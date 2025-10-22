Phường Cát Lái tiến tới miễn giấy phép xây dựng

Rà soát quy hoạch, đầu tư hạ tầng, định hướng miễn giấy phép xây dựng là những cam kết được lãnh đạo phường Cát Lái (thuộc TP.Thủ Đức cũ) trao đổi tại buổi gặp gỡ doanh nghiệp và ra mắt Ban Vận động thành lập Hội Doanh nghiệp phường, tổ chức vào chiều 22.10.

Ông Phạm Văn Lành, Phó chủ tịch UBND phường Cát Lái cho biết phường rộng 1.965 ha, được bao phủ bởi 2 đồ án phân khu tỷ lệ 1/2.000, gồm phân khu số 6 và phân khu số 7.

Hiện khoảng 70% diện tích khu dân cư đã lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 với 36 dự án được phê duyệt; trên 80% dự án đã hoàn thành đầu tư hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm kết nối đồng bộ với khu dân cư hiện hữu.

Khu vực cảng, logistics và khu công nghiệp chiếm khoảng 18% diện tích phường, khu dân cư hiện hữu chiếm 8,4% và phần đất trống chưa triển khai đầu tư khoảng 4,3%, tập trung chủ yếu dọc trục đường Võ Chí Công.

Ông Lành cho biết phường Cát Lái sẽ rà soát lập quy hoạch chi tiết 1/500 trên toàn địa bàn để phục vụ công tác quản lý, tiến tới miễn giấy phép xây dựng cho người dân.

Lãnh đạo phường Cát Lái trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban Vận động thành lập Hội Doanh nghiệp phường ra mắt ẢNH: SỸ ĐÔNG

Thời gian qua, hệ thống hạ tầng của phường có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là 2 dự án trọng điểm gồm nút giao Mỹ Thủy và mở rộng đường Nguyễn Thị Định. Khi hoàn thành, 2 dự án này sẽ góp phần kéo giảm ùn tắc và tăng cường khả năng kết nối khu vực.

Lãnh đạo phường Cát Lái cho biết sẽ phối hợp các phường giáp ranh như Bình Trưng, An khánh và Long Trường triển khai đồng bộ công tác quy hoạch, phân luồng và kết nối hạ tầng giao thông. Các dự án trọng điểm được kiến nghị thực hiện gồm hoàn thiện mở rộng đường Nguyễn Thị Định và xây dựng tuyến đường Xuyên Tâm.

Phường cũng sẽ phối hợp các sở ngành nghiên cứu phát triển giao thông đường thủy, xây dựng tuyến kè và công viên ven sông Sài Gòn, hình thành hệ thống cảng đậu du thuyền, buýt đường sông. Đối với các khu đất trống chưa có chủ đầu tư, phường đưa vào danh mục khu vực ưu tiên kêu gọi đầu tư nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất hiện có.

Khởi động lại dự án Trường THPT Cát Lái chất lượng cao

Trao đổi thêm với cộng đồng doanh nghiệp, ông Võ Tấn Quan, Chủ tịch UBND phường Cát Lái cho biết nhìn trên bản đồ TP.HCM thì nhiều tuyến giao thông trọng điểm của thành phố đi qua hoặc kết nối gần với phường Cát Lát. Bên cạnh đó, phường nằm ở hợp lưu 2 con sông lớn là sông Sài Gòn và sông Đồng Nai, thuận lợi phát triển thương mại, dịch vụ, cảng biển, logistics.

"Khi cầu Cát Lái được xây dựng, phường có vị trí hết sức thuận lợi kết nối các địa phương trong khu vực cửa ngõ phía đông và vùng Đông Nam bộ", ông Quang nhận định.

Ông Võ Tấn Quan, Chủ tịch UBND phường Cát Lái cho biết sẽ tập trung đầu tư giáo dục, mở rộng trường lớp trong nhiệm kỳ tới ẢNH: SỸ ĐÔNG

Về giáo dục, ông Quan cho biết phường đang rà soát tổng thể các quy hoạch, kể cả đất giáo dục trong các dự án đầu tư và những dự án thuộc diện đầu tư công chưa triển khai để tháo gỡ, thúc đẩy.

Đảng ủy phường quyết tâm khởi động lại dự án Trường THPT Cát Lái chất lượng cao, ưu tiên hoàn thành sớm bồi thường, thu hồi đất để sớm xây dựng theo hình thức đầu tư công hoặc đầu tư tư.