'The Marvels' là phim có doanh thu thấp nhất lịch sử Marvel

Sau 1 tháng trụ rạp và hết thời gian phát hành, phim The Marvels rút khỏi phòng vé với tình trạng "thê thảm": phim thu được 80 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ và 197 triệu USD toàn cầu, không chạm được mốc 200 triệu USD (kinh phí sản xuất, quảng bá phim hơn 220 triệu USD).

Phim The Marvels nhận mức chấm 62% trên Rotten Tomatoes MARVEL

Doanh thu "thấp đậm" như thế khiến The Marvels trở thành phim siêu anh hùng có doanh thu thấp nhất trong lịch sử phim Marvel, thậm chí trong thông tin gửi báo chí hôm chủ nhật (theo giờ địa phương), hãng Disney ngậm ngùi thông báo: "Với số tiền thu về đang trượt dốc của The Marvels như bây giờ, chúng tôi sẽ ngừng cập nhật doanh thu quốc tế (ngoài thị trường Bắc Mỹ) và doanh thu toàn cầu của phim".

Mức đón nhận của giới chuyên môn lẫn khán giả đại chúng đối với phim siêu anh hùng này cũng không quá thấp - 62% ở phần các nhà chuyên môn (mức chấp nhận được) và 82% khán giả yêu thích phim.

The Marvels soán ngôi chót bảng của người anh em The Incredible Hulk chiếu năm 2008 (phim này thu 264 triệu USD toàn cầu, không tính lạm phát), vốn trước đó nắm vững danh hiệu phim có doanh thu thấp nhất trong MCU.

Nguồn tin so sánh tác phẩm The Marvels với phim cùng hãng ra mắt đầu năm nay là Ant-Man and the Wasp: Qunatumania. Phim này thu 214 triệu USD tại Bắc Mỹ và 476 triệu USD toàn cầu, mặc dù phim nhận về rất nhiều đánh giá không tốt trên Rotten Tomatoes (các nhà phê bình chấm phim chỉ 46%) - thấp hơn The Marvels.

Phim The Marvels thất bại do ý tưởng phim không có gì đột phá MARVEL

Chưa dừng lại ở đó, The Marvels cũng nắm luôn danh hiệu là phim… không đạt nổi cột mốc 100 triệu USD trong MCU tại thị trường Bắc Mỹ. Phần phim đầu chiếu năm 2019 "thắng đậm" tại phòng vé với 153 triệu USD mở màn. Dẫu vậy, MCU vẫn còn nhiều dự án khác đang "lăn bánh".

Một trong những nguyên nhân chính khiến phim The Marvels không được đón nhận tích cực tại phòng vé vì phim có mô-típ lặp lại, nội dung nhàm chán. Mặc dù các nhà làm phim đã đưa vào tác phẩm chi tiết đa vũ trụ đang không ngừng mở rộng, nhưng cả chi tiết này cũng không cứu vớt được phim khi nó đã được "xào nấu" qua hàng loạt dự án điện ảnh và truyền hình khác trong MCU.