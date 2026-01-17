Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Trích xuất camera buồng lái, CSGT phạt 5 triệu đồng tài xế dùng điện thoại khi lái xe

Vũ Phượng
Vũ Phượng
17/01/2026 11:00 GMT+7

Qua trích xuất camera buồng lái, CSGT TP.HCM đã lập biên bản phạt tài xế 5 triệu vì dùng điện thoại khi lái xe.

Sáng 17.1, Đội CSGT An Lạc, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM thực hiện tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm liên quan xe kinh doanh vận tải trên địa bàn. Đáng chú ý, bên cạnh các lỗi vi phạm thường gặp, CSGT tiếp tục ghi nhận tài xế dùng điện thoại khi lái xe qua camera buồng lái.

Qua camera buồng lái, CSGT phạt tài xế 5 triệu vì dùng điện thoại khi lái xe - Ảnh 1.

Tài xế dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi lái xe bị camera buồng lái ghi nhận

ẢNH: DIỆU MI

Trên đường Lê Khả Phiêu, đoạn qua xã Tân Nhựt, khoảng 9 giờ 15, CSGT dừng xe container biển số 50H - 768.xx do tài xế N.V.S điều khiển. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế xuất trình đầy đủ giấy tờ, không phát hiện các vi phạm trực tiếp.

Tuy nhiên, qua kiểm tra dữ liệu camera buồng lái, CSGT phát hiện vào lúc 8 giờ 50 cùng ngày, tài xế đã có hành vi sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện.

Hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy người lái cầm điện thoại trên tay, mắt nhìn xuống màn hình để thao tác, sau đó thực hiện cuộc gọi.

Làm việc với CSGT, tài xế thừa nhận hành vi sử dụng điện thoại khi lái xe là vi phạm, song cho biết do cần liên lạc với khách hàng nên đã buộc phải dùng. "Em chạy xe cũng áp lực lắm", tài xế trình bày.

Qua camera buồng lái, CSGT phạt tài xế 5 triệu vì dùng điện thoại khi lái xe - Ảnh 2.

Qua trích xuất camera buồng lái, tài xế bị CSGT phạt 5 triệu vì dùng điện thoại khi lái xe

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Sau khi giải thích các quy định và mức độ nguy hiểm của hành vi này, CSGT đã lập biên bản phạt tài xế 5 triệu, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Tương tự, khi kiểm tra camera buồng lái, CSGT cũng phát hiện tài xế container biển số 51D - 182.xx dùng điện thoại khi lái xe vào khoảng 8 giờ 45 phút cùng ngày.

Với việc kiểm tra, xử lý qua camera buồng lái, những trường hợp vi phạm đều có bằng chứng cụ thể, rõ ràng nên tài xế đã nghiêm túc chấp hành quyết định xử phạt của CSGT.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết, dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang lái xe là hành vi hết sức nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất trật tự, an toàn giao thông. Nếu cần liên lạc, người lái xe phải dừng xe, đỗ xe đúng quy định để đảm bảo an toàn và phòng tránh tai nạn giao thông.

Qua camera buồng lái, CSGT phạt tài xế 5 triệu vì dùng điện thoại khi lái xe - Ảnh 3.

Tài xế trình bày chạy xe có nhiều áp lực với khách hàng nên phải dùng điện thoại để giải quyết

ẢNH: DIỆU MI

Ông Trần Hữu Minh, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, nhìn nhận tình trạng tài xế sử dụng điện thoại di động hoặc thiết bị điện tử trong quá trình lái xe vẫn diễn ra phổ biến.

Đây được đánh giá là hành vi đặc biệt nguy hiểm, bởi khi sử dụng điện thoại di động khi lái xe sẽ mất tập trung, phản ứng chậm trước các tình huống bất ngờ; giảm khả năng quan sát và xử lý tình huống. Đây cũng là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt với tốc độ cao như trên cao tốc.

Cũng trong sáng nay, CSGT An Lạc đã lập biên bản 14 xe khách vi phạm các lỗi như: chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước, để hàng hóa trong khoang chở hành khách...

Qua camera buồng lái, CSGT phạt tài xế 5 triệu vì dùng điện thoại khi lái xe - Ảnh 4.

CSGT An Lạc kiểm tra xe kinh doanh vận tải trên địa bàn sáng 17.1

ẢNH: DIỆU MI

CSGT siết kiểm soát camera buồng lái

Đại diện Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết, lực lượng CSGT đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tập trung tăng cường kiểm soát, siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải hành khách; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông liên quan đến phương tiện kinh doanh vận tải.

Việc xử lý vi phạm được thực hiện quyết liệt, nghiêm minh, đúng quy trình, đúng quy định pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Theo CSGT, việc xử lý kiên quyết nhằm ngăn chặn từ gốc các vi phạm, không để tái diễn tình trạng "bến cóc, xe dù", gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng CSGT tiến hành rà soát, đối chiếu các loại giấy tờ liên quan đến hoạt động vận tải của doanh nghiệp; kiểm tra giấy tờ của phương tiện, người điều khiển phương tiện và dữ liệu từ camera buồng lái.

