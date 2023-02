Mỹ nhân 9X đóng con gái Ant-Man là ai?

Trong năm 2017, “con gái Ant-Man” góp mặt trong hai tác phẩm được đề cử giải Phim hay nhất tại Oscar là Lady bird và Three billboards outside Ebbing, Missouri. Ngoài ra, cô còn có dịp đồng hành cùng các đàn chị tên tuổi như Nicole Kidman, Reese Witherspoon trong loạt phim truyền hình đình đám Big little lies. Tại đó, Kathryn chứng tỏ khả năng diễn xuất thực lực và bác bỏ định kiến về việc cô chẳng có gì ngoài ngoại hình xinh xắn