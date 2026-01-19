Đỗ xe máy trên vỉa hè: CSGT phạt nhiều trường hợp vi phạm ở trung tâm TP.HCM

Sáng 19.1, Đội Tuần tra dẫn đoàn, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Xuân Hòa tổ chức ra quân tuần tra, xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên địa bàn đảm trách. Trong đó, CSGT phạt nhiều trường hợp đỗ xe máy trên vỉa hè trái phép.



Nhiều người đỗ xe máy trên vỉa hè bị CSGT lập biên bản ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tại đường Trương Định, tổ công tác ghi nhận nhiều xe máy đỗ kín vỉa hè trước một siêu thị mini, chiếm trọn lối đi của người đi bộ. Một số người dân buộc phải đi xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Những người vi phạm cho biết do khu vực để xe của siêu thị đã quá tải nên "để tạm xe trên vỉa hè". Tuy nhiên, theo CSGT, hành vi đỗ xe máy trên vỉa hè trái phép bị phạt trung bình 500.000 đồng.

Đỗ xe máy trên vỉa hè trung tâm TP.HCM, hàng loạt trường hợp bị CSGT phạt

Công an phường nhắc nhở một công ty du lịch đỗ một dãy xe máy trên vỉa hè ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tại đây, Công an phường Xuân Hòa và CSGT cũng lập biên bản một công ty du lịch để một dãy xe nhân viên và xe khách trên vỉa hè. Đại diện công ty giải thích, dù có tầng hầm nhưng vì không đủ chỗ đỗ xe nên buộc công ty phải đỗ một số xe máy ở ngoài.

Với trường hợp này, mỗi xe vi phạm đều bị lập biên bản phạt trung bình 500.000 đồng.

Mỗi trường hợp vi phạm đỗ xe máy trên vỉa hè bị CSGT lập biên bản phạt 500.000 đồng ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Công an phường cho chủ một quán cà phê ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè ẢNH: VŨ PHƯỢNG

TP.HCM lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè

Bên cạnh việc lập biên bản xử phạt, lực lượng chức năng yêu cầu các chủ phương tiện và cơ sở kinh doanh khẩn trương di dời xe khỏi vỉa hè, tháo dỡ biển quảng cáo, rào chắn, vật dụng dùng để chiếm giữ vỉa hè trái phép.

Cũng trên đường Trương Định, thấy tổ công tác, một quán cà phê vội dọn bàn ghế, biển hiệu bày trên vỉa hè vào trong. Tổ công tác đã tới tuyên truyền, cho chủ quán ký cam kết không vi phạm. Nếu tiếp tục vi phạm, chủ quán sẽ bị lập biên bản phạt 2,5 triệu đồng vì lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để bán hàng.

Tại thời điểm kiểm tra, nếu không xuất trình được giấy tờ xe thì CSGT sẽ tạm giữ xe chờ chủ phương tiện mang giấy tờ đến trụ sở để lập biên bản ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Nhiều người bị phạt giải thích do không tìm được chỗ đỗ xe ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Công an phường Xuân Hòa đồng thời tuyên truyền, cho chủ một số quán cà phê ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè để bày bàn ghế, treo biển quảng cáo hay giữ xe. CSGT cũng nhắc nhở người dân dừng, đỗ phương tiện đúng nơi quy định, tránh vi phạm vì tiện lợi nhất thời.

Bị CSGT phạt đỗ xe sai quy định vì... chủ quan

Trên đường Hồ Xuân Hương, nơi có biển báo cấm đỗ xe theo khung giờ, CSGT phát hiện một số ô tô, xe máy dừng, đỗ sai quy định. Lực lượng chức năng tiến hành ghi hình, tra cứu thông tin trên hệ thống và gọi chủ phương tiện có mặt làm việc.

Một người vi phạm cho biết, anh đỗ xe để vào Bệnh viện Da liễu. Khi CSGT gọi thông báo lỗi anh vội chạy ra mới biết đã vi phạm lỗi đỗ xe trên đường có biển cấm đỗ xe.

Một trường hợp nháy đèn cảnh báo nhưng rời khỏi ghế lái để đi nơi khác bị CSGT ghi hình và gọi điện thoại mời ra làm việc ẢNH: VŨ PHƯỢNG

"Tôi thấy nhiều xe đỗ ở đây nên đã chủ quan đỗ theo. Trước đó, tôi đã tìm trên mạng các bãi đỗ xe gần bệnh viện nhưng nay thứ hai đầu tuần rất đông, tôi đi mấy bãi đều từ chối", anh nói.

Một trường hợp vi phạm khác cho biết, đây là lần đầu tiên anh bị phạt vì đỗ xe sai quy định. Vốn biết đường Hồ Xuân Hương có biển cấm đỗ xe nên anh thường chạy thẳng vào bên trong bệnh viện, nhưng hôm nay anh dự định chạy ra liền nên nháy đèn cảnh báo và xuống xe đi vào trong.

Đỗ xe ô tô nơi có biển cấm đỗ, tài xế sẽ bị phạt 900.000 đồng ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Người vi phạm cho biết khó tìm được nơi đỗ xe ô tô ở gần các bệnh viện ẢNH: VŨ PHƯỢNG

"Với việc camera phạt nguội khắp nơi tôi thấy người lái xe sẽ tuân thủ hơn, quan sát kỹ hơn, nói chung là nắm luật. Biết đường nào, giờ cao điểm sao, nhưng theo luật mà, ai cũng chấp hành thì bảo đảm an toàn cho mọi người", anh bày tỏ.

Theo quy định, người điều khiển ô tô đỗ xe tại nơi có biển cấm sẽ bị phạt trung bình 900.000 đồng. Cả 2 trường hợp, CSGT đều tạm giữ giấy phép lái xe trên VNeID trong 7 ngày, sau đó hệ thống gửi thông báo để người dân nộp phạt qua cổng dịch vụ công quốc gia, không phải đi lại trực tiếp.

Một trường hợp xe máy điện đỗ dưới lòng đường không xuất trình được giấy tờ bị tổ công tác tạm giữ xe ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác cũng phát hiện một xe máy điện đỗ dưới lòng đường nhưng người điều khiển không xuất trình được giấy tờ. Công an phường Xuân Hòa đã đưa phương tiện về trụ sở, mời người dân mang đầy đủ giấy tờ đến làm việc theo quy định.

Trong khoảng 2 giờ tuần tra, CSGT đã lập biên bản 11 trường hợp vi phạm; trong đó, 2 trường hợp ô tô đỗ xe nơi có biển cấm đỗ xe; 9 trường hợp xe máy đỗ trên vỉa hè. Công an phường Xuân Hòa lập biên bản 1 trường hợp đỗ xe dưới lòng đường và cho 2 cơ sở kinh doanh ký cam kết.