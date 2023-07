Phim ‘Barbie’ bị cấm chiếu tại Việt Nam vì dính ‘đường lưỡi bò’

Barbie là một trong những bom tấn hè đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả toàn cầu. Bộ phim của nữ đạo diễn Greta Gerwig được đầu tư với quy mô lớn, có sự góp mặt của những ngôi sao hàng đầu Hollywood như Margot Robbie, Ryan Gosling, Simu Liu, Will Ferrell…

Dự kiến ra mắt vào cuối tháng 7.2023, loạt sản phẩm truyền thông cho phim từ poster, teaser cho đến trailer cũng được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ 2 tháng trước. Tuy nhiên, cho đến cuối tháng 6, ngày công chiếu Barbie tại Việt Nam vẫn là một ẩn số. Hiện tại, Barbie cũng đã biến mất khỏi danh sách "Phim sắp chiếu" thường xuyên được các nhà rạp cập nhật trên website. Điều này làm dấy lên nghi vấn tác phẩm của nữ đạo diễn Greta Gerwig không qua được cửa kiểm duyệt tại Việt Nam.

Qua trao đổi với Thanh Niên, Cục trưởng Cục Điện ảnh - ông Vi Kiến Thành cho biết Hội đồng duyệt phim quốc gia đã xem và quyết định không cho phim Barbie ra rạp. "Cục Điện ảnh đã ra quyết định cấm phát hành do phim có xuất hiện đường lưỡi bò", ông Thành xác nhận.

Barbie xoay quanh câu chuyện búp bê Barbie bị khủng hoảng hiện sinh và quyết định rời thế giới hoàn hảo của mình để chu du đời thực WARNER BROS

Dù lấy cảm hứng từ nhân vật búp bê gắn liền với tuổi thơ nhưng Barbie phiên bản người đóng không phải là bộ phim dành cho trẻ em. Phim kể câu chuyện các búp bê vốn sống "vô tri" trong thế giới Barbieland hoàn hảo bỗng một ngày rơi vào cơn khủng hoảng hiện sinh. Barbie (Margot Robbie) cảm thấy cuộc sống khá trống rỗng khi mỗi ngày đều là một ngày tuyệt vời. Cô quyết định rời Barbieland để đến với thế giới đời thực cùng bạn trai Ken (Ryan Gosling). Từ đây, những câu chuyện dở khóc dở cười bắt đầu.

Barbie có sự góp mặt của hai ngôi sao Margot Robbie và Ryan Gosling WARNER BROS

Kịch bản Barbie do vợ chồng nhà làm phim Greta Gerwig và Noah Bauchman chấp bút, đạo diễn bởi Greta Gerwig. Cô từng là người đứng sau thành công của nhiều bộ phim được giới điện ảnh hàn lâm Mỹ khen ngợi hết lời như The little women, Ladybird. Barbie được xem như "chiến mã" của hãng phim Warner Bros trên đường đua phim hè năm 2023, lịch công chiếu tại Mỹ rơi vào ngày 21.7.2023.