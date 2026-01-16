TP.HCM xử lý lấn chiếm vỉa hè: Dãy cửa hàng khu Chợ Lớn bất ngờ thu dọn

Ngay sau buổi ra quân cao điểm kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, thiết lập lại trật tự đô thị sáng 16.1... Đội CSGT Chợ Lớn, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM và Công an phường Chợ Lớn đã tuần tra, xử lý vi phạm trên địa bàn.

CSGT và Công an phường Chợ Lớn yêu cầu các cửa hàng thu dọn phần hàng hóa lấn chiếm vỉa hè ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trên đường Hải Thượng Lãn Ông - phố bán đồ trang trí tết của khu vực Chợ Lớn, các cửa hàng bày bán đa dạng mặt hàng phục vụ tết như đèn lồng, câu đối, bao lì xì, dây treo trang trí, vật phẩm phong thủy… thu hút đông đảo người dân và tiểu thương đến tham quan, mua sắm.

Các cửa hàng ở đây thường xuyên bày tràn lan hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, thậm chí tràn xuống lòng đường chèo kéo khách.

Cửa hàng thu dọn hàng hóa vào trong, phần vỉa hè cho người đi bộ mới dần được lộ rõ ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ghi nhận tại hiện trường, chỉ trong ít phút sau khi lực lượng CSGT và Công an phường Chợ Lớn có mặt, nhiều cửa hàng trên đường Hải Thượng Lãn Ông đã đồng loạt thu dọn hàng hóa, tháo dỡ dây giăng, bảng hiệu bày bán lấn chiếm vỉa hè. Sự thay đổi diễn ra nhanh chóng khiến khu vực vốn chật kín hàng hóa trở nên gọn gàng, thông thoáng hơn, tạo thuận lợi cho người đi bộ và phương tiện lưu thông.

Chị Nguyễn Thị Anh Đào, chủ một cửa hàng trên tuyến đường này, cho biết việc lấn chiếm vỉa hè khiến khu vực buôn bán trở nên lộn xộn, mất mỹ quan. "Nay phường hướng dẫn sao thì mình chấp hành vậy. Khi tất cả cửa hàng đều lùi vào trong thì nhìn đồng đều, gọn gàng, thông thoáng và văn minh hơn. Buôn bán như vậy cũng công bằng cho mọi người", chị Đào nói.

Công an yêu cầu nhân viên các cửa hàng tháo dỡ phần dây giăng lấn chiếm vỉa hè ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đường Hải Thượng Lãn Ông là khu vực kinh doanh đồ trang trí theo mùa ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Một người dân sinh sống gần tuyến đường này cho hay, trước đây tình trạng bày bán tràn ra vỉa hè, chèo kéo khách từng khiến người đi đường ngã xe, tiềm ẩn nguy hiểm, nhất là vào giờ cao điểm.

Theo tìm hiểu, khu vực này thường chỉ nhộn nhịp buôn bán vào nửa cuối năm, từ trung thu đến giáng sinh và Tết Nguyên đán. Những tháng còn lại, hoạt động kinh doanh trầm lắng hơn, song vào mùa cao điểm cuối năm, nếu không kiểm soát chặt sẽ rất dễ tái diễn tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Xử lý lấn chiếm vỉa hè công khai, minh bạch

CSGT Chợ Lớn cho biết, những đợt phối hợp nhằm tập trung nhắc nhở, xử lý các trường hợp buôn bán, tập kết hàng hóa trái phép, dừng đỗ phương tiện không đúng quy định. Đồng thời, xử lý lấn chiếm vỉa hè giúp lập lại trật tự đô thị, trả lại vỉa hè cho người đi bộ, lòng đường cho các phương tiện tham gia giao thông, góp phần bảo đảm an toàn giao thông.

Riêng trong sáng nay, Công an phường Chợ Lớn đã lập biên bản 20 trường hợp vi phạm liên quan lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Dãy cửa hàng tất bật thu dọn hàng hóa bày biện lấn chiếm vỉa hè ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tổ công tác phối hợp các lực lượng thực hiện tuần tra liên tục trên đường Hải Thượng Lãn Ông ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tuy nhiên, lực lượng chức năng cho biết, vỉa hè vào những ngày cuối năm trên tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông chỉ thông thoáng khi có bóng dáng công an phường hay CSGT. Khi lực lượng rời đi, ít phút sau, một số cửa hàng lại bày hàng hóa lấn chiếm vỉa hè. Công an phường đã nhiều lần lập biên bản xử lý.

Dù thường xuyên tuần tra, xử lý, lập biên bản lấn chiếm vỉa hè nhưng khi vắng bóng lực lượng, con đường này lại "mất" vỉa hè ẢNH: VŨ PHƯỢNG

CSGT nhắc nhở các trường hợp đỗ xe trên vỉa hè chiếm lối đi của người đi bộ ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Chủ nhiều cửa hàng bày tỏ ủng hộ việc thu dọn vỉa hè đồng loạt, nhưng cũng lo ngại khó kinh doanh khi một số người vẫn lấn chiếm, bày biện "áp đảo" mặt tiền ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Cũng trong sáng nay, Đội CSGT An Lạc phối hợp Công an xã Tân Vĩnh Lộc ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên địa bàn. Trong khoảng hơn 1 giờ tuần tra, Công an xã Tân Vĩnh Lộc đã lập 13 biên bản về hành vi sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán hàng hóa; Đội CSGT An Lạc lập 12 biên bản các hành vi người điều khiển phương tiện dừng, đỗ xe dưới lòng đường, trên vỉa hè không đúng quy định.

CSGT An Lạc lập biên bản trường hợp ô tô đỗ trên vỉa hè ẢNH: DIỆU MI

Trong buổi sáng ra quân, tổ công tác Đội CSGT An Lạc và Công an xã Tân Vĩnh Lộc lập biên bản 25 trường hợp ẢNH: DIỆU MI

Trong lễ ra quân sáng cùng ngày, đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó giám đốc Công an TP.HCM yêu cầu, khi xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, lực lượng phải thực hiện theo nghiêm nguyên tắc "công khai, minh bạch, khách quan, không né tránh, không nể nang nhưng linh hoạt, hợp tình hợp lý, đảm bảo tính nhân văn và tránh gây gắt, cứng nhắc gây bức xúc không đáng có".