Thời sự

TP.HCM phản hồi đề xuất đổi tên đường sau sáp nhập

Sỹ Đông
Sỹ Đông
08/12/2025 15:30 GMT+7

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM sẽ phối hợp các phường, xã, đặc khu rà soát, đặt tên đối với tuyến đường chưa có tên, hoặc đổi tên đường đối với tuyến đường trùng tên, trùng số trên cùng địa bàn.

Trong bảng tổng hợp trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp HĐND TP.HCM cuối năm, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã giải đáp về một số đề xuất liên quan đến đổi tên đường.

Cụ thể, ông Lê Văn Thanh, Trưởng ban Công tác mặt trận khu phố 7, phường Cầu Kiệu kiến nghị rà soát, đối chiếu và xử lý các trường hợp trùng tên đường giữa các phường sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong khi đó, người dân ở phường Bình Trị Đông thì kiến nghị đổi tên đường Mã Lò và đường Chiến Lược.

Về vấn đề này, Sở Văn hóa và Thể thao cho biết sau khi sáp nhập 2 tỉnh, sở đã gửi văn bản đề nghị UBND 168 phường, xã, đặc khu tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn.

TP.HCM phản hồi đề xuất đổi tên đường sau sáp nhập- Ảnh 1.

Sau khi sáp nhập, TP.HCM có nhiều tuyến đường trùng tên nhau

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Tiếp đó, Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị các phường, xã, đặc khu rà soát các tuyến đường trùng tên, trùng số trên cùng một địa bàn phường, xã, đặc khu và gửi về Sở Văn hóa và Thể thao để tổng hợp, báo cáo UBND TP.HCM.

Trên cơ sở đó, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ phối hợp các phường, xã, đặc khu tiến hành đặt tên đối với các tuyến đường chưa có tên, hoặc đổi tên đối với các tuyến đường trùng tên, trùng số trên cùng địa bàn phường, xã, đặc khu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong giao dịch hành chính, thương mại, dịch vụ.

Có cần đổi tên đường Mã Lò, Chiến Lược

Riêng đề xuất đổi tên đường Mã Lò và đường Chiến Lược, Sở Văn hóa và Thể thao cũng giải thích thêm lịch sử, nguồn gốc và hướng giải quyết.

Cụ thể, đường Mã Lò trước đây là đường mòn đi trong xóm, dân chúng quen gọi đường Mã Lò, lâu ngày thành chính thức. Địa danh Mã Lò có từ lâu, vì ở đây có khu nghĩa địa với những ngôi mả đều xây theo hình dáng lò nấu bếp. Từ "mả lò" bị nói và viết chệch thành "mã lò", dân chúng quen gọi là Mã Lò.

TP.HCM phản hồi đề xuất đổi tên đường sau sáp nhập- Ảnh 2.

Người dân ở phường Bình Trị Đông (TP.HCM) kiến nghị đổi tên đường Mã Lò

ẢNH: HTV

Tương tự, đường Chiến Lược có từ trước năm 1975, là đường đất đi dọc hào nước quanh ấp chiến lược nên được người dân gọi là đường Chiến Lược. Đến nay, đường vẫn mang tên cũ.

Về phương án xử lý, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM viện dẫn điều 5 Nghị định 91/2005 của Chính phủ, quy định không đổi tên đường, phố và công trình công cộng đã có tên gọi quen thuộc, đã gắn bó với lịch sử - văn hóa của dân tộc, của địa phương và đã ăn sâu trong tiềm thức, tình cảm của nhân dân qua nhiều thế hệ.

Trường hợp đường, phố và công trình công cộng đã đặt tên mà xét thấy không có ý nghĩa lịch sử - văn hóa, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc, không phải là nhân vật tiêu biểu của đất nước, hoặc của địa phương, gây ảnh hưởng, tác động xấu trong xã hội thì phải đổi tên, nhưng cần xem xét thận trọng.

Căn cứ quy định nêu trên, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ chuyển kiến nghị của cử tri đến UBND phường Bình Trị Đông để nghiên cứu. Trường hợp cần đổi tên, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ tham mưu UBND TP.HCM xem xét, trình HĐND TP.HCM quyết định.

