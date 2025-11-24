Tiến độ Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua Tây Ninh đạt 87% khối lượng

Ngày 24.11, đoàn công tác của Chính phủ do Phó thủ tướng Mai Văn Chính dẫn đầu đã kiểm tra công trường Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM, đoạn qua tỉnh Tây Ninh.

Cùng tham gia có ông Lê Văn Hẳn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh; ông Nguyễn Minh Lâm, Phó chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành và chính quyền các xã Mỹ Yên, Lương Hòa và Bến Lức.

Đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Long An báo cáo về tiến độ thi công trên công trường cho Phó thủ tướng Mai Văn Chính ẢNH: BẮC BÌNH

Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Long An, đoạn tuyến Vành đai 3 TP.HCM qua địa bàn Tây Ninh dài 6,8 km, gồm 2 dự án thành phần là xây lắp và bồi thường - giải phóng mặt bằng. Dự án đang triển khai 3 gói thầu chính, giá trị thi công đạt hơn 87%, cơ bản bám sát tiến độ yêu cầu.

Các đơn vị thi công dự kiến hoàn thành thông xe tạm phần cao tốc vào ngày 19.12, tiến tới thông xe chính thức toàn tuyến vào tháng 3.2026.

Tại buổi kiểm tra, Phó thủ tướng Mai Văn Chính ghi nhận nỗ lực thi công của các nhà thầu trong điều kiện thời tiết phức tạp; đồng thời đánh giá cao sự vào cuộc của tỉnh Tây Ninh trong hỗ trợ mặt bằng và điều hành tiến độ.

Công trường dự án đường Vành đai 3 TP.HCM tại khu vực nút giao Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh ẢNH: BẮC BÌNH

Phó thủ tướng yêu cầu các đơn vị tiếp tục huy động tối đa nhân lực, thiết bị, duy trì thi công "3 ca 4 kíp", bảo đảm thông xe kỹ thuật đúng thời hạn 19.12, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Dịp này, Phó thủ tướng Mai Văn Chính cũng trao quà động viên tinh thần các lực lượng đang thi công trên công trường.