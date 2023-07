Phim Trung Quốc 'Flight to you' bị phát hiện có 'đường lưỡi bò'

Một cảnh phim của Flight to you chứa hình ảnh bản đồ "đường lưỡi bò" phi pháp CHỤP MÀN HÌNH

Mới đây, trên một diễn đàn nổi tiếng về phim ảnh có hơn 800.000 thành viên, khán giả phát hiện bộ phim Trung Quốc Flight to you (tên tiếng Việt: Hướng gió mà đi) có cài cắm hình ảnh bản đồ "đường lưỡi bò" (hay còn gọi là "đường chín đoạn"). Thông tin này lập tức nhận được sự quan tâm của nhiều người bởi bộ phim đã được chiếu từ cuối năm 2022, xuất hiện phổ biến trên mạng xã hội song hình ảnh bản đồ phi pháp này không được nhiều khán giả chú ý và phản đối mạnh mẽ.



Theo tìm hiểu của chúng tôi, hình ảnh "đường lưỡi bỏ" xuất hiện ở đầu tập 30. Ở phân cảnh này, một chuyến bay từ Quảng Châu (Trung Quốc) đến Singapore bất ngờ có hành khách gặp vấn đề về sức khỏe, phi hành đoàn đứng trước hai lựa chọn: tiếp tục bay thẳng tới Singapore hoặc chuyển hướng đến sân bay gần nhất ở địa điểm hư cấu được gọi là Sigorn để hành khách được cấp cứu kịp thời. Trên bản đồ hiển thị, vị trí của Sigorn được định vị ở miền Trung Việt Nam nhưng phim không đề cập đến Việt Nam hay địa điểm thực tế được đánh dấu, bản đồ này cũng cho thấy hình "đường lưỡi bò" phi pháp. Bên cạnh đó, trong một phân đoạn ngắn ở tập 27, khán giả cũng phát hiện bản đồ có một phần hình ảnh của "đường chín đoạn".

Flight to you được chiếu tại Việt Nam hơn nửa năm qua nhưng hình ảnh về "đường lưỡi bò" trong phim không được nhiều khán giả chú ý và lên tiếng mạnh mẽ CHỤP MÀN HÌNH

Tại Việt Nam, Flight to you được phát trên nền tảng Netflix, FPT Play và một số trang phim "lậu" trên mạng. Trên FPT Play, cảnh phim ở tập 30 đã được làm mờ phần màn hình hiển thị tấm bản đồ còn phần cận cảnh bản đồ ở tập 27 đã bị cắt nhưng vẫn còn có đoạn chiếu tấm bản đồ phi pháp này từ xa. Trong khi đó, trên Netflix, hai cảnh phim có vấn đề như trên vẫn được hiển thị rõ ràng.

Hiện Thanh Niên đã liên hệ với phía Netflix Việt Nam và FPT Play để được phản hồi về việc Flight to you chiếu trên hai nền tảng này có hình ảnh bản đồ "đường lưỡi bò" phi pháp. Ngay sau đó, đại diện của FPT Play cho biết: "Các nội dung trước khi phát hành trên FPT Play luôn đảm bảo thực hiện đầy đủ quy trình kiểm duyệt của pháp luật. Đối với bộ phim Hướng gió mà đi - Flight to you, đây là bộ phim với nội dung về tình yêu, sự cố gắng trong sự nghiệp của các bạn thanh niên trẻ. Những hình ảnh không phù hợp với quy định và luật pháp Việt Nam trong bộ phim này đã được kiểm duyệt và xử lý (làm mờ, cắt bỏ)". Trong khi đó, phía Netflix Việt Nam chưa có hồi đáp.

Các bộ phim có hình ảnh "đường lưỡi bò" luôn bị khán giả Việt tẩy chay mạnh mẽ (hình ảnh trong phim Uncharted) CHỤP MÀN HÌNH

Flight to you được phát sóng từ tháng 12.2022 đến tháng 1.2023, phim khai thác câu chuyện về một phi hành đoàn tại hãng hàng không Lộ Châu (Trung Quốc), có sự tham gia của Vương Khải, Đàm Tùng Vận. Trên mạng xã hội Việt Nam, những video, hình ảnh về bộ phim được đăng tải rầm rộ và thu hút lượng tương tác lớn. Ngoài ra, người hâm mộ bộ phim tại Việt Nam còn lập một số nhóm trên Facebook lên đến hàng nghìn thành viên để bàn luận về tác phẩm hay cập nhật những thông tin liên quan.

Hướng gió mà đi không phải là bộ phim Trung Quốc đầu tiên bị phát hiện có hình ảnh bản đồ "đường lưỡi bò" phi pháp. Trước đó, khán giả Việt từng phát hiện các bộ phim như: Nhất sinh nhất thế, Em là niềm kiêu hãnh của anh, Pine Gap… cũng có hình ảnh tương tự và bị công chúng kêu gọi tẩy chay. Ngoài Flight to you, một bộ phim khác có Đàm Tùng Vận đóng chính là Lấy danh nghĩa người nhà (2020) cũng bị khán giả Việt quay lưng vì có hình ảnh "đường chín đoạn" phi pháp.

Barbie vừa bị cấm chiếu ở Việt Nam vì có hình ảnh "đường lưỡi bò" WARNER BROS.

Sự việc liên quan đến Flight to you xảy ra giữa lúc vấn đề "đường lưỡi bò" nóng trở lại sau thông tin Barbie bị cấm chiếu tại Việt Nam. Cùng với đó, fanpage của ban tổ chức show BlackPink tại Việt Nam có dẫn đường link website chứa bản đồ "đường chín đoạn" và hiện đang được các cơ quan chức năng xác minh.

Tại cuộc họp báo vào chiều 6.7, bà Phạm Thu Hằng - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, khẳng định việc quảng bá, sử dụng các sản phẩm, ấn phẩm có "đường 9 đoạn" ở Việt Nam là vi phạm các quy định và không được chấp nhận tại Việt Nam.