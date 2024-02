Ngày lễ tình nhân xem lại những bộ phim lãng mạn nhất lịch sử điện ảnh

Gone with the Wind (1939)

Clark Gable và Vivien Leigh trong phim VARIETY

Cảnh Clark Gable bế Vivien Leigh lên cầu thang chắc chắn không được chú ý ngày nay. Tuy nhiên, cảnh đó và những cảnh khác đầy ắp sự lãng mạn đã tạo nên một trong những câu chuyện tình đẹp, mê hoặc nhất của Hollywood thời xưa. Scarlett O'Hara đóng vai Leigh mạnh mẽ, lôi cuốn. Cô và Rhett Butler (Clark Gable) biến tình yêu thành một trận chiến. Những dòng chảy luân phiên giữa tình dục và giận dữ, giữa tận tâm và khinh thường thúc đẩy mối quan hệ của hai người khiến bộ phim được nhớ mãi.

Casablanca (1942)

Cảnh trong phim Casablanca VARIETY

Trong điện ảnh, không có mối tình nào thuần khiết hơn, cuồng nhiệt hơn nhưng cũng bị ám ảnh bởi quá khứ so với mối tình giữa Rick (Humphrey Bogart), chủ một hộp đêm ở Morocco và Ilsa (Ingrid Bergman), người phụ nữ anh yêu ở Paris năm 1940, nhưng bị cô bỏ rơi vì những lý do bí ẩn. Họ có còn yêu nhau không? Câu trả lời cho điều đó chỉ đơn giản là nghe Sam (Dooley Wilson), nghệ sĩ dương cầm trong quán rượu, chơi bài As Time Goes By… Tác phẩm Hollywood bất hủ của đạo diễn Michael Curtiz tôn vinh tình yêu không chỉ là niềm đam mê mà còn là hy sinh, tận tâm với người khác, hiến dâng bản thân cho một điều gì đó lớn lao hơn. Casablanca vẫn là bộ phim lãng mạn đỉnh cao trên màn ảnh rộng.

Roman Holiday (1953)

Audrey Hepburn và Gregory Peck là cặp đôi lãng mạn trong phim VARIETY

Audrey Hepburn đóng vai Công chúa Ann của một quốc gia không xác định. Nghẹt thở trước những nghĩa vụ của một công chúa, cô lẻn ra ngoài trong chuyến du lịch châu Âu, rơi vào tay một nhà báo người Mỹ Joe Bradley do Gregory Peck đóng. Anh nhà báo nghĩ mình đã trúng số độc đắc, đặt cược với biên tập viên rằng anh có thể thực hiện một cuộc phỏng vấn độc quyền với công chúa. Cuộc tình lãng mạn đầy sóng gió của họ chỉ kéo dài một ngày, nhưng trong khoảng thời gian đó, chàng phóng viên đã mang đến cho Ann hương vị tự do.

Pretty Woman (1990)

Richard Gere và Julia Roberts VARIETY

Câu chuyện về một doanh nhân giàu có, lịch lãm (Richard Gere) thuê 1 cô gái đứng đường xinh đẹp (Julia Roberts) đóng giả bạn gái anh trong một tuần. Cô gái bước vào thế giới hào nhoáng với bao chuyện dở khóc dở cười, và tình cảm giữa họ đã nảy nở bất chấp định kiến xã hội.

Ghost (1990)

Cách Patrick Swayze và Demi Moore gắn kết xuyên qua ranh giới sống – chết vừa ly kỳ vừa cảm động VARIETY

Một câu chuyện tình yêu chen lẫn ma quái, tội phạm trong đó Whoopi Goldberg đóng vai nhà thần bí hài hước nhất. Khó ai có thể đoán được rằng chỉ 4 tháng sau Pretty Woman, Ghost trở thành bộ phim lãng mạn hấp dẫn nhất trong năm. Đạo diễn Jerry Zucker kết hợp tài tình nhiều yếu tố để chạm đến sự đam mê như trong truyện cổ tích, xoay quanh câu chuyện về một chủ ngân hàng ở New York bị một tên cướp giết chết và trở lại như một hồn ma để bảo vệ bạn gái của mình. Cách Patrick Swayze và Demi Moore gắn kết xuyên qua ranh giới sống – chết vừa ly kỳ vừa cảm động chứng minh dường như tình yêu đích thực không có giới hạn nào về thế giới đang sống với thế giới linh hồn.

The Bodyguard (1992)

Cảnh trong phim The Bodyguard VARIETY

Cựu nhân viên mật vụ Frank do Kevin Costner đóng nhảy vào bảo vệ diva Rachel Marron (Whitney Houston) trong đêm trao giải Oscar. Frank đã khiến cả khán giả và Rachel choáng váng ngay từ đầu phim, trong một buổi hòa nhạc hỗn loạn, nơi anh nâng cô lên và bế cô đi qua đám đông - một chàng hiệp sĩ bất tử trên áp phích của bộ phim.

Được hỗ trợ bởi một trong những bài nhạc phim hay nhất mọi thời đại, trở thành album nhạc phim bán chạy nhất mọi thời đại với doanh số hơn 45 triệu bản trên toàn thế giới, đoạt giải Grammy hạng mục Album của năm, bộ phim bom tấn này là tác phẩm xuất sắc trong thể loại phim tình cảm thập niên 1990.

The Bridges of Madison County (1995)

The Bridges of Madison County do Clint Eastwood đạo diễn VARIETY

Tác phẩm The Bridges of Madison County do Clint Eastwood đạo diễn thể hiện một trong những nhân vật đáng nhớ: Robert Kincaid (Eastwood đóng) - một nhiếp ảnh gia của tạp chí National Geographic đang làm nhiệm vụ ở Iowa (Mỹ) tình cờ ghé qua một trang trại để hỏi đường. Anh được Francesca (Meryl Streep) chào đón, đề nghị dẫn anh đi tham quan xung quanh. Họ nảy sinh tình cảm với nhau. Kincaid thừa nhận rằng anh yêu Francesca nhưng biết rằng cô không có ý định rời bỏ gia đình. Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản anh cố gắng. Cảnh Kincaid trông tuyệt vọng trong cơn mưa như trút nước che đi những giọt nước mắt khiến người xem nhớ mãi.

Titanic (1997)

Cảnh lãng mạn trong phim Titanic VARIETY

Đây là bộ phim lãng mạn ngất ngây nhất thập niên 1990, lồng trong bối cảnh một thảm họa hàng hải của James Cameron đã trở thành bom tấn Hollywood với 2,25 tỉ USD doanh thu chiếu rạp. Chuyện tình yêu vượt khuôn khổ giai cấp giữa chàng họa sĩ nghèo Jack (Leonardo DiCaprio) và tiểu thư Rose (Kate Winslet) trên con tàu định mệnh đã khiến người xem rơi lệ.

Brokeback Mountain (2005)

Màn trình diễn của Jake Gyllenhaal và Heath Ledger đạt đến đỉnh cao của diễn xuất VARIETY

Đó là một câu chuyện tình yêu kỳ lạ giữa hai chàng cao bồi tìm được ngôi nhà lãng mạn trên dãy núi Wyoming vào đầu những năm 1960. Tác phẩm chuyển thể ngoạn mục của đạo diễn Lý An từ truyện ngắn của nhà văn Annie Proulx cho chúng ta thấy hai người đàn ông khám phá ra một tình yêu mà chính họ cho rằng bị cấm đoán.

Màn trình diễn của Jake Gyllenhaal và Heath Ledger đạt đến đỉnh cao của diễn xuất, trở thành phép ẩn dụ sống động cho một tình yêu không thể nói ra thành lời.

La La Land (2016)

Mia (Emma Stone), một nữ diễn viên đầy tham vọng cùng với Seb (Ryan Gosling), một nghệ sĩ piano jazz chìm đắm trong sự thuần khiết của tình yêu VARIETY

Vở nhạc kịch đầy vinh quang, đau lòng, buồn vui lẫn lộn của đạo diễn Damien Chazelle đưa những thú vui ca hát và khiêu vũ của Hollywood vào khung cảnh đường cao tốc ngập nắng của Los Angeles đương đại. Mia (Emma Stone), một nữ diễn viên đầy tham vọng cùng với Seb (Ryan Gosling), một nghệ sĩ piano jazz chìm đắm trong sự thuần khiết của tình yêu.

Past Lives (2023)

Chuyện tình tay ba trong Past Lives VARIETY

Tác phẩm điện ảnh đáng chú ý của Celine Song trở thành câu chuyện ngụ ngôn đầy ám ảnh về bí ẩn của tình yêu. Nora (Greta Lee), một người New York sinh ra và lớn lên ở Hàn Quốc cho đến năm 12 tuổi, đã kết hôn với Arthur (John Magaro), một người Mỹ mà cô tình cờ gặp. Người đàn ông còn lại, Hae Sung (Teo Yoo), là bạn thời thơ ấu mà Nora vẫn duy trì mối quan hệ. Anh đồng thời là quá khứ của cô, linh hồn của quê hương và có thể là người bạn đời lãng mạn của cô. Past Lives gây được sự chú ý vì kể về cuộc hành trình bí mật mà tình yêu có thể xảy ra trong cuộc sống này hoặc có thể chỉ chờ đợi ở kiếp sau.