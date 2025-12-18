TP.HCM dự kiến chi gần 1.200 tỉ đồng hỗ trợ chủ đầu tư làm nhà ở xã hội

Ngày 18.12, UBND TP.HCM cho biết đang tổ chức lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn.
Các chính sách hỗ trợ tập trung vào 2 nhóm: tài chính và thủ tục hành chính.
Cụ thể, về tài chính, TP.HCM dự kiến hỗ trợ 50% kinh phí (tối đa 10 tỉ đồng/dự án) đầu tư hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi dự án nhà ở xã hội, bao gồm: công trình giao thông, chiếu sáng công cộng, thông tin liên lạc, cấp nước, thoát nước, thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn.
Riêng đặc khu Côn Đảo được hỗ trợ 80% kinh phí đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật nhưng không quá 10 tỉ đồng/dự án.
Về thủ tục hành chính, TP.HCM sẽ hỗ trợ toàn bộ phí, lệ phí trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng gồm: thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; giấy phép môi trường, đánh giá tác động môi trường; thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của công an; thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư hoặc cấp giấy phép xây dựng.
UBND TP.HCM dự kiến tổng kinh phí hỗ trợ hơn 1.188 tỉ đồng cho 185 dự án ở cả 3 khu vực TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, trung bình hơn 237 tỉ đồng/năm. Chính sách này sẽ trình HĐND TP.HCM tại kỳ họp đầu tiên của năm 2026.
Theo UBND TP.HCM, các cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội nêu trên được kế thừa các cơ chế hỗ trợ của khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương đã ban hành trước đây theo hướng lựa chọn cơ chế ưu đãi cao nhất, đảm bảo tính khả thi, tính hiệu quả của chính sách được thực hiện ổn định, lâu dài, không làm phát sinh thủ tục hành chính và cơ cấu nguồn lực.
Các nội dung hỗ trợ của chính sách không trùng lắp với chương trình, thủ tục đơn giản giúp chủ đầu tư dễ thụ hưởng.
3 nhóm chủ đầu tư nhà ở xã hội được hỗ trợ
Theo dự thảo, UBND TP.HCM đề xuất 3 nhóm chủ đầu tư nhà ở xã hội được hưởng chính sách hỗ trợ:
- Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội không bằng vốn đầu tư công có quyền sử dụng đất thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
- Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội cho thuê được đầu tư bằng nguồn tài chính công đoàn.
- Chủ đầu tư được lựa chọn theo pháp luật về đấu thầu hoặc theo tiêu chí ưu tiên được quy định tại Nghị quyết 201 năm 2025 của Quốc hội (chỉ hỗ trợ trong trường hợp khu đất đưa ra lựa chọn chủ đầu tư chưa hoàn tất công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư).
