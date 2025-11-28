Cầu Bình Gởi vượt sông Sài Gòn thuộc đường Vành đai 3 TP.HCM tăng tốc về đích

Ngày 28.11, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Bình Dương (TP.HCM; Ban Giao thông) cho biết tiến độ thi công gói thầu xây lắp 4 - cầu Bình Gởi thuộc đường Vành đai 3 TP.HCM đạt trên 80% khối lượng; nhà thầu đang tăng tốc thi công đảm bảo thông xe kỹ thuật theo đúng tiến độ đề ra.

Cầu Bình Gởi đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua Bình Dương cũ đã hợp long vào tháng 6.2025 ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo Ban Giao thông, đến nay việc giải phóng bàn giao mặt bằng thi công đường Vành đai 3 TP.HCM (đoạn qua Bình Dương cũ) không còn khó khăn, vướng mắc, tiến độ đạt 100%.

Đường Vành đai 3 TP.HCM qua Bình Dương cũ không còn vướng mặt bằng ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Về phần di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật hiện còn 1 vị trí đường điện cao thế 110 kV đang được xây dựng trụ móng, lắp dựng trụ điện và đã lắp đặt xong đoạn cáp ngầm nối vào trạm điện.

Thi công cầu Bình Gởi đạt trên 80% ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Về thi công gói thầu cầu Bình Gởi đã đạt 80,32% tổng khối lượng gói thầu, hợp long vào tháng 6.2025. Thi công trụ cầu đạt 21/22 trụ, gác nhịp đạt 16/20 nhịp, hoàn thiện đúc hẫng trụ cầu. Đơn vị thi công đang thi công đường dẫn song hành, đắp cát, khoan cọc…

Đơn vị thi công đang tăng tốc đưa cầu Bình Gởi về đích ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Cầu Bình Gởi có chiều dài 1 km từ Km 51+280 (phường Thuận An, Bình Dương cũ) đến Km 52+280 (xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi cũ) có quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế đạt 100 km/giờ do nhà thầu thi công là liên danh Công ty CP xây dựng hạ tầng Bắc Trung Nam và Công ty CP xây dựng và lắp máy Trung Nam.

Cầu Bình Gởi có thời gian thi công 900 ngày theo hợp đồng ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Cầu Bình Gởi có thời gian thi công là 900 ngày, khởi công vào tháng 10.2023, hợp long tháng 6.2025. Dự kiến cầu hoàn thành vào dịp 30.4.2026, là 1 trong 6 cây cầu bắc qua sông Sài Gòn (cầu Bình Tây, cầu Thanh An, cầu Bến Súc, cầu Phú Cường và cầu Phú Long) kết nối Bình Dương cũ với TP.HCM và Tây Ninh.