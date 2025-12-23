Sở Nông nghiệp - Môi trường lý giải vì sao giá đất nông nghiệp thấp

Buổi thẩm tra bảng giá đất do Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM Nguyễn Công Danh chủ trì với sự tham dự của đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, các ban của HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP.HCM, các sở ngành liên quan và kết nối trực tuyến đến 168 xã, phường, đặc khu.

Ban Kinh tế - Ngân sách cho rằng cần làm rõ thêm vì bảng giá đất nông nghiệp đa phần giảm so với bảng giá đất cũ, trong khi bảng giá đất ở tăng. Điều này làm người dân băn khoăn, lo lắng khi tiền sử dụng đất có thể tăng cao trong thời gian tới.

Cụ thể, theo Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Nguyễn Công Danh, cần làm rõ khi giá đất nông nghiệp giảm thì người dân được gì, môi trường đầu tư có bị ảnh hưởng gì không, ngân sách nhà nước có bị thất thu không. Bởi nguyên tắc xây dựng bảng giá đất là đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên: Nhà nước - người có đất - nhà đầu tư. Bảng giá đất phải thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo quyền lợi của người dân, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM đề nghị Sở Nông nghiệp - Môi trường tiếp thu đầy đủ các ý kiến, rà soát kỹ những nội dung còn băn khoăn. Đặc biệt là các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân, để hoàn thiện hồ sơ trình HĐND TP.HCM xem xét, quyết định theo đúng quy định pháp luật và yêu cầu thực tiễn.

Giá đất nông nghiệp thấp đang gây lo lắng cho người dân ẢNH: ĐÌNH SƠN

Trước những băn khoăn này, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp - Môi trường TP.HCM giải thích rằng, đối với đất nông nghiệp không thuộc trong khu dân cư, trong địa giới hành chính phường, giá đất được xây dựng bằng phương pháp thu nhập thông qua doanh thu và chi phí khai thác ứng với từng loại đất, khu vực và vị trí.

Do thu nhập thuần từ hoạt động sản xuất nông nghiệp hiện nay còn thấp, nên kết quả định giá theo phương pháp này cho mức giá khá thấp, phản ánh đúng khả năng sinh lợi thực tế từ nông nghiệp thuần.

Giá đất nông nghiệp trong bảng giá đất được xác định trên cơ sở bảo đảm không thấp hơn mức giá đất nông nghiệp đã được UBND các địa phương ban hành, đồng thời phù hợp với điều kiện sử dụng đất, khả năng sinh lợi và mặt bằng giá đất phổ biến trên thị trường.

Đối với đất nông nghiệp trong khu dân cư, trong địa giới hành chính phường, đất nông nghiệp nằm cùng thửa đất với đất ở, qua thu thập dữ liệu giao dịch thị trường, đồng thời thông qua dữ liệu thu thập từ các quyết định phê duyệt giá đất bồi thường, giá đất được xác định bằng 10% giá đất ở tại từng tuyến đường, từng vị trí tương ứng. Đồng thời bảo đảm không thấp hơn giá đất nông nghiệp đã được các địa phương ban hành.

Ngoài ra, giá đất nông nghiệp bảo đảm không thấp hơn giá đất nông nghiệp đã được các địa phương ban hành. Việc xác định theo tỷ lệ % này nhằm phản ánh lợi thế về vị trí, điều kiện tiếp cận hạ tầng và khả năng chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong tương lai, bảo đảm sự hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và người sử dụng đất. Đối với nội dung này đơn vị tư vấn đã thu thập 64.700 thông tin giao dịch liên quan.

Dù vậy, ông Nguyễn Toàn Thắng cho biết, Sở Nông nghiệp - Môi trường sẽ tiếp tục hoàn thiện tờ trình, như hoàn thiện thể thức nghị quyết, xây dựng lại bảng giá đất nông nghiệp theo hướng bằng hoặc cao hơn các năm trước.