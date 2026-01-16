Mua nhà ở xã hội tại TP.HCM vướng thủ tục: Vì sao phường từ chối xác nhận?

Tại cuộc họp báo kinh tế - xã hội định kỳ trên địa bàn TP.HCM chiều 15.1, ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó trưởng phòng Bảo trì khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM) đã giải đáp thắc mắc của báo đài về việc khó khăn khi làm thủ tục để mua nhà ở xã hội.

Theo đó, nhiều người dân tại khu vực TP.Thủ Đức (trước đây) phản ánh khi xin giấy xác nhận điều kiện nhà ở để mua nhà ở xã hội (diện tích bình quân dưới 15 m2 sàn/người) thì bị một số phường từ chối, với lý do thủ tục này chưa có trên hệ thống dịch vụ công.

Đại diện Sở Xây dựng trả lời những thắc mắc liên quan đến mua nhà ở xã hội ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trả lời vấn đề này, ông Đỗ Diệp Gia Hợp cho biết, Sở Xây dựng TP.HCM đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn UBND cấp xã và các cơ quan liên quan trong việc xác nhận đối tượng, điều kiện nhà ở và điều kiện thu nhập của người mua nhà ở xã hội.

Để tạo thuận lợi cho người dân, chủ đầu tư và các cơ quan liên quan, Sở Xây dựng cũng đã có văn bản quy định rõ trình tự, thủ tục, điều kiện và hồ sơ đăng ký mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội đối với các dự án không sử dụng vốn đầu tư công hoặc nguồn tài chính công đoàn.

Về việc thủ tục xác nhận điều kiện nhà ở chưa được tích hợp lên hệ thống dịch vụ công trực tuyến, Sở Xây dựng cho biết sẽ phối hợp UBND cấp xã, Sở Tư pháp và Sở Nội vụ rà soát. Trường hợp nội dung xác nhận theo mẫu số 03 (Thông tư 05/2024 của Bộ Xây dựng) được xác định là thủ tục hành chính cấp xã, Sở sẽ tham mưu triển khai theo đúng quy định hiện hành.

TP.HCM đặt mục tiêu hoàn thành 28.500 căn nhà ở xã hội trong năm 2026 ẢNH: NHẬT THỊNH

Hiện nay, Sở Xây dựng đã ban hành công văn hướng dẫn thực hiện thủ tục xác nhận trường hợp người dân có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích bình quân dưới 15 m2 sàn/người, theo đúng mẫu quy định của Bộ Xây dựng.

Mua nhà ở xã hội sẽ dễ hơn?

Ngoài ra, theo ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Chính phủ đang xây dựng dự thảo nghị quyết và nghị định sửa đổi các quy định liên quan đến nhà ở xã hội, theo hướng đa dạng hình thức nộp hồ sơ (trực tiếp, trực tuyến, qua bưu chính hoặc thông qua cơ quan nơi người dân làm việc) và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục.

Theo đó, thời gian thực hiện thủ tục bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội sẽ được rút ngắn hơn so với quy định hiện hành.

Sau khi các văn bản này được ban hành, Sở Xây dựng TP.HCM sẽ có hướng dẫn triển khai cụ thể.

Trong năm 2026, TP.HCM đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển 28.500 căn nhà ở xã hội.

Nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của luật Nhà ở. Việc phát triển nhà ở xã hội nhằm bảo đảm an sinh xã hội, giúp người dân có chỗ ở phù hợp khả năng tài chính, đồng thời góp phần ổn định thị trường bất động sản và phát triển đô thị bền vững.



