Thời sự

TP.HCM: Xây dựng hàng loạt cầu, đường kết nối với Đồng Nai và khu vực

Đỗ Trường - Nguyễn Long - Thúy Liễu
26/12/2025 16:40 GMT+7

Chiều 26.12, tại kỳ họp thứ 7 HĐND TP.HCM, ông Trần Văn Bảy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM đã có tờ trình, trình kỳ họp thông qua các dự án đầu tư công với hàng loạt cây cầu, đường liên cảng Cát Lái – Phú Hữu…

Theo tờ trình của UBND TP.HCM, dự án xây dựng tuyến đường liên cảng Cát Lái – Phú Hữu – cao tốc TP.HCM – Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3 TP.HCM có tổng vốn đầu tư 8.872 tỉ đồng được thực hiện tại 2 phường Cát Lái và Long Trường (TP.HCM).

Phạm vi của dự án có điểm đầu giao với đường Nguyễn Thị Định và điểm cuối tuyến tại nút giao cao tốc TP.HCM – Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3 TP.HCM.

TP.HCM: Xây dựng hàng loạt cầu, đường kết nối với Đồng Nai và khu vực - Ảnh 1.

Cầu Bình Gởi trên đường Vành đai 3 TP.HCM

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Dự án tuyến đường liên cảng được thiết kế có bề rộng mặt đường 60 m, vận tốc thiết kế 60 km/giờ; trên tuyến xây dựng cầu Bà Cua được thiết kế 10 làn xe và cầu cạn (đoạn từ cảng Phú Hữu đến nút giao HLD) được thiết kế 4 làn xe. Thời gian thực hiện dự án từ 2025 - 2029.

Loạt cầu bắc qua sông Đồng Nai kết nối TP.HCM - Đồng Nai

Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng trình HĐND thành phố thông qua dự án cầu Thạnh Hội 2, bắc qua sông Đồng Nai nối cù lao Thạnh Hội (phường Tân Khánh, TP.HCM) với phường Tân Triều (Đồng Nai) với tổng vốn đầu tư 1.300 tỉ đồng. Cầu Thạnh Hội 2 được thiết kế xây dựng quy mô 6 làn xe, thời gian thực hiện từ 2026 - 2030.

Cầu Tân An thuộc xã Thường Tân (TP.HCM) bắc qua sông Đồng Nai nối với xã Tân An (Đồng Nai) dự kiến đầu tư xây dựng với tổng số vốn 1.120 tỉ đồng. Quy mô thiết kế 6 làn xe; thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2030.

TP.HCM: Xây dựng hàng loạt cầu, đường kết nối với Đồng Nai và khu vực - Ảnh 2.

Cầu Thủ Biên bắc qua sông Đồng Nai nối xã Thường Tân (TP.HCM) với phường Tân Triều (Đồng Nai)

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Cầu Tân Hiền thuộc xã Thường Tân (TP.HCM) bắc qua sông Đồng Nai nối với phường Tân Triều (Đồng Nai) do ngân sách tỉnh Đồng Nai đầu tư, được thiết kế xây dựng quy mô 6 làn xe. Thực hiện từ 2026 - 2030.

Việc đầu tư các cây cầu bắc qua sông Đồng Nai nối TP.HCM - Đồng Nai nhằm thúc đẩy lưu thông hàng hóa được nhanh chóng, giảm chi phí logistics. Đồng thời tạo động lực tăng trưởng mới, thu hút đầu tư vào các KCN, đô thị theo quy hoạch đã được phê duyệt, thúc đẩy phát triển kinh tế của các địa phương.

Cầu Phú Mỹ 2, cầu Thủ Thiêm 4 và cầu Cần Giờ

Cũng tại kỳ họp, UBND TP.HCM còn trình HĐND thành phố thông qua loạt dự án hạ tầng khác. Trong đó, đáng chú ý dự án cầu Phú Mỹ 2 có tổng mức đầu tư dự kiến 23.100 tỉ đồng, được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Hợp đồng dự án là 7 năm, trong đó thời gian xây dựng công trình dự án BT từ 2026 – 2029 và thời gian thanh toán dự án BT dự kiến sau 3 năm kể từ thời điểm dự án hoàn thành, bàn giao cho Nhà nước.

Địa điểm thực hiện dự án cầu Phú Mỹ 2 tại phường Phú Thuận, phường Tân Mỹ và xã Nhà Bè (TP.HCM) nối với xã Đại Phước (Đồng Nai). Điểm đầu dự án tại đường Nguyễn Hữu Thọ (xã Nhà Bè, TP.HCM), điểm cuối là đường liên cảng (Đồng Nai); với 8 làn xe.

Dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 được UBND TP.HCM trình HĐND thành phố thông qua có tổng mức đầu tư 5.063 tỉ đồng, địa điểm thực hiện tại phường Tân Thuận và phường An Khánh (TP.HCM).

Cầu Thủ Thiêm 4 có điểm đầu dự án tại đường Nguyễn Văn Linh; điểm cuối dự án kết nối với đường Nguyễn Cơ Thạch, khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh, TP.HCM) được thiết kế 8 làn xe; vận tốc 60 km/giờ. Thời gian thực hiện từ 2026 - 2030.

TP.HCM: Xây dựng hàng loạt cầu, đường kết nối với Đồng Nai và khu vực - Ảnh 3.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM phát biểu tại kỳ họp

ẢNH: THÚY LIỄU

Cầu Cần Giờ vượt sông Soài Rạp và phần đường dẫn 2 đầu cầu với quy mô 6 làn xe (4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp), tổng chiều dài tuyến là 6,3 km. Trong đó, phần cầu bao gồm cầu Cần Giờ, sông Chà, rạch Mương Ngang, rạch Sông Chà.

Địa điểm thực hiện dự án tại xã Nhà Bè và xã Bình Khánh. Đây là công trình giao thông nhóm A. Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án hơn 13.200 tỉ đồng. Trong đó phần vốn ngân sách TP.HCM tham gia dự án hơn 3.400 tỉ đồng; còn lại phần vốn do nhà đầu tư huy động khoảng 9.100 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2025 – 2029.


Cầu Bình Gởi vượt sông Sài Gòn thuộc đường Vành đai 3 TP.HCM tăng tốc về đích

Cầu Bình Gởi thuộc gói thầu xây lắp 4 đường Vành đai 3 TP.HCM bắc qua sông Sài Gòn dài 1 km nối phường Thuận An và xã Bình Mỹ (TP.HCM) đang được tăng tốc thi công để đảm bảo tiến độ thông xe kỹ thuật.

