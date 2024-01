'Succession' và 'The Bear' thắng lớn tại giải Emmy 2024

Loạt phim phát trên HBO - Succession kể về cuộc chiến khốc liệt để giành quyền kiểm soát một đế chế kinh doanh toàn cầu, đã giành được 6 giải Emmy.

Trước đó, kênh HBO đứng đầu danh sách đề cử Emmy với 3 bộ phim ăn khách là Succession (27 đề cử), The Last of Us (24 đề cử) và The White Lotus (23 đề cử).

Đoàn phim Succession nhận giải Emmy REUTERS

Jesse Armstrong, người sáng tạo Succession cho biết: "Thật buồn khi kết thúc loạt phim nhưng rất vui khi nhận giải".

Các diễn viên phim Succession: Kieran Culkin, Sarah Snook lần lượt đoạt giải Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc thể loại phim chính kịch nhờ vai diễn trong gia đình Roy giàu có nhưng khốn khổ.

The Bear kể câu chuyện về một đầu bếp cao cấp đang cố gắng vực dậy cửa hàng bánh sandwich ở Chicago (Mỹ) của gia đình mình, đã giành được 6 giải, trong đó có giải Loạt phim hài hay nhất.

Quinta Brunson được vinh danh Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại phim hài REUTERS

Jeremy Allen White, Quinta Brunson được vinh danh Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại phim hài.

Bộ phim truyền hình Beef (có diễn viên Hồng Đào tham gia diễn xuất) nhận giải Phim ngắn tập hay nhất. Các ngôi sao của phim này là Steven Yeun và Ali Wong nhận giải Nam/Nữ chính xuất sắc nhất phim ngắn tập.

Đạo diễn xuất sắc phim chính kịch, hài kịch và ngắn tập lần lượt được trao cho Mark Mylod (Succession), Christopher Storer (The Bear) và Lee Sung-jin (Beef).

Emmy là giải uy tín nhất trong lĩnh vực truyền hình của Mỹ, thuộc hàng "ông lớn" trong nhóm các giải thưởng như: Oscar (điện ảnh), Grammy (âm nhạc), Tony (kịch). Giải Emmy năm nay được truyền hình trực tiếp trên kênh Fox. Buổi lễ trao giải bị hoãn lại từ tháng 9.2023 vì tranh chấp về tiền lương ở Hollywood năm ngoái.