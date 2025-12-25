Đây là nội dung bổ sung giải trình, tiếp thu của UBND thành phố sau buổi thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND thành phố về ban hành Nghị quyết quy định bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1.1.2026 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, Sở Nông nghiệp - Môi trường đã rà soát, đánh giá lại mức điều chỉnh tăng, giảm giá đất nông nghiệp thuần tại các khu vực. Qua đó, Sở nhận thấy bảng giá đất được áp dụng rộng rãi và có tác động sâu rộng đến nhiều đối tượng khác nhau, do đó có ảnh hưởng tích cực đến đối tượng sử dụng đất nông nghiệp để sản xuất, nhưng lại không tích cực trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng…

TP.HCM sẽ điều chỉnh tăng giá đất nông nghiệp ẢNH: ĐÌNH SƠN

Do đó, UBND thành phố tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách đề xuất giữ lại kết quả theo dự thảo bảng giá đất nông nghiệp đã niêm yết lấy ý kiến nhân dân vào ngày 26.11 để bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước và người sử dụng đất, nhằm ổn định đời sống người dân tại từng địa bàn phường, xã, đặc khu trên địa bàn thành phố vừa mới sáp nhập.

Theo dự thảo bảng giá đất nông nghiệp đã niêm yết lấy ý kiến của Sở Nông nghiệp - Môi trường ngày 26.11, giá đất nông nghiệp trồng cây hàng năm thấp nhất là 300.000 đồng/m2, cao nhất là 1.200.000 đồng/m2.

Giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm thấp nhất 370.000 đồng/m2, cao nhất là 1.440.000 đồng/m2.

Trước đó, buổi thẩm tra bảng giá đất do Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM Nguyễn Công Danh chủ trì với sự tham dự của đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, các ban của HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP.HCM, các sở ngành liên quan và kết nối trực tuyến đến 168 xã, phường, đặc khu.

Ban Kinh tế - Ngân sách cho rằng cần làm rõ thêm vì bảng giá đất nông nghiệp đa phần giảm so với bảng giá đất cũ, trong khi bảng giá đất ở tăng. Điều này làm người dân băn khoăn, lo lắng khi tiền sử dụng đất có thể tăng cao trong thời gian tới.

Cụ thể, theo Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Nguyễn Công Danh, cần làm rõ khi giá đất nông nghiệp giảm thì người dân được gì, môi trường đầu tư có bị ảnh hưởng gì không, ngân sách nhà nước có bị thất thu không. Bởi nguyên tắc xây dựng bảng giá đất là đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên: Nhà nước - người có đất - nhà đầu tư. Bảng giá đất phải thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo quyền lợi của người dân, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư.

Do vậy, ông Nguyễn Công Danh đã đề nghị Sở Nông nghiệp - Môi trường tiếp thu đầy đủ các ý kiến, rà soát kỹ những nội dung còn băn khoăn. Đặc biệt là các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân, để hoàn thiện hồ sơ trình HĐND TP.HCM xem xét, quyết định theo đúng quy định pháp luật và yêu cầu thực tiễn.