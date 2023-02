Vì sao Jonathan Majors - ác nhân mới của vũ trụ Marvel gây chú ý?

Tuổi thơ nổi loạn của Jonathan Majors

Jonathan Majors chiếm trọn "hào quang" trong Ant-Man and the Wasp: Quantumania với vai Kang The Conqueror DISNEY

Jonathan Majors sinh năm 1989 trong một gia đình lao động ở California (Mỹ), có bố là quân nhân thuộc lực lượng Không quân Mỹ. Gia đình nam diễn viên sau đó chuyển đến sống tại Dallas, Texas. Năm Jonathan Majors lên 9 tuổi, bố anh bất ngờ bỏ đi, bỏ lại một mình mẹ anh - một mục sư phải xoay trở để nuôi 3 đứa con khôn lớn. Là người da màu, hoàn cảnh gia đình lại khó khăn, Jonathan Majors đã trải qua những năm tháng tuổi thơ vô cùng chật vật, bị bạn bè xa lánh, khinh khi. Mẹ của nam diễn viên đôi khi còn phải đi hiến máu để có thêm tiền cải thiện bữa ăn cho các con.

Trong cuộc phỏng vấn với The Hollywood Reporter hồi 2019, nam diễn viên thổ lộ anh từng là đứa trẻ nổi loạn. Vì thường xuyên bị bắt nạt nên Jonathan Majors thường xuyên vướng vào những cuộc cãi vã, đánh nhau với bạn bè ở trường. Có khoảng thời gian anh còn bị nhà trường đình chỉ học. Thời niên thiếu, ngôi sao Ant-Man 3 còn ăn cắp vặt, bị bắt quả tang và phải đi làm lao động công ích để chuộc lỗi. Jonathan Majors còn bị đuổi ra khỏi nhà, phải sống trong xe hơi, làm công ăn lương rẻ mạt tại các nhà hàng, quán ăn.

Jonathan Majors từng có tuổi thơ bốc đồng, nổi loạn VARIETY

Cuộc sống của chàng trai bất hảo dần thay đổi khi anh tìm thấy đam mê với diễn xuất PEOPLE

Sở hữu thân hình cao lớn cùng sức khỏe tốt, Jonathan Majors từng có thời mơ mộng trở thành vận động viên chuyên nghiệp. Tuy nhiên, dòng đời đẩy đưa, trong những ngày tháng tối tăm của cuộc đời, nghệ thuật lại là thứ đã "cứu rỗi" lấy tinh thần anh. Những năm học trung học, Jonathan Majors tiếp xúc nhiều với các tác phẩm văn học của Agatha Christie, Shakespeare và August Wilson. Anh rất thích cảm giác được tưởng tượng, giải mã các nhân vật và bối cảnh câu chuyện. Không khí nơi sân khấu kịch ở trường cũng làm anh bị mê hoặc. Sự ham thích trong việc diễn xuất nhen nhóm trong lòng chàng trai trẻ từ đó.

Bên cạnh đó, Jonathan Majors còn được truyền cảm hứng lớn từ loạt phim The dark knight cùng màn trình diễn xuất thần của tài tử Heath Ledger trong vai Joker. Tốt nghiệp trung học, nam diễn viên bèn ghi danh vào Đại học Nghệ thuật Bắc Carolina và theo đuổi đam mê diễn xuất một cách nghiêm túc. Diễn viên sinh năm 1989 còn học thêm những khóa diễn xuất bên ngoài để trau dồi kỹ năng. Sau khi tốt nghiệp, anh tiếp tục theo học khoa Kịch nghệ của Đại học Yale.

Những cơ hội đầu tiên

Năm 2017 có thể được xem như cột mốc đánh dấu sự nghiệp diễn xuất chuyên nghiệp của Jonathan Majors khi anh được chọn tham gia vào loạt phim truyền hình When we rise – phim kể về sự hình thành phong trào LGBTQ+ tại Mỹ cuối thập niên 1960. Thời điểm này, nam diễn viên vẫn còn đang học để lấy bằng thạc sĩ tại Đại học Yale.

Jonathan Majors dành nhiều năm học hỏi, trau dồi kinh nghiệm ở các trường học nghệ thuật trước khi chính thức "vào nghề" NETFLIX

Sau tốt nghiệp, ngôi sao mới của Marvel có cơ hội diễn chung với Christian Bale trong Hostiles (2017) và Matthew McConaughey trong White boy Rick (2018). Tuy nhiên đến năm 2019, tên tuổi Jonathan Majors mới thật sự được các nhà làm phim danh giá chú ý nhờ màn trình diễn thuyết phục của anh trong phim The last black man in San Francisco. Ra mắt tại Liên hoan phim Sundance, bộ phim nhận được sự hoan nghênh của giới phê bình. Nhờ đó, Jonathan Majors cũng được đề cử "Nam diễn viên phụ xuất sắc" tại Independent Spirit Awards và "Diễn viên đột phá" tại Gotham Awards. Anh cũng được Hiệp hội phê bình phim Los Angeles (LAFCA) trao giải "Diễn viên thế hệ mới tiềm năng".

