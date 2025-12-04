Bệnh viện Nhi đồng 1 được công nhận trung tâm niệu nhi xuất sắc đầu tiên tại Việt Nam

Ngày 4.12, Bệnh viện Nhi đồng 1 tổ chức lễ vinh danh thành tựu hợp tác giữa bệnh viện và Tổ chức Phẫu thuật tiết niệu quốc tế (IVUmed).

IVUmed là tổ chức y tế nhân đạo của Mỹ, hoạt động với mục tiêu mang dịch vụ chăm sóc tiết niệu chất lượng cao đến với người bệnh.

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Thanh Hùng, Trưởng khoa Ngoại thận tiết niệu, Bệnh viện Nhi đồng 1 phát biểu tại chương trình ẢNH: BVCC

Để trở thành trung tâm niệu nhi xuất sắc của Tổ chức IVUmed, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã không ngừng nỗ lực phát triển trong hành trình 35 năm qua.

Từ năm 1990, Đoàn Interplast Mỹ - tiền thân của IVUmed đã đến Việt Nam và chọn Bệnh viện Nhi Đồng 1 để hỗ trợ và đào tạo các phẫu thuật điều trị cho trẻ em mắc dị tật bẩm sinh.

Với sự hướng dẫn của các chuyên gia tiết niệu nhi hàng đầu thế giới, đội ngũ bác sĩ của bệnh viện đã nhanh chóng tiếp cận các phẫu thuật từ cơ bản đến phức tạp.

Các bác sĩ đã làm chủ và thực hiện gần như hoàn hảo những kỹ thuật khó nhất trong phẫu thuật tạo hình tiết niệu - sinh dục nhi ở thời điểm gần như chưa có trung tâm nào khác trong nước có thể thực hiện được.

Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM ẢNH: DUY TÍNH

Qua từng năm, Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã tiếp cận và điều trị hầu hết các dị tật bẩm sinh hệ tiết niệu sinh dục như: thận ứ nước, thận niệu quản đôi, dị tật cơ quan sinh dục… Đặc biệt, trình độ điều trị bàng quang lộ ngoài, lỗ tiểu thấp đã đạt đến trình độ dẫn đầu trong nước và ngang tầm thế giới.

Đầu năm 2019, khoa Ngoại thận - Tiết niệu được thành lập để đáp ứng nhu cầu phát triển chuyên khoa sâu của Bệnh viện Nhi đồng 1.

Với tiêu chí lấy bệnh nhân làm trung tâm, khoa hướng đến cung cấp dịch vụ chăm sóc niệu nhi toàn diện, an toàn, chất lượng cao, đảm bảo mọi trẻ mắc bệnh lý thận - tiết niệu đều được tiếp cận điều trị tối ưu.

Chưa đầy một thập kỷ, trung tâm đã tiếp nhận thăm khám cho hơn 50.000 lượt bệnh nhi và thực hiện thành công 8.000 ca phẫu thuật. Trung tâm là một trong những đơn vị triển khai điều trị hầu hết các loại dị tật tiết niệu phức tạp nhất ở trẻ em, từ dị tật bẩm sinh nặng đến các bất thường hiếm gặp.

Nhiều kỹ thuật hiện đại đã được đưa vào ứng dụng, nổi bật như: vi phẫu trong tái tạo niệu - sinh dục, điều trị sỏi niệu trẻ em bằng các kỹ thuật xâm lấn tối thiểu và bước đầu triển khai ghép thận ở trẻ em.

Đáng chú ý, trong điều kiện số lượng bệnh đông và áp lực chuyên môn rất lớn, trung tâm vẫn luôn duy trì tỷ lệ biến chứng ở mức cực thấp, khẳng định sự an toàn và hiệu quả điều trị tối ưu.

Song song đó, trung tâm ưu tiên phát triển nội lực chuyên môn thông qua đào tạo liên tục, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. Trung tâm là cơ sở thực hành uy tín của các trường y khoa trong nước, thường xuyên tham gia chỉ đạo tuyến hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện.

Bên cạnh đó, trung tâm luôn duy trì hợp tác bền vững với IVUmed và các chuyên gia quốc tế về lĩnh vực niệu nhi nhằm nâng cao năng lực và cập nhật các kiến thức, kỹ thuật mới trên thế giới.

Với những kết quả tích cực, Bệnh viện Nhi đồng 1 chính thức trở thành trung tâm niệu nhi xuất sắc của Tổ chức IVUmed, phấn đấu trở thành trung tâm niệu nhi của khu vực Đông Nam Á.