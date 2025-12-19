786 tỉ đồng xây trung tâm y tế chất lượng cao tại Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM

Trung tâm chăm sóc, khám và điều trị chất lượng cao cho cán bộ tại Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM khi hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng chuyên sâu, kỹ thuật cao tuyến cuối của Bộ Y tế. Đảm bảo đặc thù là chăm sóc, khám và điều trị sức khỏe cho cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công ẢNH: DUY TÍNH

Quy mô dự án gồm: xây dựng khối nhà trung tâm (10 tầng nổi, 1 tầng hầm và sàn kỹ thuật hầm đặt máy gia tốc, 1 tum); gara ngầm ngoài khối nhà trung tâm (2 tầng hầm). Tổng diện tích sàn xây dựng lên đến 32.276,8 m2. Dự án còn đầu tư thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn.

Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM hiện hữu có vị trí đắc địa, cận kề với sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, ngay ngã tư Bảy Hiền cửa ngõ phía bắc trung tâm TP.HCM - nơi có nhà ga kết nối tuyến metro số 2 và số 5 đi qua. Vì vậy, dự án mang lại nhiều tiện ích, chất lượng điều trị, môi trường chăm sóc tốt cho cán bộ và nhân dân.

Trung tâm chăm sóc, khám và điều trị chất lượng cao cho cán bộ tại Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2027 ẢNH: DUY TÍNH

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng đánh giá dự án có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đối với ngành y tế mà còn đối với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cán bộ và nhân dân. Đây cũng là một bước đi cụ thể trong chiến lược phát triển hệ thống y tế TP.HCM theo hướng hiện đại, chuyên sâu, hội nhập, xứng tầm trung tâm y tế lớn của khu vực phía nam và cả nước.

Lãnh đạo UBND TP.HCM đề nghị chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, các nhà thầu thi công và giám sát nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường. Tuyệt đối tuân thủ các quy định pháp luật, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí. Phấn đấu hoàn thành công trình đúng tiến độ, đạt chất lượng cao nhất, xứng đáng với niềm tin của các cấp lãnh đạo và sự kỳ vọng của nhân dân.

Phối cảnh Trung tâm chăm sóc, khám và điều trị chất lượng cao cho cán bộ tại Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM ẢNH: BV

Cùng ngày, ở phía bắc, Bộ Y tế tổ chức khánh thành Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 (Ninh Bình). Đây là hai công trình y tế trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, hiện đại, kỹ thuật cao, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực. Buổi lễ có sự tham dự của Phó thủ tướng Lê Thành Long.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh, việc khánh thành hai bệnh viện này là bước quan trọng để đưa vào vận hành theo đúng quy định, hiệu quả, đáp ứng kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.