai. Còn ở Kang trong Ant-Man khoe mẽ nhiều, đánh đấm nhiều nhưng rất nhiều lần khiến cho khán giả phải hoài nghi về năng lực và mục đích giấc mộng bá chủ của hắn. Và dẫu mang tiếng xây dựng nên đế chế "bách chiến bách thắng" ở Lượng tử giới nhưng những kẻ dưới trướng của Kang lại khá vô tri và yếu kém.

Nhân vật Cassie Lang (trái) là thế hệ Người kiến tiếp theo nhưng được xây dựng không mấy ấn tượng GALAXY

Bên cạnh đó, vì quá sáng sủa và đơn thuần nên Ant-Man 3 không cho khán giả thấy được độ trầm trọng của nạn diệt chủng đa vũ trụ đến từ Kang. Việc tham chiến của gia đình Người kiến Scott Lang từ đó mất đi sức nặng, làm mất hết màu sắc bi tráng cần có của một bộ phim siêu anh hùng. Phim có cố gắng cài cắm những chi tiết tô đậm tình cảm gia đình, đức hy sinh dành cho con cái nhưng mọi biểu hiện cũng đều quá cũ kỹ.

Dài, dai thì dở?

Thực chất nếu đứng độc lập, Ant-Man and the Wasp: Quantuminia không đến nỗi là một tác phẩm dở tệ. Nó vẫn là một bộ phim phù hợp để giải trí, mở mang tầm mắt về "phép màu" của công nghệ kỹ xảo. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ nó quá quen thuộc, đã lặp đi lặp lại quá nhiều. Khán giả đã được xem hàng chục bộ phim như thế trong vòng một thập kỷ qua. Hơn hết, đây đã là giai đoạn thứ 5 (phase 5) của MCU chứ không còn là giai đoạn khởi động, thiết lập nữa.

Marvel Studios đang lặp lại những công thức cũ kỹ của dòng phim siêu anh hùng dành cho gia đình MARVEL STUDIOS

Khi tất cả yếu tố từ cốt truyện, dàn cảnh, màu sắc, dựng phim đều được đặt vào vùng an toàn, mọi thứ mặc nhiên trở nên trống rỗng và nhàm chán. Khán giả tiếp nhận bộ phim cũng như cách nhai đi nhai lại một mẩu kẹo cao su đã nhạt thếch, không còn ngon nữa, nhưng vì "quen miệng", vì nó giết thời gian. Sau khi bộ phim kết thúc, trải nghiệm cảm xúc của họ cũng tắt ngấm, vì chẳng còn gì để mà trầm trồ, bàn tán hay suy tư.

Rolling Stone phân tích hiện có 31 phim điện ảnh và 20 loạt phim truyền hình của Marvel. Càng ngày, hệ thống nhân vật và câu chuyện càng mở rộng, trong những khoảng thời gian đã được định tính kỹ lưỡng. Khán giả khó có thể xem và nhớ mọi phim, tình tiết, lịch sử nhân vật. Họ chưa kịp "thẩm thấu" và gắn bó với một nhân vật này, thì đã phải cuốn theo mạch câu chuyện của một nhân vật khác. Nếu không phải fan Marvel, phần lớn khán giả đến xem phim trong tâm thế "xem cho biết", xem để hòa vào dòng chảy thời đại, xem vì hội chứng FOMO (cảm giác lo sợ của một người rằng mình đang không nắm bắt được những thông tin, sự kiện, hoặc trải nghiệm mà số đông đang quan tâm)…

Những phim điện ảnh, sêri sẽ được Marvel ra mắt trong giai đoạn 5 CHỤP MÀN HÌNH

Để thu lời "khủng", Disney và Marvel cần tiếp cận đến lượng đối tượng khán giả càng rộng càng tốt. Bên cạnh đó, vì thương hiệu cần dùng phim ảnh để làm chiếc "mồi câu" cho các thương vụ buôn bán vật phẩm kỷ niệm, đồ chơi, phục vụ sức khỏe chung của toàn bộ hệ sinh thái nên dường như càng ngày các phim của MCU càng được "gia đình hóa". Chúng trở nên đơn giản, giảm thiểu những rủi ro về dao động cảm xúc. Đến mức các nhân vật đau buồn cũng không nên đau buồn quá độ, đùa cợt thì cũng nên ý nhị và phản diện thì cũng không dám đi đến tận cùng của sự tàn ác.

Từ giã biệt đội Avengers cùng những siêu anh hùng thế hệ đầu, Marvel đang đứng trước những thử thách lớn DEVIAN ART

America Chavez, Cassie Lang, Iron Heart, Ms.Marvel là các "mầm non" siêu anh hùng của vũ trụ điện ảnh Marvel GALAXY

Nếu Marvel Studios cứ tiếp tục chơi an toàn ở giai đoạn tiếp theo, thật khó lòng để tạo hứng thú cho khán giả, nhất là những người xem không phải fan Marvel đang tìm kiếm những tác phẩm giải trí mới mẻ, thú vị. Phải chăng điều gì kéo dài quá mức cũng trở nên nhàm chán, như người ta thường hay nói: Dài, dai thì… dở?

Ant-Man and the Wasp: Quantumania khởi chiếu tại Việt Nam từ 17.2.