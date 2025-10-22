Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phường Cát Lái tiến tới miễn giấy phép xây dựng

Sỹ Đông
Sỹ Đông
22/10/2025 18:58 GMT+7

Lãnh đạo phường Cát Lái (TP.HCM) cho biết sẽ rà soát lập quy hoạch chi tiết 1/500 trên toàn địa bàn để tiến tới miễn giấy phép xây dựng cho người dân.

Rà soát quy hoạch, đầu tư hạ tầng, định hướng miễn giấy phép xây dựng là những cam kết được lãnh đạo phường Cát Lái (thuộc TP.Thủ Đức cũ) trao đổi tại buổi gặp gỡ doanh nghiệp và ra mắt Ban Vận động thành lập Hội Doanh nghiệp phường, tổ chức vào chiều 22.10.

Ông Phạm Văn Lành, Phó chủ tịch UBND phường Cát Lái cho biết phường rộng 1.965 ha, được bao phủ bởi 2 đồ án phân khu tỷ lệ 1/2.000, gồm phân khu số 6 và phân khu số 7.

Hiện khoảng 70% diện tích khu dân cư đã lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 với 36 dự án được phê duyệt; trên 80% dự án đã hoàn thành đầu tư hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm kết nối đồng bộ với khu dân cư hiện hữu.

Khu vực cảng, logistics và khu công nghiệp chiếm khoảng 18% diện tích phường, khu dân cư hiện hữu chiếm 8,4% và phần đất trống chưa triển khai đầu tư khoảng 4,3%, tập trung chủ yếu dọc trục đường Võ Chí Công.

Ông Lành cho biết phường Cát Lái sẽ rà soát lập quy hoạch chi tiết 1/500 trên toàn địa bàn để phục vụ công tác quản lý, tiến tới miễn giấy phép xây dựng cho người dân.

Phường Cát Lái tiến tới miễn giấy phép xây dựng - Ảnh 1.

Lãnh đạo phường Cát Lái trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban Vận động thành lập Hội Doanh nghiệp phường ra mắt

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Thời gian qua, hệ thống hạ tầng của phường có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là 2 dự án trọng điểm gồm nút giao Mỹ Thủy và mở rộng đường Nguyễn Thị Định. Khi hoàn thành, 2 dự án này sẽ góp phần kéo giảm ùn tắc và tăng cường khả năng kết nối khu vực.

Lãnh đạo phường Cát Lái cho biết sẽ phối hợp các phường giáp ranh như Bình Trưng, An khánh và Long Trường triển khai đồng bộ công tác quy hoạch, phân luồng và kết nối hạ tầng giao thông. Các dự án trọng điểm được kiến nghị thực hiện gồm hoàn thiện mở rộng đường Nguyễn Thị Định và xây dựng tuyến đường Xuyên Tâm.

Phường cũng sẽ phối hợp các sở ngành nghiên cứu phát triển giao thông đường thủy, xây dựng tuyến kè và công viên ven sông Sài Gòn, hình thành hệ thống cảng đậu du thuyền, buýt đường sông. Đối với các khu đất trống chưa có chủ đầu tư, phường đưa vào danh mục khu vực ưu tiên kêu gọi đầu tư nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất hiện có.

Khởi động lại dự án Trường THPT Cát Lái chất lượng cao

Trao đổi thêm với cộng đồng doanh nghiệp, ông Võ Tấn Quan, Chủ tịch UBND phường Cát Lái cho biết nhìn trên bản đồ TP.HCM thì nhiều tuyến giao thông trọng điểm của thành phố đi qua hoặc kết nối gần với phường Cát Lát. Bên cạnh đó, phường nằm ở hợp lưu 2 con sông lớn là sông Sài Gòn và sông Đồng Nai, thuận lợi phát triển thương mại, dịch vụ, cảng biển, logistics.

"Khi cầu Cát Lái được xây dựng, phường có vị trí hết sức thuận lợi kết nối các địa phương trong khu vực cửa ngõ phía đông và vùng Đông Nam bộ", ông Quang nhận định.

Phường Cát Lái tiến tới miễn giấy phép xây dựng - Ảnh 2.

Ông Võ Tấn Quan, Chủ tịch UBND phường Cát Lái cho biết sẽ tập trung đầu tư giáo dục, mở rộng trường lớp trong nhiệm kỳ tới

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Về giáo dục, ông Quan cho biết phường đang rà soát tổng thể các quy hoạch, kể cả đất giáo dục trong các dự án đầu tư và những dự án thuộc diện đầu tư công chưa triển khai để tháo gỡ, thúc đẩy.

Đảng ủy phường quyết tâm khởi động lại dự án Trường THPT Cát Lái chất lượng cao, ưu tiên hoàn thành sớm bồi thường, thu hồi đất để sớm xây dựng theo hình thức đầu tư công hoặc đầu tư tư.

Tin liên quan

Phường đầu tiên ở TP.HCM công bố miễn giấy phép xây dựng

Phường đầu tiên ở TP.HCM công bố miễn giấy phép xây dựng

Bình Phú là phường đầu tiên của TP.HCM công bố khu vực miễn giấy phép xây dựng đối với 3 dự án, tổng cộng 384 nền đất.

Những trường hợp nào được miễn giấy phép xây dựng?

Ông Nguyễn Thanh Nghị: Phường Cát Lái phát triển trục đô thị, cảng thông minh

Khám phá thêm chủ đề

miễn giấy phép xây dựng phường Cát Lái công viên ven sông Sài Gòn TP.HCM quy hoạch chi tiết 1/500 cầu Cát Lái
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận