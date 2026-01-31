Đỗ xe máy trên vỉa hè TP.HCM: Phường đề xuất người dân không cần xin phép

Từ ngày 16.1, TP.HCM ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Trong đó, việc xử phạt đỗ xe máy trên vỉa hè nhận được nhiều ý kiến thắc mắc của người dân, nhất là những hộ kinh doanh.

Bên cạnh đó, mỗi nơi sau sáp nhập áp dụng một kiểu khiến cả người dân lẫn lực lượng chức năng thực hiện chưa thống nhất.

Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2025 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Cần có hướng dẫn đỗ xe máy trên vỉa hè

Trong hội nghị tổng kết về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại TP.HCM mới đây, đại diện UBND phường Sài Gòn cho biết, phường đã có văn bản gửi kiến nghị Sở Xây dựng.

Theo đó, phường đề nghị rà soát nhu cầu thực tế của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn, làm cơ sở đề xuất Bộ Xây dựng bổ sung quy định cho phép sử dụng tạm thời vỉa hè để xe hai bánh cho khách trước các cơ sở kinh doanh, hộ gia đình.

Cùng với đó, phường đề xuất cần quy định cụ thể diện tích, vị trí trên vỉa hè được phép sử dụng vào mục đích này, theo hướng người dân không phải xin cấp giấy phép, còn UBND cấp xã chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra việc thực hiện.

Vỉa hè đường Hải Triều từng được thí điểm cho phép sử dụng tạm thời làm nơi bày bán hàng hóa, đỗ xe ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ban An toàn giao thông phường Sài Gòn cũng kiến nghị Sở Xây dựng sớm có hướng dẫn thống nhất về việc để xe hai bánh theo hình thức tự quản, không thu tiền trên vỉa hè trước nhà dân, cơ sở kinh doanh.

Theo UBND phường Sài Gòn, thực tế hiện nay nhiều hộ dân, doanh nghiệp để xe máy từ mép bó vỉa trở vào theo vạch sơn, nhưng một số nơi còn bố trí thêm một hàng xe hoặc bày bàn ghế từ phía trong ra, khiến lối đi dành cho người đi bộ bị thu hẹp, ảnh hưởng mỹ quan đô thị dù lực lượng chức năng thường xuyên chấn chỉnh để bảo đảm lối đi còn lại tối thiểu 1,5 m.

Đáng chú ý, phường cho rằng cách bố trí xe máy sát mép bó vỉa cũng phát sinh nhiều bất cập về an toàn giao thông như hạn chế tầm nhìn, đặc biệt tại các giao lộ. Phần đuôi xe nhô ra dễ gây va chạm với phương tiện lưu thông sát vỉa hè; xe ô tô không thể dừng sát lề để đón, trả khách, làm phát sinh tình trạng dừng đỗ lấn lòng đường.

Lực lượng chức năng xử phạt người dân đỗ xe lấn chiếm vỉa hè trên đường Trương Định ẢNH: VŨ PHƯỢNG

"Công tác quản lý trật tự đô thị gặp nhiều vướng mắc do nhu cầu để xe là nhu cầu thực tế nhưng chưa có quy định pháp lý phù hợp", đại diện phường Sài Gòn chia sẻ.



Đỗ xe máy trên vỉa hè: Khi nào bị phạt, khi nào chỉ nhắc nhở?

Trên địa bàn phường Gia Định, từ trước khi tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều tuyến đường kẻ vạch trên vỉa hè để người dân đỗ xe theo hướng dẫn, chừa lối cho người đi bộ.

Do đó, khi xử lý lấn chiếm vỉa hè những ngày qua, lực lượng chức năng kiên quyết với việc bày hàng hóa tràn ra vỉa hè. Còn việc khách đỗ xe máy để vào trong hàng quán mua đồ ăn, thức uống vẫn chừa lối cho người đi bộ, các lực lượng chủ yếu tuyên truyền, nhắc nhở.

Trong khi đó, những nơi đỗ xe máy chiếm hết vỉa hè, công an phường hoặc CSGT sẽ lập biên bản phạt.

Những trường hợp đỗ xe tràn kín vỉa hè bị CSGT lập biên bản phạt ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đáng chú ý, nếu xác định được hành vi tổ chức giữ xe trên vỉa hè mà không được cấp phép thì người tổ chức trông giữ sẽ bị phạt 12,5 triệu đồng với lỗi: "sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vì mục đích khác khi chưa được cấp phép". Người đỗ xe máy trên vỉa hè cũng bị phạt trung bình 500.000 đồng/trường hợp.

Tương tự, tại phường Chợ Lớn, khi khách đỗ xe để vào hàng quán ở sát mép ngoài vỉa hè, chừa phần phía trong cho người đi bộ thì không bị phạt.

Tuy nhiên, các cửa hàng kinh doanh lấn chiếm ra vỉa hè đều bị lực lượng chức năng các phường xử lý nghiêm.

Một cán bộ thực hiện công tác xử lý nêu ý kiến: "Quyết định 32 của UBND TP.HCM về quản lý, sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố được bãi bỏ từ ngày 19.11.2025, người dân hoang mang vì giờ chưa được hướng dẫn. Do đó, cần có hướng dẫn đỗ xe máy trên vỉa hè thế nào để bảo đảm việc kinh doanh, buôn bán của các hộ dân".

Sau khi lực lượng chức năng liên tục xử lý, vỉa hè chợ Bà Chiểu mới "hiện ra" ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Có thể thấy, khi quy định cũ đã bị bãi bỏ, quy định mới chưa ban hành, việc xử lý đỗ xe máy trên vỉa hè về bản chất đang ở trong "khoảng trống pháp lý".

Về nội dung này, ông Võ Khánh Hưng, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, sở đang lấy ý kiến Công an TP.HCM để hoàn thiện dự thảo về sử dụng, quản lý vỉa hè, lòng đường. Dự thảo tập trung phân tích các quy định của Nghị định 165/2024 và luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ cùng với thực trạng tại TP.HCM để thống nhất quy định quản lý vỉa hè.