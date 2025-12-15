TP.HCM thống nhất đề xuất bảng giá đất

Ngoài việc thống nhất với đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM về thẩm định bảng giá các loại đất, Hội đồng Thẩm định bảng giá đất TP.HCM cũng đã giao đơn vị này căn cứ quy định pháp luật, ý kiến của các thành viên Hội đồng, UBND xã, phường, đặc khu để hoàn thiện kết quả dự thảo bảng giá đất, hoàn chỉnh đầy đủ hồ sơ, thủ tục để báo cáo UBND TP.HCM trình HĐND TP.HCM xem xét, quyết định.

Về kết quả giá các loại đất: Đối với đất ở, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM thực hiện thu thập thông tin giá đất từ cơ sở dữ liệu giá, giá đất chuyển nhượng thị trường. Tiếp thu ý kiến của các địa phương và căn cứ tình hình kinh tế - xã hội thực tiễn của TP.HCM để đề xuất bảng giá đất đối với đất ở phù hợp với từng phường, xã, đặc khu. Đồng thời đã thực hiện rà soát, cân đối các mức giá đối với các vị trí giáp ranh giữa các địa bàn và các đoạn đường, tuyến đường trên cùng một địa bàn.

Đối với đất thương mại, dịch vụ: Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đã xây dựng bảng giá trên cơ sở đánh giá đặc điểm tình hình phát triển kinh tế xã hội của từng khu vực để đề xuất mức giá cho từng khu vực, vị trí là phù hợp.

Đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ: Sở đã đánh giá đặc điểm tình hình phát triển kinh tế xã hội của từng khu vực để đề xuất giá đất đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp là phù hợp.

Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đã đề xuất giá đất đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ thuộc loại hình sử dụng đất đặc thù có mật độ xây dựng thấp, hệ số sử dụng đất thấp là phù hợp.

Hội đồng Thẩm định bảng giá đất TP.HCM thống nhất theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM về thẩm định bảng giá các loại đất ẢNH: ĐÌNH SƠN

Đối với đất nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM xây dựng bảng giá đất trên cơ sở đánh giá đặc điểm tình hình phát triển kinh tế xã hội của từng khu vực để đề xuất mức giá cho từng khu vực, vị trí là phù hợp.

Điều này cũng không ảnh hưởng đến trường hợp nhà nước thu hồi đất vì khi đó người bị thu hồi đất sẽ được xác định giá đất cụ thể theo giá thị trường để tính bồi thường. Đồng thời, xây dựng bảng giá đất đối với đất nông nghiệp trong Khu Nông nghiệp công nghệ cao theo hướng giữ nguyên như mức thu hiện hành là phù hợp.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định bảng giá đất TP.HCM ghi nhận các nỗ lực và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM khi tập trung tối đa nguồn lực xây dựng bảng giá các loại đất lần đầu. Qua các cuộc họp thảo luận và ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đã tiếp thu có chọn lọc và giải trình các nội dung.

Đồng thời khẳng định, khi xây dựng bảng giá đất được tuân thủ theo các nguyên tắc. Cụ thể, phương pháp định giá đất theo nguyên tắc thị trường. Tuân thủ đúng phương pháp, trình tự, thủ tục định giá đất. Bảo đảm trung thực, khách quan, công khai, minh bạch. Bảo đảm tính độc lập giữa tổ chức tư vấn xác định giá đất. Bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư.