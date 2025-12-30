Tin vui cho người dân TP.HCM liên quan đến cấp phép xây dựng

Theo đó, UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định phân thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố cho nhiều cơ quan, trong đó có UBND xã, phường và đặc khu.

Các địa phương được quyền cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ từ 1 - 7 tầng (trừ nhà ở từ cấp 2 trở lên) và công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng chỉ có công trình cấp 3, cấp 4 nằm trên địa bàn hai đơn vị hành chính cấp xã trở lên với nguyên tắc đơn vị hành chính cấp xã chiếm tỷ lệ diện tích khu đất xây dựng lớn hơn sẽ thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng.

Từ ngày 1.1.2026 người dân có thể làm thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng ở UBND xã, phường và đặc khu ẢNH: ĐÌNH SƠN

Ngoài ra, quyết định cũng quy định về cấp phép xây dựng tạm, có thời hạn.

Đối với khu vực đã có quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch phân khu khu chức năng được phê duyệt nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất, công trình xây dựng mới được phép xây dựng tối đa 3 tầng và không quá 1 tầng hầm.

Trường hợp sửa chữa, cải tạo thì được xây dựng theo số tầng, tầng hầm hiện hữu đã được công nhận. Các chỉ tiêu xây dựng phải tuân thủ quy chuẩn quy hoạch, quy chế quản lý kiến trúc và các điều kiện theo Luật Xây dựng.

Đối với khu vực đã có quy hoạch chi tiết hoặc quy hoạch chi tiết khu chức năng nhưng chưa triển khai, công trình xây dựng mới chỉ được phép xây dựng tối đa 1 tầng.

Quyết định cũng nêu rõ thời hạn tồn tại của công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn do cơ quan cấp phép xác định, căn cứ vào thời điểm thực hiện quy hoạch, nhưng tối đa không quá 5 năm.

Khi hết thời hạn tồn tại ghi trong giấy phép mà quy hoạch được điều chỉnh kéo dài thời gian thực hiện, cơ quan đã cấp phép có trách nhiệm thông báo và xem xét gia hạn thời gian tồn tại của công trình theo quy định.

Ở những khu vực quy hoạch "treo", người dân được cấp phép xây dựng đến 3 tầng

Trong quyết định, UBND TP.HCM giao cho Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp, Khu Công nghệ cao, Khu Nông nghiệp công nghệ cao cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng thuộc chức năng và trong phạm vi địa giới được giao quản lý. Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với tất cả công trình còn lại.

Đối với dự án có nhiều công trình với loại và cấp công trình khác nhau thì thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng được xác định theo công trình có cấp cao nhất của dự án. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có thẩm quyền điều chỉnh, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép xây dựng do mình cấp.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng không thu hồi giấy phép đã cấp không đúng quy định, UBND TP.HCM sẽ trực tiếp ra quyết định thu hồi.

Trường hợp khi điều chỉnh thiết kế xây dựng hoặc sửa chữa, cải tạo công trình làm thay đổi cấp của công trình, thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng được xác định theo cấp của công trình sau điều chỉnh thiết kế hoặc công trình sửa chữa, cải tạo.

Các cơ quan được phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm niêm yết công khai quy định, tổ chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đúng trình tự, thời hạn.

Sở Xây dựng TP.HCM có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, kịp thời đề xuất giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.