TP.HCM đầu tư gần 8.800 tỉ đồng xây dựng 2 bệnh viện ở xã Tân Nhựt

Chiều 26.12, tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP.HCM (được tổ chức tại phường Bà Rịa) đã thông qua các tờ trình của UBND TP về chủ trương đầu tư xây dựng 2 bệnh viện lớn có tổng vốn đầu tư gần 8.800 tỉ đồng, tại xã Tân Nhựt (TP.HCM).

Theo tờ trình của UBND TP.HCM, dự án xây dựng mới Bệnh viện Chấn thương tại xã Tân Nhựt có tổng vốn đầu tư trên 4.027 tỉ đồng được giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM làm chủ đầu tư. Thời gian đầu tư, xây dựng trong giai đoạn 2026 - 2030.

Bệnh viện đa khoa 1.500 giường tại phường Chánh Hiệp (TP.HCM) sắp đi vào hoạt động với nhiều chuyên khoa mũi nhọn và trang thiết bị hiện đại, bao gồm cả bãi đáp trực thăng ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Bệnh viện có quy mô, thiết kế 11 tầng (1 tầng hầm) được bố trí các khu khám chuyên khoa; cận lâm sàng; khoa phẫu thuật; khoa nội trú; khu hành chính, đào tạo…

Trong đó tầng hầm được thiết kế các khoa: vật lý trị liệu; dược; giải phẫu bệnh; khám ngoại trú… Các tầng còn lại được thiết kế các phòng khám chữa bệnh, chăm sóc bệnh nội trú và các phòng chức năng…

Ngoài ra Bệnh viện Chấn thương còn có các hạng mục phụ trợ như: khu xử lý nước thải; bãi để xe, trạm sạc xe điện… Tất cả các hạng mục dự kiến đi vào hoạt động năm 2030.

Bệnh viện đa khoa thực hành 500 giường

Cũng theo tờ trình của UBND TP.HCM, dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa thực hành 500 giường (giai đoạn 1) thuộc Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch có tổng mức đầu tư trên 4.784 tỉ đồng.

Địa điểm xây dựng cùng tại xã Tân Nhựt (TP.HCM) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM làm chủ đầu tư.

Bệnh viện đa khoa thực hành 500 giường có quy mô 11 tầng (1 tầng hầm) được thiết kế thành 3 khối nhà (1 khối nhà để xe 8 tầng).

Cụ thể, khối nhà BV1 được bố trí hệ thống phòng khám đa khoa, chuyên khoa (khoa dược; khoa chẩn đoán hình ảnh); khu hậu cần kỹ thuật; phòng khám mô hình phục vụ đào tạo…

Ông Trần Văn Bảy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM đọc các tờ trình của UBND TP.HCM tại kỳ họp ẢNH: THÚY LIỄU

Khối nhà BV2 được bố trí các khoa: cấp cứu; kiểm soát nhiễm khuẩn; phụ sản, sơ sinh; kỹ thuật, gây mê; vật lý trị liệu; dịch vụ…

Khối NX3 (nhà xe) được thiết kế 8 tầng nổi với diện tích sàn để xe trên 25.328 m2…

Dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa thực hành 500 giường được bố trí ngân sách đầu tư, xây dựng, trang thiết bị… trong giai đoạn 2026 - 2030 (đi vào hoạt động năm 2030) đáp ứng các yêu cầu điều trị, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân và phục vụ công tác đào tạo của ngành y.