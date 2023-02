Người kiến Scott Lang sẽ hy sinh trong ‘Ant-Man 3’?

Chỉ còn hơn 1 tuần nữa, bom tấn Marvel đầu tiên của năm 2023 - Ant-Man and the Wasp: Quantumania (tựa Việt: Người kiến và Chiến binh ong: Thế giới lượng tử) sẽ chính thức "đổ bộ" các rạp chiếu. Trên các diễn đàn điện ảnh, hội nhóm hâm mộ phim Marvel, hàng loạt các giả thuyết về bộ phim cũng đang được cộng đồng mạng đem ra bàn tán sôi nổi. Không ít khán giả bày tỏ tâm trạng nơm nớp lo sợ cho số phận của Người kiến Scott Lang (Paul Rudd) khi trong phần phim Ant-Man mới, anh sẽ phải đối đầu với ác nhân nguy hiểm bậc nhất MCU - Kang The Conquerer (Jonathan Majors).

Trong Ant-Man 3, cả gia đình Scott Lang bị hút vào Thế giới lượng tử

Qua trailer Ant-Man and the Wasp: Quantumania, khán giả có thể đưa ra một số dự đoán về cuộc chiến giữa Ant-Man và Kang trong bom tấn sắp tới. Sau khi Cassie (Kathryn Newton) chế tạo ra một thiết bị liên lạc với Lượng Tử Giới, cả gia đình Hank Pym (Michael Douglas) và Scott Lang đều bị hút vào bên trong. Tại đây, Scott đã chạm mặt Kang và nhận được đề nghị hợp tác.

Tên ác nhân nhờ Ant-Man làm một việc gì đó, đổi lại gã sẽ giúp lấy lại 5 năm thời gian anh mắc kẹt trong Lượng Tử Giới để bù đắp cho con gái Cassie. Dĩ nhiên, với một kẻ phản diện như Kang, phi vụ kia chắc chắn không hề tốt đẹp gì hay thậm chí chỉ là một cái bẫy. Khả năng cao Scott sẽ nhận ra bản chất của Kang và quyết định chiến đấu với gã để bảo vệ gia đình mình.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania liệu có phải là phần phim "từ biệt" Người kiến Scott Lang?

Trước khi Kang xuất hiện trên màn ảnh rộng, một biến thể khác của gã là "He Who Remains" đã có màn ra mắt trong sêri ngắn Loki. Nhân vật này sở hữu sức mạnh khủng khiếp khi có thể điều khiển mọi sự kiện diễn ra theo ý muốn và xóa sổ bất kỳ dòng thời gian nào đi lệch với quỹ đạo. Thậm chí, tại Cơ quan Phương sai Thời gian (TVA), Đá Vô cực của Thanos (Josh Brolin) chỉ là cục chặn giấy. Kang với sức mạnh phi thường cùng tâm địa độc ác chắn chắn sẽ làm nên một nhân vật phản diện nguy hiểm, đáng sợ nhất MCU.

Kang được giới thiệu là ác nhân có sức mạnh siêu phàm, nguy hiểm hơn cả Thanos

Đụng độ với Kang, Người kiến có nguy cơ cao sẽ phải hy sinh

Để đánh bại Thanos, Black Widow/Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) và Iron Man/Tony Stark (Robert Downey Jr.) phải hy sinh. Vì vậy, với một kẻ thù ghê gớm như Kang, nhiều fan lo lắng Scott Lang sẽ không thể toàn mạng nếu "đơn phương độc mã" giao chiến với ác nhân này. Các trailer đã ra mắt đều ám chỉ cái chết đầy bi thương của siêu anh hùng qua hình ảnh chiếc mũ vỡ nát hay những biến thể Ant-Man dễ dàng bị Kang xóa sổ. Anh chàng dường như cũng chỉ muốn cùng chết hay ít nhất là khiến cho kế hoạch của Kang bị hủy hoại qua câu nói: “Ta không cần phải thắng. Hai chúng ta chỉ cần cùng thua”.

Thời gian gần đây, Marvel Studios tập trung xây dựng thế hệ siêu anh hùng mới trẻ trung hơn để tiếp bước thế hệ trước. Sau cái chết của T’Challa (Chadwick Boseman), danh hiệu Black Panther thuộc về Shuri (Letitia Williams), Riri Williams sẽ trở thành Ironheart (Dominique Thorne) tiếp bước Iron Man. She-Hulk/Jennifer Walters (Tatiana Maslany) thay thế Hulk/Bruce Banners (Mark Ruffalo), Yelena Belova (Florence Pugh) thay chị gái làm Black Widow hay Hawkeye/Clint Barton (Jeremy Renner) truyền lại vị trí cho Kate Bishop (Hailee Steinfeld).

Cassie Lang được dự đoán sẽ tiếp bước cha mình trở thành siêu anh hùng Stature, thành lập nên nhóm Young Avengers và hứa hẹn có màn báo thù hấp dẫn trong Avengers: The Kang Dynasty

Nếu Ant-Man and the Wasp: Quantumania khép lại trong bi thương, Cassie Lang sẽ tiếp bước cha mình trở thành Stature, thành lập nên nhóm Young Avengers và hứa hẹn có màn báo thù hấp dẫn trong Avengers: The Kang Dynasty (2025). Như vậy, Ant-Man and the Wasp: Quantumania khả năng cao sẽ là một bộ phim tri ân cũng như khép lại hành trình đầy biến động của Ant-Man trên màn ảnh rộng. Đây hứa hẹn sẽ là một tác phẩm hoành tráng và nhiều cảm xúc để mở màn cho giai đoạn 5 hấp dẫn của MCU.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania (Người kiến và Chiến binh ong: Thế giới lượng tử) sẽ chính thức được trình làng vào ngày 17.2, phim có suất chiếu sớm từ 19 giờ ngày 16.2.