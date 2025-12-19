Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Địa ốc

Giá đất nông nghiệp giảm mạnh khiến tiền sử dụng đất tăng cao trở lại

Đình Sơn
Đình Sơn
19/12/2025 13:45 GMT+7

Sở Nông nghiệp - Môi trường TP.HCM đã có tờ trình khẩn gửi UBND TP.HCM về Nghị quyết ban hành quy định bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1.1.2026 trên địa bàn TP.HCM, trong đó giá đất nông nghiệp đã giảm mạnh so với dự thảo lần trước.

Theo dự thảo Sở Nông nghiệp - Môi trường TP.HCM trình hồi cuối tháng 11.2025, bảng giá đất trồng cây lâu năm tăng gần 78% so với giá cao nhất theo quyết định 79/2024.

Trong đó, khu vực 1 cao nhất là 1.440.000 đồng/m2 (vị trí 1), thấp nhất là 920.000 đồng/m2 (vị trí 3).

Khu vực 2 cao nhất là 1.200.000 đồng/m2, thấp nhất là 770.000 đồng/m2.

Khu vực 3 cao nhất là 840.000 đồng/m2, thấp nhất là 540.000 đồng/m2.

Khu vực 4 có giá cao nhất là 580.000 đồng/m2, thấp nhất là 370.000 đồng/m2.

Tuy nhiên ở lần này, bảng giá đất trồng cây lâu năm chỉ nhích tăng so với giá đất trong quyết định 79/2024 và giảm hơn một nửa so với dự thảo lần trước.

Trong đó, khu vực 1 cao nhất là 625.000 đồng/m2, thấp nhất là 400.000 đồng/m2.

Khu vực 2 giá cao nhất là 500.000 đồng/m2 và thấp nhất là 320.000 đồng/m2.

Khu vực 3 giá cao nhất là 400.000 đồng/m2 và thấp nhất là 256.000 đồng/m2.

Khu vực 4 giá cao nhất là 320.000 đồng/m2 và thấp nhất là 205.000 đồng/m2.

Giá đất nông nghiệp giảm mạnh khiến tiền sử dụng đất tăng cao trở lại- Ảnh 1.

Giá đất nông nghiệp quay đầu giảm mạnh

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Đối với bảng giá đất đối với đất trồng cây hằng năm (gồm đất lúa và các loại cây hằng năm khác), dự thảo lần đầu giá đất cụ thể như sau:

Khu vực 1 có giá cao nhất là 1.200.000 đồng/m2, thấp nhất là 770.000 đồng/m2.

Khu vực 2 có giá cao nhất là 1.000.000 đồng/m2 và thấp nhất là 640.000 đồng/m2.

Khu vực 3 có giá cao nhất là 700.000 đồng/m2, thấp nhất là 450.000 đồng/m2.

Khu vực 4 có giá cao nhất là 480.000 đồng/m2, thấp nhất 300.000 đồng/m2.

Dự thảo lần này ở khu vực 1 giá cao nhất chỉ 500.000 đồng/m2, thấp nhất là 320.000 đồng/m2.

Khu vực 2 giá cao nhất là 400.000 đồng/m2, thấp nhất là 256.000 đồng/m2.

Khu vực 3 giá cao nhất là 320.000 đồng/m2 và thấp nhất là 205.000 đồng/m2.

Khu vực 4 giá cao nhất là 205.000 đồng/m2, thấp nhất là 164.000 đồng/m2.

Theo các chuyên gia, việc giá đất nông nghiệp tăng không quá nhiều so với quyết định 79/2024 sẽ khiến tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích từ đất nông nghiệp lên đất ở sẽ tăng mạnh.

Bởi khi chuyển mục đích sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân phải nộp tiền sử dụng đất dựa trên mức chênh lệch giữa giá đất ở và giá đất nông nghiệp. Số tiền này được tính bằng công thức: Tiền sử dụng đất phải nộp = (giá đất ở - giá đất nông nghiệp) x diện tích đất được chuyển mục đích.

Tin liên quan

TP.HCM thống nhất đề xuất bảng giá đất

TP.HCM thống nhất đề xuất bảng giá đất

Hội đồng Thẩm định bảng giá đất TP.HCM thống nhất theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM về thẩm định bảng giá các loại đất lần đầu áp dụng từ ngày 1.1.2026 trên địa bàn TP.HCM.

Khám phá thêm chủ đề

Giá đất bảng giá đất đất nông nghiệp tiền sử dụng đất Bất động sản địa ốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận