TP.HCM sắp thí điểm cho người dân đăng ký sử dụng tạm thời vỉa hè qua phần mềm

Chiều 29.1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM tổ chức họp báo định kỳ trên địa bàn. Tại cuộc họp, phóng viên đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến nội dung xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường đang được dư luận quan tâm.

Cuộc họp báo định kỳ tổ chức tại Trung tâm báo chí TP.HCM ẢNH: NGUYỄN ANH

Ông Nguyễn Văn Hoan, Phó phòng Phát triển nhà và thị trường bất động sản (Sở Xây dựng TP.HCM) cho biết, qua đánh giá bước đầu, nhiều khu vực trên địa bàn đã có chuyển biến tích cực.

Đáng chú ý, các điểm nóng từng thường xuyên xảy ra lấn chiếm như khu vực chợ Bà Chiểu, chợ Nguyễn Tri Phương, các tuyến đường Nguyễn Trãi, Cách Mạng Tháng 8, Hải Thượng Lãn Ông… đã được lập lại trật tự, tạo sự thông thoáng cho người dân và phương tiện lưu thông.

Để tránh tình trạng tái lấn chiếm khi không còn lực lượng thường xuyên túc trực, Sở Xây dựng TP.HCM xác định sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và các hộ kinh doanh trong việc quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường.

Ông Nguyễn Văn Hoan, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM trả lời các cơ quan báo đài ẢNH: NGUYỄN ANH

Song song đó, thành phố sẽ thiết lập và phát huy hiệu quả cơ chế giám sát của cộng đồng, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban An toàn giao thông cấp xã. Trong đó, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị giữ vai trò tham mưu, hướng dẫn chuyên môn; lực lượng công an cấp xã làm nòng cốt trong công tác tuần tra, kiểm tra và xử lý vi phạm, kiên quyết chấn chỉnh, xử lý dứt điểm tình trạng buôn bán hàng rong, chợ tự phát, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Ngoài ra, TP.HCM sẽ tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác quản lý, giám sát và xử lý vi phạm. Các giải pháp gồm khai thác hiệu quả hệ thống camera AI; xây dựng, vận hành các ứng dụng, kênh tiếp nhận phản ánh của người dân để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trật tự đô thị.

Thí điểm cho người dân đăng ký sử dụng vỉa hè qua phần mềm

Về kế hoạch dài hạn, ông Nguyễn Văn Hoan cho biết Sở Xây dựng TP.HCM đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vừa lập lại trật tự đô thị, vừa hài hòa sinh kế cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ quanh chợ và các tuyến phố.

Theo đó, thành phố sẽ tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, ưu tiên nâng cấp, mở rộng các tuyến đường, xây dựng vỉa hè, lối đi bộ bảo đảm đúng quy chuẩn. Đồng thời, xây dựng thêm các bãi đỗ xe công cộng, nhất là tại khu vực trung tâm, gần chợ, trường học để phục vụ nhu cầu người dân.

Sở Xây dựng TP.HCM đang nghiên cứu triển khai phần mềm quản lý sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đáng chú ý, Sở Xây dựng TP.HCM đang nghiên cứu và triển khai thí điểm phần mềm quản lý việc sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè. Thông qua phần mềm này, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu có thể đăng ký sử dụng vỉa hè theo đúng quy định, giúp quá trình cấp phép, quản lý trở nên công khai, minh bạch và hiệu quả hơn.

"Sở đang nghiên cứu và triển khai thí điểm phần mềm quản lý việc sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký, sử dụng theo đúng quy định", ông Hoan thông tin.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và đối thoại trực tiếp với các hộ kinh doanh, tiểu thương để nâng cao ý thức chấp hành quy định về trật tự đô thị; đồng thời lắng nghe, tiếp thu các kiến nghị chính đáng nhằm điều chỉnh, hoàn thiện các giải pháp quản lý theo hướng phù hợp, nhân văn.

Theo ông Hoan, thời gian tới TP.HCM cũng sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và dữ liệu số trong quản lý trật tự đô thị, kết hợp giữa kiểm tra, xử lý vi phạm với việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân chuyển đổi phương thức kinh doanh phù hợp với quy hoạch và điều kiện thực tế của từng khu vực.