Marvel công bố dàn diễn viên chính cho 'The Fantastic Four'

Trong đó Pascal, người vừa nhận được đề cử Emmy cho vai diễn chính trong bộ phim The Last of Us của HBO, sẽ vào vai Reed Richards hay còn gọi là Mr Fantastic trong lần xuất hiện đầu tiên tại vũ trụ siêu anh hùng Marvel. Kirby, người gần đây nhất đã xuất hiện cùng Joaquin Phoenix trong Napoléon, sẽ vào vai Sue Storm - bạn gái của Richards, hay còn được gọi là Người phụ nữ vô hình.

Ngoài ra Moss-Bachrach, người từng chiến thắng giải thưởng Emmy ở hạng mục nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trong loạt phim hài The Bear vào tháng trước, sẽ là Ben Grimm hay còn được gọi là The Thing. Joseph Quinn, người nổi tiếng sau khi xuất hiện với vai Eddie trong series phim Stranger Things, sẽ là Johnny Storm hay The Human Torch.

Phần phim có sự tham gia của nhiều tên tuổi nổi bật. Từ trái qua: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn và Ebon Moss-Bachrac Variety

Các nhân vật này đã từng được đưa lên màn ảnh rộng trước đây vào năm 2005 và phần tiếp theo vào năm 2007, do Chris Evans và Jessica Alba đảm nhận. Cả hai bộ phim thu về tổng cộng khoảng 630 triệu USD trên toàn thế giới.

Ngoài ra còn có một phiên bản khác vào năm 2015 với Michael B Jordan và Miles Teller tham gia diễn xuất, nhưng lại thất bại về mặt phê bình cũng như thương mại.

Bộ phim kể về bộ tứ siêu anh hùng với những sức mạnh khác nhau, nhưng cho đến nay kịch bản chuyển thể mới nhất vẫn chưa được tiết lộ. Đây là những nhân vật đầu tiên được tạo ra cho Marvel Comics bởi Stan Lee và Jack Kirby.

Trong phiên bản truyện tranh, Fantastic Four là những phi hành gia biến thành siêu anh hùng sau khi tiếp xúc với tia vũ trụ trong không gian.

Trong đó Reed có khả năng kéo dài cơ thể. Sue thì điều khiển được ánh sáng để trở nên vô hình và tạo ra trường lực mạnh mẽ. Johnny - anh trai của Sue - có thể biến cơ thể mình thành lửa và bay lượn, còn Ben thì chuyển mình thành một tảng đá có sức mạnh phi phàm.

Phim sẽ do Matt Shakman đạo diễn, người được biết đến chủ yếu qua các bộ phim truyền hình tạo được tiếng vang như WandaVision, Succession và The Great.

Ngoài The Fantastic Four, Pedro Pascal cũng đang chuẩn quay lại phim trường cho phần thứ hai của The Last of Us. Anh cũng đảm nhận một vai diễn lớn trong phim Freaky Tales được đánh giá cao tại LHP Sundance gần đây.

Kirby ngoài tác phẩm này thì sẽ trở lại trong phần tiếp theo của franchise Mission: Impossible. Ngoài ra cô cũng có dự án khác là phim kinh dị sinh tồn Eden của đạo diễn Ron Howard, đóng cặp cùng với Ana de Armas và Sydney Sweeney.

Moss-Bachrach sẽ sớm xuất hiện trong phần thứ ba của The Bear, phát sóng vào mùa hè này. Trong khi Quinn được mong chờ sẽ xuất hiện trong cả Gladiator 2 và A Quiet Place: Day One.

Bức ảnh trên Instagram công bố về dự án này của Marvel Marvel Studios

Tác phẩm mới này được ấn định dự kiến ra mắt vào ngày 25.7.2025. Như vậy đây là tác phẩm mới nhất sau The Marvels ra mắt vào cuối năm 2023 cũng như Madame Web mở màn vào tuần trước.

Trong khi The Marvels trở thành phần có doanh thu thấp nhất của Marvel trong vũ trụ điện ảnh từ trước đến nay, thì bộ phim được đảm nhận bởi Dakota Johnson cũng không được đánh giá cao về cả phê bình cũng như thương mại.

Như vậy cùng với Thunderbolts dự kiến ra rạp vào ngày 2.5, thì trong năm 2025, Marvel cũng có 2 tác phẩm khác là Captain America: Brave New World và Blade. Đây là một bước tiến lớn nếu xét riêng trong năm nay, thì thương hiệu này chỉ có Deadpool và Wolverine tiến hành ra rạp.­­­