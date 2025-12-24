Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Địa ốc

Chi tiết bảng giá đất nông nghiệp trên địa bàn TP.HCM

Đình Sơn
Đình Sơn
24/12/2025 18:31 GMT+7

Dự kiến kỳ họp thứ bảy (chuyên đề) và tổng kết nhiệm kỳ HĐND TP.HCM tổ chức trong hai ngày 26 và 27.12, HĐND TP.HCM sẽ xem xét thông qua tờ trình bảng giá đất.

Dưới đây là chi tiết bảng giá đất nông nghiệp trên địa bàn TP.HCM áp dụng từ ngày 1.1.2026.

Đất nông nghiệp trồng cây lâu năm:

Khu vực I (TP.HCM cũ): Giá cao nhất 625.000 đồng/m2. Hệ số là 0,77 lần so với bảng giá đất Quyết định 79/2024.

Giá thấp nhất 400.000 đồng/m2. Hệ số thấp nhất 0,77 lần so với bảng giá đất Quyết định 79/2024.

Khu vực II (TP.HCM cũ, tỉnh Bình Dương cũ và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ): Giá cao nhất 500.000 đồng/m2. Hệ số là 0,64 lần so với bảng giá đất Quyết định 79/2024, 0,42 lần so với bảng giá đất Quyết định số 63/2024 và 1,11 lần so với bảng giá đất Quyết định 26/2024.

Giá thấp nhất là 320.000 đồng/m2. Hệ số là 0,64 lần so với bảng giá đất Quyết định 79/2024, 0,53 lần so với bảng giá đất Quyết định số 63/2024 và 1,19 lần so với bảng giá đất Quyết định 26/2024.

Chi tiết bảng giá đất nông nghiệp trên địa bàn TP.HCM- Ảnh 1.

Giá đất nông nghiệp tăng không nhiều so với các quyết định trước đây

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Khu vực III (TP.HCM cũ, tỉnh Bình Dương cũ và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ): Giá cao nhất 400.000 đồng/m2. Hệ số là 0,53 lần so với bảng giá đất Quyết định 79/2024, 1,05 lần so với bảng giá đất Quyết định số 63/2024 và 0,99 lần so với bảng giá đất Quyết định 26/2024.

Giá thấp nhất là 256.000 đồng/m2. Hệ số là 0,53 lần so với bảng giá đất Quyết định 79/2024, 1,6 lần so với bảng giá đất Quyết định số 63/2024 và 1,16 lần so với bảng giá đất Quyết định 26/2024.

Khu vực IV (tỉnh Bình Dương cũ và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ): Giá cao nhất 320.000 đồng/m2. Hệ số là 1,36 lần so với bảng giá đất Quyết định số 63/2024 và 0,97 lần so với bảng giá đất Quyết định 26/2024.

Giá thấp nhất 205.000 đồng/m2. Hệ số là 2,73 lần so với bảng giá đất Quyết định số 63/2024 và 1,03 lần so với bảng giá đất Quyết định 26/2024.

Đối với đất trồng nông nghiệp trồng cây hằng năm:

Khu vực I (TP.HCM cũ): Giá cao nhất 500.000 đồng/m2. Hệ số là 0,74 lần so với bảng giá đất Quyết định 79/2024.

Giá thấp nhất 320.000 đồng/m2. Hệ số là 0,59 lần so với bảng giá đất Quyết định 79/2024.

Khu vực II (TP.HCM cũ, tỉnh Bình Dương cũ và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ): Giá cao nhất 400.000 đồng/m2. Hệ số là 0,62 lần so với bảng giá đất Quyết định 79/2024, 0,40 lần so với bảng giá đất Quyết định số 63/2024 và 0,89 lần so với bảng giá đất Quyết định 26/2024.

Giá thấp nhất 256.000 đồng/m2. Hệ số là 0,62 lần so với bảng giá đất Quyết định 79/2024, 0,57 lần so với bảng giá đất Quyết định số 63/2024 và 0,95 lần so với bảng giá đất Quyết định 26/2024.

Khu vực III (TP.HCM cũ, tỉnh Bình Dương cũ và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ): Giá cao nhất 320.000 đồng/m2. Hệ số là 0,51 lần so với bảng giá đất Quyết định 79/2024, 0,93 lần so với bảng giá đất Quyết định số 63/2024 và 0,79 lần so với bảng giá đất Quyết định 26/2024.

Giá thấp nhất 205.000 đồng/m2. Hệ số là 0,51 lần so với bảng giá đất Quyết định 79/2024, 1,17 lần so với bảng giá đất Quyết định số 63/2024 và 0,93 lần so với bảng giá đất Quyết định 26/2024.

Khu vực IV (tỉnh Bình Dương cũ và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ): Giá cao nhất 205.000 đồng/m2. Hệ số là 0,93 lần so với bảng giá đất Quyết định số 63/2024 và 0,62 lần so với bảng giá đất Quyết định 26/2024.

Giá thấp nhất 164.000 đồng/m2. Hệ số là 1,93 lần so với bảng giá đất Quyết định số 63/2024 và 0,82 lần so với bảng giá đất Quyết định 26/2024.

Sở Nông nghiệp - Môi trường lý giải vì sao giá đất nông nghiệp thấp

Sở Nông nghiệp - Môi trường lý giải vì sao giá đất nông nghiệp thấp

Ngày 23.12, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND TP.HCM đã có buổi thẩm tra đối với tờ trình của UBND TP.HCM về ban hành bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1.1.2026 trên địa bàn TP.HCM. Đa số các ý kiến đều băn khoăn giá đất nông nghiệp thấp hơn so với các năm trước.

Xem thêm bình luận