Giá đất nông nghiệp giảm mạnh khiến tiền sử dụng đất tăng cao trở lại

Theo dự thảo Sở Nông nghiệp - Môi trường TP.HCM trình hồi cuối tháng 11.2025, bảng giá đất trồng cây lâu năm tăng gần 78% so với giá cao nhất theo quyết định 79/2024.

Trong đó, khu vực 1 cao nhất là 1.440.000 đồng/m2 (vị trí 1), thấp nhất là 920.000 đồng/m2 (vị trí 3).

Khu vực 2 cao nhất là 1.200.000 đồng/m2, thấp nhất là 770.000 đồng/m2.

Khu vực 3 cao nhất là 840.000 đồng/m2, thấp nhất là 540.000 đồng/m2.

Khu vực 4 có giá cao nhất là 580.000 đồng/m2, thấp nhất là 370.000 đồng/m2.

Tuy nhiên ở lần này, bảng giá đất trồng cây lâu năm chỉ nhích tăng so với giá đất trong quyết định 79/2024 và giảm hơn một nửa so với dự thảo lần trước.

Trong đó, khu vực 1 cao nhất là 625.000 đồng/m2, thấp nhất là 400.000 đồng/m2.

Khu vực 2 giá cao nhất là 500.000 đồng/m2 và thấp nhất là 320.000 đồng/m2.

Khu vực 3 giá cao nhất là 400.000 đồng/m2 và thấp nhất là 256.000 đồng/m2.

Khu vực 4 giá cao nhất là 320.000 đồng/m2 và thấp nhất là 205.000 đồng/m2.

Giá đất nông nghiệp quay đầu giảm mạnh ẢNH: ĐÌNH SƠN

Đối với bảng giá đất đối với đất trồng cây hằng năm (gồm đất lúa và các loại cây hằng năm khác), dự thảo lần đầu giá đất cụ thể như sau:

Khu vực 1 có giá cao nhất là 1.200.000 đồng/m2, thấp nhất là 770.000 đồng/m2.

Khu vực 2 có giá cao nhất là 1.000.000 đồng/m2 và thấp nhất là 640.000 đồng/m2.

Khu vực 3 có giá cao nhất là 700.000 đồng/m2, thấp nhất là 450.000 đồng/m2.

Khu vực 4 có giá cao nhất là 480.000 đồng/m2, thấp nhất 300.000 đồng/m2.

Dự thảo lần này ở khu vực 1 giá cao nhất chỉ 500.000 đồng/m2, thấp nhất là 320.000 đồng/m2.

Khu vực 2 giá cao nhất là 400.000 đồng/m2, thấp nhất là 256.000 đồng/m2.

Khu vực 3 giá cao nhất là 320.000 đồng/m2 và thấp nhất là 205.000 đồng/m2.

Khu vực 4 giá cao nhất là 205.000 đồng/m2, thấp nhất là 164.000 đồng/m2.

Theo các chuyên gia, việc giá đất nông nghiệp tăng không quá nhiều so với quyết định 79/2024 sẽ khiến tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích từ đất nông nghiệp lên đất ở sẽ tăng mạnh.

Bởi khi chuyển mục đích sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân phải nộp tiền sử dụng đất dựa trên mức chênh lệch giữa giá đất ở và giá đất nông nghiệp. Số tiền này được tính bằng công thức: Tiền sử dụng đất phải nộp = (giá đất ở - giá đất nông nghiệp) x diện tích đất được chuyển mục đích.