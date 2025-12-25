TTC Land hợp tác TTC IZ xây dựng 1.130 căn nhà ở xã hội

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Thành Chương, Tổng giám đốc Công ty TTC IZ cho biết, dự án nhà ở xã hội thuộc Khu dân cư TTC được hình thành từ nhu cầu thực tiễn về chỗ ở ổn định, lâu dài cho đội ngũ công nhân và người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Dự án được triển khai trên quỹ đất nhà ở xã hội cao tầng với quy mô 3,9 ha, có quy mô đầu tư xây dựng gồm 4 tòa nhà cao 15 tầng, với tổng số 1.130 căn hộ, được xây dựng trên diện tích đất quy hoạch 2,5 ha, tổng diện tích sàn xây dựng 80.000 m2. Khi hoàn thành, dự án sẽ đáp ứng nhu cầu nhà ở cho hơn 3.500 lao động, góp phần ổn định an cư và phát triển nguồn nhân lực tại địa phương.

Ông Đặng Văn Thành cho biết, dự án tạo chỗ ở ổn định cho người lao động an tâm làm việc

Cũng tại buổi lễ, ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch Tập đoàn TTC nói, dự án nhà xã hội thuộc Khu dân cư TTC không chỉ là kết quả nỗ lực của Tập đoàn TTC, TTC IZ mà còn thể hiện sự quan tâm, đồng hành của lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đối với chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại các khu công nghiệp.

Trong bối cảnh các khu công nghiệp tại Tây Ninh đang thu hút đông đảo lao động, việc phát triển nhà ở xã hội gắn với khu công nghiệp có ý nghĩa thiết thực, góp phần giúp người lao động an cư, tạo nền tảng để doanh nghiệp và nhà đầu tư yên tâm phát triển bền vững, đồng thời hưởng ứng các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Tây Ninh liên tục khởi công các dự án nhà ở xã hội

Ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đánh giá, sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm của tỉnh và doanh nghiệp trong việc chăm lo an sinh xã hội, đặc biệt là nhu cầu nhà ở của công nhân, người lao động thu nhập thấp.

Cùng với việc phát triển nhà ở xã hội, tỉnh Tây Ninh luôn định hướng xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, tạo điều kiện để người dân, người lao động có thể tiếp cận nhà ở xã hội một cách thuận lợi, phù hợp với khả năng chi trả, qua đó từng bước ổn định đời sống và yên tâm gắn bó lâu dài với địa phương.

Khu dân cư TTC tọa lạc tại phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, khu vực cửa ngõ kết nối Tây Ninh với TP.HCM, liền kề khu công nghiệp Thành Thành Công có tỷ lệ lấp đầy cao. Với quy mô hơn 42 ha, dự án được quy hoạch theo định hướng khu dân cư - đô thị dịch vụ đồng bộ, gồm nhà phố thương mại, căn hộ, nhà ở xã hội, công viên, trường học, khu thể thao, trung tâm thương mại và công viên nước, đáp ứng nhu cầu an cư lâu dài của người dân và người lao động khu vực lân cận.