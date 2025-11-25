Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Phó thủ tướng kiểm tra dự án Vành đai 3 vượt sông Đồng Nai kết nối TP.HCM với Nhơn Trạch

Lê Lâm
Lê Lâm
25/11/2025 12:16 GMT+7

Phó thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, nắng ráo để đẩy nhanh tiến độ đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua Đồng Nai, hoàn thành yêu cầu của Thủ tướng là thông xe kỹ thuật ngày 19.12.

Sáng 25.11, Phó thủ tướng Mai Văn Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đã kiểm tra thực địa dự án đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua Đồng Nai (Tân Vạn - Nhơn Trạch). Đây là một trong những công trình trọng điểm sẽ được thông xe kỹ thuật vào ngày 19.12 tới.

Phó thủ tướng kiểm tra tiến độ dự án Vành đai 3 kết nối TPHCM với Nhơn Trạch - Ảnh 1.

Phó thủ tướng Mai Văn Chính nghe Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai báo cáo tiến độ dự án

ẢNH: H.K

Báo cáo với đoàn công tác, ông Nguyễn Linh, Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, cho biết đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua Đồng Nai dài 11,26 km, vốn đầu tư hơn 2.584 tỉ đồng.

Đến nay, dự án thi công đạt hơn 60% giá trị hợp đồng, nhiều hạng mục vượt tiến độ kế hoạch, cơ bản hoàn thành trong năm 2025 và đưa vào khai thác đồng bộ trong 2026.

Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra thực tế dự án, Phó thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh đường Vành đai 3 TP.HCM là dự án quan trọng để kết nối TP.HCM với Đồng Nai, Bình Dương và Long An cũ. Khi hoàn thành, dự án này sẽ phát huy hiệu quả đầu tư đối với các dự án đã và đang được đầu tư.

Phó thủ tướng kiểm tra tiến độ dự án Vành đai 3 kết nối TPHCM với Nhơn Trạch - Ảnh 2.

Cầu Nhơn Trạch thuộc dự án Vành đai 3 TP.HCM vượt sông Đồng Nai kết nối với Nhơn Trạch (Đồng Nai)

ẢNH: LÊ LÂM

Phó thủ tướng yêu cầu các bên liên quan tranh thủ thời tiết thuận lợi, nắng ráo để tăng cường ca, kíp, máy móc, thiết bị làm việc ngày đêm... nhằm hoàn thành yêu cầu của Thủ tướng, đưa dự án về đích ngày 19.12.

Phó thủ tướng cũng lưu ý việc đẩy nhanh thi công phải song song với đảm bảo chất lượng công trình. Khi thực hiện tốt những điều này, chủ đầu tư, đơn vị thi công... sẽ nâng cao được "thương hiệu" và uy tín đối với nhân dân và lãnh đạo cấp trên.

Dự án Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua Đồng Nai có điểm đầu giáp với tỉnh lộ 25B (đường Tôn Đức Thắng) thuộc xã Nhơn Trạch (Đồng Nai mới), sau đó vượt sông Đồng Nai (cầu Nhơn Trạch) nối với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (phường Long Bình, TP.HCM).

Cầu Nhơn Trạch tăng tốc phát triển khu vực

Cầu Nhơn Trạch tăng tốc phát triển khu vực

Sáng 19.8, hòa cùng với lễ khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình của cả nước với tổng vốn đầu tư 1,28 triệu tỉ đồng, Đồng Nai đã phối hợp với các bộ ngành và đơn vị liên quan tổ chức khởi công, khánh thành, động thổ 8 dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư trên 50.000 tỉ đồng.

