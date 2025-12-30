Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Địa ốc

Tin vui cho người dân TP.HCM liên quan đến cấp phép xây dựng

Đình Sơn
Đình Sơn
30/12/2025 12:42 GMT+7

Từ ngày 1.1.2026, người dân TP.HCM có thể trực tiếp nộp hồ sơ xin giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cấp 3 - 4 tại UBND xã, phường, đặc khu và được cấp phép xây dựng trên đất quy hoạch.

Theo đó, UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định phân thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố cho nhiều cơ quan, trong đó có UBND xã, phường và đặc khu.

Các địa phương được quyền cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ từ 1 - 7 tầng (trừ nhà ở từ cấp 2 trở lên) và công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng chỉ có công trình cấp 3, cấp 4 nằm trên địa bàn hai đơn vị hành chính cấp xã trở lên với nguyên tắc đơn vị hành chính cấp xã chiếm tỷ lệ diện tích khu đất xây dựng lớn hơn sẽ thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng.

- Ảnh 1.

Từ ngày 1.1.2026 người dân có thể làm thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng ở UBND xã, phường và đặc khu

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Ngoài ra, quyết định cũng quy định về cấp phép xây dựng tạm, có thời hạn.

Đối với khu vực đã có quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch phân khu khu chức năng được phê duyệt nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất, công trình xây dựng mới được phép xây dựng tối đa 3 tầng và không quá 1 tầng hầm.

Trường hợp sửa chữa, cải tạo thì được xây dựng theo số tầng, tầng hầm hiện hữu đã được công nhận. Các chỉ tiêu xây dựng phải tuân thủ quy chuẩn quy hoạch, quy chế quản lý kiến trúc và các điều kiện theo Luật Xây dựng.

Đối với khu vực đã có quy hoạch chi tiết hoặc quy hoạch chi tiết khu chức năng nhưng chưa triển khai, công trình xây dựng mới chỉ được phép xây dựng tối đa 1 tầng.

Quyết định cũng nêu rõ thời hạn tồn tại của công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn do cơ quan cấp phép xác định, căn cứ vào thời điểm thực hiện quy hoạch, nhưng tối đa không quá 5 năm.

Khi hết thời hạn tồn tại ghi trong giấy phép mà quy hoạch được điều chỉnh kéo dài thời gian thực hiện, cơ quan đã cấp phép có trách nhiệm thông báo và xem xét gia hạn thời gian tồn tại của công trình theo quy định.

- Ảnh 2.

Ở những khu vực quy hoạch "treo", người dân được cấp phép xây dựng đến 3 tầng

Trong quyết định, UBND TP.HCM giao cho Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp, Khu Công nghệ cao, Khu Nông nghiệp công nghệ cao cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng thuộc chức năng và trong phạm vi địa giới được giao quản lý. Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với tất cả công trình còn lại.

Đối với dự án có nhiều công trình với loại và cấp công trình khác nhau thì thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng được xác định theo công trình có cấp cao nhất của dự án. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có thẩm quyền điều chỉnh, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép xây dựng do mình cấp.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng không thu hồi giấy phép đã cấp không đúng quy định, UBND TP.HCM sẽ trực tiếp ra quyết định thu hồi.

Trường hợp khi điều chỉnh thiết kế xây dựng hoặc sửa chữa, cải tạo công trình làm thay đổi cấp của công trình, thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng được xác định theo cấp của công trình sau điều chỉnh thiết kế hoặc công trình sửa chữa, cải tạo.

Các cơ quan được phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm niêm yết công khai quy định, tổ chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đúng trình tự, thời hạn.

Sở Xây dựng TP.HCM có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, kịp thời đề xuất giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Khám phá thêm chủ đề

xây dựng Giấy Phép Xây Dựng cấp phép xây dựng Sở Xây dựng Tp.HCM địa ốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận