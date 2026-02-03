Vỉa hè kẻ 2 vạch vàng ở TP.HCM: Đỗ xe máy có bị phạt không?

Những ngày qua, TP.HCM đồng loạt ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán, dừng đỗ xe sai quy định. Trong đó, chuyện đỗ xe máy trên vỉa hè đang nhận được nhiều thắc mắc của người dân, nhất là tại những tuyến đường có kẻ 2 vạch.



Vỉa hè đường Lý Thường kiệt được kẻ 2 vạch vàng trước đây ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ghi nhận trên đường Lý Thường Kiệt, 2 vạch vàng kẻ trên vỉa hè vẫn còn khá rõ. Trong khi đó, trên đường Lãnh Binh Thăng, vỉa hè cũng còn các vạch kẻ nhưng gồm 1 vạch trắng và 1 vạch vàng, khiến nhiều người bối rối vì không biết đâu là phần được phép dừng, đỗ xe.

Anh L.K, giữ xe của một quán cà phê trên đường Lãnh Binh Thăng, cho biết: "Trước đây lực lượng hướng dẫn cho khách đỗ xe máy sát mép vỉa hè. Nhưng gần đây quy định thay đổi, cửa hàng bị lập biên bản vì cho đỗ xe như vậy".

Bài đăng thắc mắc trên mạng xã hội ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Tương tự, chị T.H, chủ một công ty trên đường Trương Định, sau khi bị phạt vì 5 xe máy của nhân viên đỗ trên vỉa hè, cũng băn khoăn: "Trong nhà không đủ chỗ nên tôi cho đỗ vài xe sát nhà, phía trong vỉa hè thì cảnh sát khu vực nhắc phải đưa xe ra sát mép. Đến khi đưa xe ra sát mép, chừa phần trong cho người đi bộ thì lại bị phạt. Thật sự không biết phải đỗ xe thế nào mới đúng".

Mới đây, trên một diễn đàn giao thông, anh T.T đăng ảnh ô tô đỗ trên vỉa hè có kẻ 2 vạch vàng và đặt câu hỏi: "Vỉa hè như vậy có được đỗ xe không?". Nhiều ý kiến khẳng định vỉa hè là dành cho người đi bộ, ô tô đỗ trên vỉa hè chắc chắn bị xử phạt.

Đỗ xe máy trên vỉa hè kẻ 2 vạch có bị phạt không?

Theo tìm hiểu, trước đây tại những tuyến đường có vỉa hè rộng, vỉa hè thường được kẻ 2 vạch để chia thành 3 phần: khu vực đỗ xe máy, lối dành cho người đi bộ và phần diện tích được sử dụng tạm thời có thu phí để người dân đăng ký kinh doanh, buôn bán.

Ghi nhận tại một số tuyến đường trung tâm hiện nay, lực lượng chức năng chủ yếu xử phạt các trường hợp xe máy đỗ tràn lan, chắn hết lối đi, không còn không gian cho người đi bộ.

Vỉa hè rộng trước đây được kẻ 2 vạch để chia thành 3 phần với 3 mục đích sử dụng khác nhau ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tại phường Gia Định, những trường hợp xe máy đỗ trước hàng quán nhưng vẫn chừa lối cho người đi bộ được lực lượng chức năng nhắc nhở, không xử phạt. Công an phường tập trung xử lý các hành vi lấn chiếm vỉa hè để bày bán hàng hóa, dựng vật dụng kinh doanh trái phép.

Tương tự, tại khu vực Chợ Lớn, Công an phường phối hợp với CSGT thường xuyên ra quân lập lại trật tự vỉa hè. Nhiều hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè trên các tuyến đường như Nguyễn Chí Thanh, Hải Thượng Lãn Ông đã bị lập biên bản xử phạt.

Trong khi đó, các trường hợp xe máy đỗ sát mép vỉa hè, chừa phần trong cho người đi bộ ra vào cửa hàng cơ bản không bị xử lý.

Lãnh đạo một đội CSGT cho biết, theo điểm e khoản 3 Điều 6 Nghị định 168/2024, người điều khiển ô tô đỗ, để xe trên vỉa hè trái quy định sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đến 1.000.000 đồng.

Nghị định này cũng quy định, xe máy đỗ dưới lòng đường gây cản trở giao thông sẽ bị xử phạt từ 400.000 đến 600.000 đồng.

Tức là, về nguyên tắc, vỉa hè không phải chỗ đỗ xe, trừ khi được cơ quan chức năng cho phép.

Công an phường Xuân Hòa xử lý lấn chiếm vỉa hè ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tại cuộc họp gần đây về tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TP.HCM, đại diện UBND phường Sài Gòn nhìn nhận, nhu cầu đỗ xe máy trên vỉa hè để vào nhà dân, cửa hàng là có thật. Tuy nhiên, từ khi Quyết định 32 của UBND TP.HCM bị bãi bỏ, đến nay vẫn chưa có hướng dẫn mới, gây khó khăn trong công tác quản lý trật tự đô thị.

Một số cán bộ trực tiếp tham gia xử lý lấn chiếm vỉa hè cũng cho rằng cần sớm có quy định cụ thể, thống nhất để vừa bảo đảm trật tự, vừa không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, sinh kế của người dân.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường lưu ý, việc sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường cần hài hòa giữa yêu cầu quản lý giao thông và yếu tố an sinh, sinh kế của người dân; tạo điều kiện cho hoạt động buôn bán hợp pháp nhưng không để phát sinh lấn chiếm, gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Việc bố trí không gian dừng, đỗ xe trên lòng đường, vỉa hè cũng phải gắn với quy hoạch chợ, bệnh viện, khu dân cư, bảo đảm người dân có chỗ đỗ hợp lý, hạn chế tình trạng lấn chiếm tự phát.