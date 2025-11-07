Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Sở Xây dựng TP.HCM nói gì về lo ngại chồng chéo giữa nhiều cơ quan chống ngập?

Uyển Nhi - Vũ Phượng
07/11/2025 05:25 GMT+7

Sau sáp nhập, Sở Xây dựng TP.HCM rà soát và triển khai đồng bộ các dự án chống ngập theo đề án của TP.HCM.

Chiều 6.11, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM đã phản hồi về công tác tiếp nhận và triển khai các chương trình chống ngập sau khi thành phố hoàn tất việc sắp xếp đơn vị hành chính.

Phóng viên đặt câu hỏi liệu có hay không xảy ra chồng chéo giữa các cơ quan chống ngập, khi nhiều dự án còn dang dở, thậm chí chống ngập chỗ này nhưng ngập chỗ khác.

Sở Xây dựng TP.HCM nói gì về lo ngại chồng chéo giữa nhiều cơ quan chống ngập?- Ảnh 1.

Sở Xây dựng TP.HCM cho rằng việc đầu tư công các công trình chống ngập, thoát nước ở TP.HCM sẽ được đảm bảo đồng bộ

ẢNH: PHẠM HỮU

Triển khai đồng bộ theo đề án chống ngập TP.HCM

Trả lời phóng viên, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM) cho biết, thực hiện chủ trương chung về sắp xếp đơn vị hành chính, Sở Xây dựng TP.HCM đã tiếp nhận bàn giao các chương trình, dự án chống ngập nói riêng và các chương trình, dự án hạ tầng khác nói chung từ 23 quận, huyện, TP.Thủ Đức sau sáp nhập.

Đến nay, Sở Xây dựng TP.HCM đã rà soát và tổng hợp gửi Sở Tài chính TP.HCM để điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2025, theo Công văn số 11548 ngày 10.10.2025.

Kế hoạch đầu tư công các công trình chống ngập, thoát nước được triển khai trên cơ sở đề án chống ngập được UBND TP.HCM ban hành tại Quyết định số 299 ngày 25.1.2021 về phê duyệt đề án chống ngập và xử lý nước thải TP.HCM giai đoạn 2020 - 2045; và kế hoạch chống ngập, xử lý nước thải giai đoạn 2020 - 2030. Theo đó, việc đầu tư sẽ được đảm bảo đồng bộ.

Sở Xây dựng TP.HCM nói gì về lo ngại chồng chéo giữa nhiều cơ quan chống ngập?- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Kiên Giang thông tin về việc triển khai các dự án chống ngập

ẢNH: UYỂN NHI

Nâng cấp đường Trần Xuân Soạn để chống ngập do triều

Liên quan đến việc nâng cấp đường Trần Xuân Soạn (quận 7 cũ), một trong những tuyến đường thường xuyên bị ngập, phóng viên đặt câu hỏi việc nâng cấp đường này liệu có lãng phí nếu như dự án chống ngập do triều giai đoạn 1 đi vào hoạt động?

Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, dù TP.HCM đang triển khai dự án chống ngập do triều giai đoạn 1, nhưng đường Trần Xuân Soạn có cao độ thấp (từ 1,52 mét đến 1,8 mét), không đảm bảo cao độ theo quy hoạch tối thiểu 2 mét (vùng được kiểm soát triều bởi dự án chống ngập do triều).

Ngoài ra, đường có cống hiện trạng nhỏ (từ D400 - D800) không đảm bảo tiêu thoát nước, tuyến kè hiện hữu bị hư hỏng, mặt đường xấu... Do đó, việc đầu tư, nâng cấp đường Trần Xuân Soạn là cần thiết, đồng bộ với dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1).

