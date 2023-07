Nhà đài HBO có 4 'bom tấn' truyền hình cùng nhận đề cử Emmy 2023

Mùa giải tôn vinh phim truyền hình 2023 gây bất ngờ cho giới quan sát khi nhà đài HBO có đến 4 series phim truyền hình đình đám cùng nhận chung đề cử quan trọng trong năm, theo Deadline.

4 phim cùng nhận đề cử Loạt phim chính kịch nổi bật nhất bao gồm: House Of the Dragon (tiền truyện của series đình đám Trò chơi vương quyền), Succession (được ví như phiên bản Trò chơi vương quyền thời hiện đại), The White Lotus và The Last Of Us (chuyển thể từ thương hiệu game nổi tiếng của Naughty Dog).

Đây là lần đầu tiên sau hơn 30 năm một nhà đài có 4 phim truyền hình cùng chen chân ở đề cử Loạt phim chính kịch nổi bật nhất chỉ trong 1 năm. Vào mùa giải năm 1992, NBC có 4 series cùng xác lập kỳ tích này đó là các phim L.A. Law, Law & Order, Quantum Leap và I’ll Fly Away.

Các phim của nhà đài HBO chen chân nhau trong cùng một hạng mục tại giải Emmy 2023. Trong đó, tác phẩm Succession (ảnh) được đánh giá là phim khiến những đối thủ khác phải dè chừng HBO

Mùa giải năm 1992, có 5 cái tên được gọi ở đề cử kể trên, tuy nhiên cả 4 phim của NBC đều trượt giải, phim chiến thắng là Northern Exposure của CBS. Năm nay, có tất cả 8 cái tên trong hạng mục này, mà HBO đã chiếm một nửa.

Phim Succession, The While Lotus và The Last Of Us được đánh giá là 3 "ngựa chiến" sừng sỏ ở hạng mục này. Những tựa phim còn lại trong đề cử cũng là "ngựa chiến" đáng gờm, như Better Call Saul của AMC.

Các đề cử còn lại trong hạng mục gồm có Andor (chiếu trên nền tảng Disney+), Yellowjackets (của Showtime) và The Crown (của Netflix). Lễ trao giải Emmy lần thứ 75 sẽ diễn ra vào ngày 18.9 tới.