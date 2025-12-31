Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Người dân TP.HCM muốn mua nhà ở xã hội phải biết những quy định này

Đình Sơn
31/12/2025 14:56 GMT+7

Sở Xây dựng TP.HCM vừa ban hành văn bản hướng dẫn trình tự, thủ tục, điều kiện, hồ sơ đăng ký mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội nhằm ngăn ngừa tình trạng 'cò' hồ sơ, trục lợi chính sách.

Theo đó, Sở Xây dựng TP.HCM yêu cầu chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội phải thực hiện công khai thông tin dự án trước thời điểm khởi công ít nhất ba ngày làm việc, phải thông báo thời điểm khởi công và hồ sơ thiết kế đến cơ quan quản lý xây dựng địa phương.

Sau 30 ngày kể từ khi khởi công, toàn bộ thông tin dự án phải được công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng, UBND cấp xã nơi có dự án, đăng tải trên báo là cơ quan ngôn luận của chính quyền địa phương và tại sàn giao dịch bất động sản của chủ đầu tư (nếu có). Việc công khai nhằm giúp người dân theo dõi, giám sát và chuẩn bị hồ sơ đúng quy định.

Điểm quan trọng nhất là giá bán, giá thuê mua nhà ở xã hội chỉ được công bố sau khi đã được thẩm tra và phải đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử của UBND TP.HCM và Sở Xây dựng. Chủ đầu tư không được tự ý thu tiền, nhận hồ sơ khi chưa đủ điều kiện pháp lý.

Chưa dừng lại ở đó, chủ đầu tư không được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác ký hợp đồng đặt cọc, mua bán, thuê mua nhà ở xã hội hình thành trong tương lai.

Người dân TP.HCM muốn mua nhà ở xã hội phải biết những quy định này

TP.HCM đưa ra nhiều hướng dẫn giúp ngăn ngừa tình trạng trục lợi chính sách

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Trước khi ký hợp đồng mua bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội, chủ đầu tư phải bảo đảm dự án đủ điều kiện theo quy định pháp luật và giá bán, giá thuê mua đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, công bố công khai.

Sau khi ký hợp đồng, danh sách các đối tượng đã được giải quyết mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội phải được gửi về Sở Xây dựng để kiểm tra và công khai trên trang thông tin điện tử, bảo đảm minh bạch và tránh trùng lặp đối tượng hưởng chính sách.

Văn bản cũng làm rõ các nhóm đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội theo luật Nhà ở 2024, từ người có công, hộ nghèo, người thu nhập thấp đô thị, công nhân, cán bộ công chức đến lực lượng vũ trang, người bị thu hồi đất, sinh viên…

Đồng thời quy định cụ thể điều kiện về nhà ở, khoảng cách đi làm và ngưỡng thu nhập, trong đó mức thu nhập tối đa với hộ gia đình lên đến 40 triệu đồng/tháng tùy trường hợp.

Một lãnh đạo của Sở Xây dựng TP.HCM cho hay, việc ban hành hướng dẫn chi tiết lần này nhằm tạo sự thống nhất trong toàn thành phố, bảo đảm người dân tiếp cận đúng chính sách, đúng đối tượng, đồng thời nâng trách nhiệm của chủ đầu tư và cơ quan quản lý trong triển khai nhà ở xã hội.

Không chỉ vậy, hướng dẫn chi tiết như trên nhằm ngăn ngừa tình trạng "cò" hồ sơ, trục lợi chính sách. Đây được xem là biện pháp mạnh giúp chặn đứng tình trạng môi giới, "cò" nhà đất đứng ra thu hồ sơ, giữ chỗ, làm méo mó chính sách nhà ở xã hội.

Tin vui cho người dân TP.HCM liên quan đến cấp phép xây dựng

Từ ngày 1.1.2026, người dân TP.HCM có thể trực tiếp nộp hồ sơ xin giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cấp 3 - 4 tại UBND xã, phường, đặc khu và được cấp phép xây dựng trên đất quy hoạch.