Jonathan Majors trong Lovecraft country WARNER MEDIA

Vai diễn trong The harder they fall cũng góp phần chứng minh thực lực diễn xuất của nam diễn viên sinh năm 1989 NETFLIX

Nhờ bước đệm vẻ vang này, Jonathan Majors tiếp tục nhận được lời mời đóng Da 5 Bloods vào năm 2020 từ đạo diễn Spike Lee, đứng cùng nhiều tên tuổi lớn như Chadwick Boseman và Delroy Lindo. Tiếp nới, các dự án mà Jonathan Majors tham gia gần đây như The harder they fall và Devotion đều được đánh giá cao về chất lượng. Nam diễn viên cũng dần được nhiều khán giả Mỹ biết đến hơn khi đóng chính loạt phim Lovecraft country do J.J. Abrams và Jordan Peele đầu tư sản xuất.

Trở thành phản diện 'hot' nhất vũ trụ MCU

Tháng 9.2020, Marvel chính thức công bố Jonathan Majors sẽ đảm nhận vai diễn Kang - nhân vật có tầm vóc quan trọng với vũ trụ điện ảnh này trong giai đoạn mới. Kang là một nhân vật với nhiều bản thể khác nhau. Phiên bản Kang đầu tiên - với tên gọi He Who Remains đã ra mắt khán giả thông qua sêri Loki (phát sóng tháng 6.2021). Tại đây, dù chỉ xuất hiện ở vài tập cuối nhưng Jonathan Majors đã nhanh chóng tạo ấn tượng tốt cho khán giả.

Jonathan Majors được giới phê bình khen ngợi khi vào vai phản diện Kang The Conqueror DISNEY

Tuy nhiên, phiên bản Kang mà khán giả mong chờ được thấy nhất lại chính là Kang The Conqueror - nhân vật được mệnh danh là phản diện nguy hiểm nhất của MCU, thậm chí còn đáng sợ hơn cả Thanos. Mới đây, Kang The Conqueror đã có màn "chào sân" hoành tráng thông qua phim điện ảnh Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Chất lượng bộ phim này được đánh giá chỉ nằm ở mức trung bình, tuy nhiên, màn diễn xuất của Jonathan Majors lại được khen ngợi hết lời. Sự điềm tĩnh, quyết đoán của Jonathan Majors đã làm nên một phong thái của một kẻ chinh phạt vũ trụ máu lạnh đúng nghĩa. Ngoại hình vạm vỡ của nam diễn viên cũng giúp tạo hình nhân vật càng trở nên ấn tượng.

Ít ai biết rằng, Jonathan Majors từng có suy nghĩ vai Kang sẽ không bao giờ thuộc về mình. Bởi ngay từ buổi đàm phán, casting đầu tiên, nam diễn viên đã dự tính ra về do bị bắt ngồi đợi quá lâu. Dù vậy, mọi chuyện sau đó diễn ra rất suôn sẻ, Jonathan Majors cũng nhanh chóng bị cuốn hút khi ngày càng khai phá ra nhiều khía cạnh mới lạ của nhân vật này. Song, đây cũng là cơ hội để tên tuổi của nam diễn viên được khán giả trên toàn thế giới biết đến.

Jonathan Majors còn được người hâm mộ gọi là "Phản diện hot nhất vũ trụ điện ảnh Marvel" nhờ ngoại hình điển trai của anh THE NEW YORK TIMES

Jonathan Majors sở hữu thân hình vạm vỡ đẹp như tạc MEN'S HEALTH

Đạo diễn của Ant-Man and the Wasp: Quantumania - Peyton Reed cho biết Jonathan Majors là lựa chọn duy nhất của nhà sản xuất cho vai Kang. Sắp tới, nhân vật này sẽ còn gắn bó lâu dài với vũ trụ điện ảnh Marvel, có sự chi phối lớn đến các siêu anh hùng ở đa vũ trụ. Hiện tại, Marvel Studios đã xác nhận Jonathan Majors sẽ tiếp tục vào vai Kang trong hai phim điện ảnh Avengers: The Kang dynasty và Avengers: Secret wars.

Sau khi trở thành "người nhà" của vũ trụ điện ảnh siêu anh hùng bề thế bậc nhất Hollywood, Jonathan Majors vẫn còn nhiều dự án thú vị bên ngoài. Năm 2023, bên cạnh bom tấn Ant-Man 3, Jonathan Majors còn góp mặt vào tác phẩm độc lập Magazine dreams và Creed III, ngoại truyện của bộ phim về võ sĩ quyền anh huyền thoại Rocky.