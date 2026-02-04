Giáp Tết Bính Ngọ, kẹt xe bủa vây các tuyến đường TP.HCM từ sáng tới tối mịt

Những ngày giáp Tết Bính Ngọ, không khí mua sắm, dọn dẹp, chuẩn bị về quê khiến nhịp sống ở TP.HCM sôi động hơn hẳn. Nhưng cùng với không khí tết cận kề là cảnh kẹt xe quen thuộc, thậm chí nặng nề hơn mọi năm.

Từ sáng đến tối mịt, nhiều tuyến đường trở thành "điểm nóng" ùn tắc, đông không khác gì giờ cao điểm.

Giao lộ Nguyễn Thái Sơn - Phạm Ngũ Lão là một trong những điểm có nguy cơ ùn tắc ở TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh là lộ trình di chuyển ngắn nhất từ trung tâm TP.HCM về Thủ Đức, Bình Dương. Đây là tuyến đường ngày thường đã là nỗi ám ảnh của nhiều người; trong những ngày giáp tết, xe cộ đông nghẹt, con đường càng trở nên ngột ngạt hơn.

Từ ngã tư Hàng Xanh đến khu vực bến xe Miền Đông cũ, xe máy, ô tô, xe buýt chen nhau nhích từng chút một.

Anh Minh Trí (37 tuổi, tài xế công nghệ) cho biết, khi có cuốc xe ở khu vực này là xác định chắc chắn bị kẹt xe. "Những ngày cuối năm lọt vào đây có khi phải 20 - 30 phút mới thoát ra được. Có đi đường vòng xung quanh cũng không được vì tuyến nào cũng đông đúc", anh nói.

Xe máy, ô tô chen chân trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh ẢNH: NHẬT THỊNH

Chen chân nhích từng chút một trong dòng xe ken đặc, chị Hoài Sang (40 tuổi, ở Bình Dương) thở dài: "Mệt mỏi nhất là đường đã đông mà xe buýt lấn vào tới sát mép đường, xe máy không còn biết đi đường nào, cũng không thể vượt lên được".

Xô Viết Nghệ Tĩnh là tuyến đường chính nối từ trung tâm TP.HCM đi Thủ Đức, Bình Dương ẢNH: NHẬT THỊNH

Không chỉ trong khung giờ cao điểm, những ngày giáp Tết Bính Ngọ, lượng phương tiện trên Xô Viết Nghệ Tĩnh càng thêm đông đúc ẢNH: NHẬT THỊNH

Tài xế công nghệ, shipper mệt mỏi chen chân giữa dòng kẹt xe ẢNH: NHẬT THỊNH

Khi xe ô tô tấp vào dừng, đỗ trên vỉa hè, người đi bộ buộc phải đi xuống lòng đường ẢNH: NHẬT THỊNH

Trên đường Nguyễn Thái Sơn vào giờ cao điểm chiều, dòng xe từ hướng trung tâm đổ về để đi quận 12 cũ, Gò Vấp. Dòng xe nối đuôi nhau, di chuyển chậm.

Còn trên Phan Văn Trị, vào buổi chiều, nhiều thời điểm ô tô chiếm gần hết phần đường, xe máy phải len lỏi từng khoảng trống nhỏ. Gương mặt ai cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhất là với shipper và tài xế công nghệ - những người phải bám đường cả ngày.

Dòng xe ken đặc trên đường Phan Văn Trị ẢNH: NHẬT THỊNH

Những ngày giáp tết, nhiều người đã chủ động thời gian di chuyển sớm hơn nhưng cũng không tránh khỏi cảnh ùn tắc trên đường ẢNH: NHẬT THỊNH

"Đi tới ngã tư phải chờ tới hai, ba lần đèn đỏ mới qua được. Ngày thường sáng tối kẹt xe quen rồi, nhưng mấy ngày giáp tết này giữa trưa cũng đông như buổi tan tầm. Cả xe máy lẫn ô tô xếp hàng dài", anh Ngọc Thành (45 tuổi, shipper) chia sẻ.

Vì sao TP.HCM kẹt xe những ngày giáp tết?

Trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM, cho biết vào thời điểm giáp tết, mật độ phương tiện trên địa bàn thành phố tăng cao, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm do nhu cầu đi lại, mua sắm, vận chuyển hàng hóa của người dân tăng mạnh.



Theo đó, để hạn chế tình trạng ùn tắc, PC08 đã huy động tối đa lực lượng, tăng cường chỉ huy, điều tiết giao thông tại các giao lộ trọng điểm, đồng thời tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý tại những điểm nóng thường xuyên xảy ra ùn ứ.

Lực lượng CSGT cũng phối hợp thanh niên xung phong, công an phường, cảnh sát trật tự và an ninh cơ sở trong công tác giải quyết ùn tắc giao thông.

Cuối năm, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao nên các tuyến đường đông đúc hơn ẢNH: NHẬT THỊNH

Đường Nguyễn Thái Sơn, đoạn giao Phạm Ngũ Lão đông xe cả ngày ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngoài ra, PC08 hiện quản lý hệ thống hơn 2.000 camera giám sát giao thông trên các tuyến đường. Thông qua việc tương tác thường xuyên với nhóm điều hành của Sở Xây dựng, lực lượng CSGT kịp thời nắm bắt tình hình ùn tắc, tai nạn giao thông hoặc sự cố phát sinh để bố trí lực lượng xử lý nhanh chóng.

Bên cạnh đó, PC08 cũng phối hợp kênh VOV Giao thông để tiếp nhận, cập nhật thông tin tình hình giao thông, thông báo lộ trình và thời gian di chuyển phù hợp cho người dân tránh các khu vực xung đột. Đơn vị duy trì đường dây nóng để người dân phản ánh tình hình giao thông; trên cơ sở đó, lực lượng chức năng sẽ cử cán bộ đến hiện trường phối hợp xử lý.

Nhu cầu vận chuyển hàng hóa cũng gia tăng những ngày cận Tết Bính Ngọ ẢNH: NHẬT THỊNH

Người dân mệt mỏi chen chúc trên đường ẢNH: NHẬT THỊNH

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết thêm, PC08 còn phối hợp công an cấp xã và chính quyền địa phương tăng cường xử lý tình trạng lấn chiếm lòng lề đường - nội dung này được xác định một trong những nguyên nhân trực tiếp gây ùn tắc và tai nạn giao thông.



"Thời điểm cuối năm, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, mua sắm và tham gia các hoạt động lễ hội tăng cao, khiến lưu lượng phương tiện trên đường luôn đông đúc trong các khung giờ. Với tình hình này, CSGT TP.HCM tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng ùn tắc", lãnh đạo PC08 thông tin.



