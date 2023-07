Netflix gỡ ‘Flight to you’ khỏi nền tảng Việt Nam nhưng vẫn để ở các nước khác

Flight to you bị khán giả Việt tẩy chay, cơ quan chức năng yêu cầu gỡ bỏ sau khi phát hiện có hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp CHỤP MÀN HÌNH

Chiều 10.7, phía Netflix đã có phản hồi với Thanh Niên về việc bộ phim Trung Quốc Flight to you (Hướng gió mà đi) bị Cục Điện ảnh yêu cầu gỡ bỏ vì có hình ảnh bản đồ “đường lưỡi bò” (đường chín đoạn) phi pháp. Người phát ngôn của Netflix cho biết: “Vì một số chi tiết trong các tập phim bị cấm theo quy định của chính phủ Việt Nam, Netflix đã gỡ bỏ loạt phim Hướng gió mà đi trên nền tảng tại Việt Nam. Phim vẫn có mặt trên nền tảng ở các nước khác”.



Trước đó, vào ngày 9.7, Phó cục trưởng Cục Điện ảnh (Bộ VH-TT-DL) Đỗ Quốc Việt xác nhận vừa ký ban hành Công văn số 870/ĐA-VP gửi Công ty Netflix với nội dung yêu cầu gỡ bỏ phim Hướng gió mà đi do trong phim có "đường lưỡi bò" phi pháp.

Cục Điện ảnh đã tiến hành rà soát, kiểm tra toàn bộ nội dung phim Hướng gió mà đi được phát trên địa chỉ https://www.netflix.com và ứng dụng Netflix tới người dùng tại Việt Nam. Quá trình rà soát cho thấy, hình ảnh "đường lưỡi bò" xuất hiện trên bản đồ trong nhiều cảnh phim ở 9 tập khác nhau (18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 30 và 38) và kèm theo lời thoại và phụ đề: “Rồi sẽ có ngày tấm bản đồ này đi đến rất nhiều nơi trên thế giới” từ 41 phút 18 giây đến 41 phút 55 giây tại tập 18. “Việc thể hiện hình ảnh "đường lưỡi bò" và những nội dung trong lời thoại và phụ đề như đã nêu trên trong phim là không đúng, xâm phạm chủ quyền quốc gia của Việt Nam và vi phạm quy định tại điểm d khoản 1 điều 9 luật Điện ảnh số 05/2022/QH15”, công văn nhấn mạnh.

Một cảnh trong phim có hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp CHỤP MÀN HÌNH

Ngoài Netflix, Cục Điện ảnh cũng có Công văn số 871/ĐA-VP gửi Công ty cổ phần Viễn thông FPT về việc gỡ bỏ bộ phim kể trên vì chứa hình ảnh “đường lưỡi bò” phi pháp. Tối 9.7, phía FPT Play xác nhận với Thanh Niên rằng đơn vị này đã gỡ bộ phim Hướng gió mà đi khỏi nền tảng.

“Chúng tôi khẳng định các nội dung trên nền tảng luôn đảm bảo thực hiện đầy đủ quy trình kiểm duyệt trước khi phát sóng. Về trường hợp của phim Hướng gió mà đi - Flight to you, trước khi phát hành, đơn vị xử lý (xoá mờ, cắt bỏ) những hình ảnh không phù hợp. Và khi có yêu cầu của cơ quan chức năng cần xử lý, chúng tôi luôn tuân thủ đầy đủ theo quy định. Hiện tại, chúng tôi đã chính thức gỡ bộ phim khỏi tên miền và ứng dụng và các hạ tầng của mình và chờ hướng dẫn tiếp theo của các cơ quan quản lý nhà nước”, công ty kể trên cho biết.

Flight to you được phát sóng từ tháng 12.2022 đến tháng 1.2023, tác phẩm có Vương Khải, Đàm Tùng Vận đóng chính. Đây không phải là bộ phim Trung Quốc đầu tiên bị phát hiện có hình ảnh bản đồ "đường lưỡi bò" phi pháp. Trước đó, khán giả Việt từng phát hiện các bộ phim như: Nhất sinh nhất thế, Em là niềm kiêu hãnh của anh, Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta… cũng có hình ảnh tương tự và bị công chúng kêu gọi tẩy chay kịch liệt. Ngoài Flight to you, một bộ phim khác có Đàm Tùng Vận đóng chính là Lấy danh nghĩa người nhà (2020) cũng bị khán giả Việt quay lưng vì có hình ảnh "đường chín đoạn" phi pháp.

Vấn đề "đường lưỡi bò" xuất hiện trong phim nước ngoài "nóng" trở lại sau khi Barbie bị cấm chiếu tại Việt Nam WARNER BROS.

Không chỉ có phim Trung Quốc, nhiều tác phẩm quốc tế như: Abominable, Uncharted, Pine gap… cũng bị cấm phát hành tại Việt Nam với lý do tương tự. Mới đây nhất, vụ Barbie bị cấm chiếu tại Việt Nam vì có hình ảnh “đường lưỡi bò” thu hút sự quan tâm của dư luận Việt Nam cũng như truyền thông quốc tế và khiến hãng Warner Bros. phải lên tiếng giải thích.