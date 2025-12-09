Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Dự án Trung tâm điều trị kỹ thuật cao Bệnh viện Nhi đồng 2 tăng vốn

Sỹ Đông - Đỗ Trường
09/12/2025 13:19 GMT+7

Dự án Trung tâm điều trị kỹ thuật cao của Bệnh viện Nhi đồng 2 (phường Sài Gòn, TP.HCM) tăng tổng mức đầu tư từ 752 tỉ đồng lên hơn 1.052 tỉ đồng.

Ngày 9.12, tại kỳ họp cuối năm của HĐND TP.HCM, UBND TP.HCM trình tờ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trung tâm điều trị kỹ thuật cao của Bệnh viện Nhi đồng 2 (phường Sài Gòn).

Dự án này từng được HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư năm 2016 với quy mô 350 giường, 16 phòng mổ, tổng diện tích sàn hơn 35.600 m2, tổng vốn đầu tư hơn 752 tỉ đồng. Đến nay, dự án hoàn thành phần thô, đang thi công phần hoàn thiện, các hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, điều hòa không khí, phòng cháy chữa cháy, khí y tế.

Theo đề xuất điều chỉnh của UBND TP.HCM, dự án tăng vốn lên hơn 1.052 tỉ đồng. Việc tăng vốn do bổ sung thêm các hệ thống thiết bị văn phòng, nội thất phòng mổ, hệ thống chuyển mẫu khí nén, nước nóng năng lượng mặt trời, bồn rửa tay tiệt trùng, tủ biến áp cách ly, khí sạch, công nghệ thông tin…

Dự án Trung tâm điều trị kỹ thuật cao Bệnh viện Nhi đồng 2 tăng vốn - Ảnh 1.

Dự án Trung tâm điều trị kỹ thuật cao của Bệnh viện Nhi đồng 2 (phường Sài Gòn) đã hoàn thiện phần thô

ẢNH: SỸ ĐÔNG

UBND TP.HCM giải thích việc bổ sung các hạng mục trên nhằm đảm bảo sự đồng bộ với khối nhà đang xây dựng, đưa dự án vào sử dụng, khai thác sau khi hoàn thành. Nếu được HĐND TP.HCM thông qua, dự án sẽ triển khai các bước tiếp theo, hoàn thành cuối năm 2026.

Hiện khu vực Bệnh viện Nhi đồng 2 còn 11 hộ dân chưa giải tỏa, ảnh hưởng đến tiến độ thi công hạng mục hạ tầng kỹ thuật và hạng mục bể nước ngầm 1.350 m3. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã đề xuất biện pháp cưỡng chế với trường hợp không chấp hành, đồng thời bố trí 30 căn hộ để tái định cư cho các hộ dân.

Dự án Trung tâm điều trị kỹ thuật cao Bệnh viện Nhi đồng 2 tăng vốn - Ảnh 2.

Các đại biểu HĐND TP.HCM biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Cũng tại kỳ họp, UBND TP.HCM có tờ trình về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh dọc bờ kênh Tẻ (thuộc 3 phường Vĩnh Hội, Khánh Hội và Xóm Chiếu).

Sau khi điều chỉnh, dự án tăng vốn từ hơn 2.200 tỉ đồng lên hơn 5.550 tỉ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do mở rộng phạm vi dự án, tăng khối lượng xây dựng, cập nhật đơn giá - định mức mới và bổ sung chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng từ 1.466 tỉ đồng lên hơn 3.976 tỉ đồng.

Dự án sẽ cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết dài 3.423 m; xây dựng kè bảo vệ bờ kênh Tẻ và bờ rạch Nguyễn Kiệu; bố trí bến thủy nội địa và điểm cập tàu; mở rộng cầu Nguyễn Kiệu trên đường Bến Vân Đồn; đầu tư hệ thống thoát nước, hạ tầng kỹ thuật, chiếu sáng và công viên cây xanh dọc bờ kênh.

TP.HCM phản hồi đề xuất đổi tên đường sau sáp nhập

TP.HCM phản hồi đề xuất đổi tên đường sau sáp nhập

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM sẽ phối hợp các phường, xã, đặc khu rà soát, đặt tên đối với tuyến đường chưa có tên, hoặc đổi tên đường đối với tuyến đường trùng tên, trùng số trên cùng địa bàn.

HĐND TP.HCM sẽ chất vấn 2 giám đốc sở về kẹt xe, an toàn thực phẩm

TP.HCM: Nhiều kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết, tồn tại qua nhiều kỳ họp

