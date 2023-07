Giải Emmy 2023 hoãn tổ chức

Nguồn tin cho biết giải Emmy 2023 chính thức không diễn ra vào ngày 18.9 tới, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2001 giải thưởng truyền hình này được thông báo ngưng tổ chức một cách chính thức.

Với thời gian còn lại ít hơn 2 tháng là đến ngày phát sóng, ban tổ chức, các nhà sản xuất đứng trước áp lực phải dời lịch của chương trình. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, phía Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Truyền hình Mỹ (ATAS) - đơn vị tổ chức giải Emmy, vẫn đang giữ lịch phát sóng buổi lễ như trước đó là ngày 18.9, chưa có ngày dự kiến nào được đưa ra.

Nguyên nhân của việc hoãn tổ chức mùa giải đó là làn sóng biểu tình của các biên kịch, nghệ sĩ đang dâng cao tại Hollywood, khiến cho ngành công nghiệp phim ảnh tại nơi này bị ảnh hưởng rất lớn.

Hiện ban tổ chức giải Emmy chưa công bố thời điểm trao giải dự kiến sau ngày 18.9 G.I

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2001, giải Emmy bị hoãn tổ chức. Hồi năm 2001, khi vụ khủng bố Osama bin Laden diễn ra vào ngày 11.9, ban tổ chức buộc phải hoãn lễ trao giải.

Lễ trao giải Emmy lần thứ 75 tuy chưa có thời gian dự kiến cụ thể nhưng phía ban tổ chức dự định chuyển sang phát trong tháng 11 năm nay, còn phía nhà đài Fox thì dự kiến sẽ phát sóng vào tháng 1.2024, theo nguồn tin Variety cho biết vào ngày 11.7.

ATAS hiện vẫn giữ nguyên kế hoạch ban đầu của chương trình là vòng bình chọn cuối cùng - tức chọn ra những tác phẩm, nghệ sĩ thắng giải, sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 17.8 đến ngày 28.8. Trước đó, ban tổ chức đã công bố đề cử vào ngày 12.7.

Nhà đài HBO "thống trị" mùa giải lần thứ 75 với 3 "ngựa chiến" sừng sỏ là Succession (nhận tổng cộng 27 đề cử), The Last of Us (24 đề cử) và The White Lotus (23 đề cử). Nhà đài này còn phim thứ 4 là House of the Dragon cùng chen chân với các phim khác tranh giải, nhận 8 đề cử.