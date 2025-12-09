Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

HĐND TP.HCM sẽ chất vấn 2 giám đốc sở về kẹt xe, an toàn thực phẩm

Sỹ Đông - Đỗ Trường
09/12/2025 09:46 GMT+7

Tại kỳ họp cuối năm 2025, HĐND TP.HCM sẽ chất vấn Giám đốc Sở An toàn thực phẩm và Giám đốc Sở Xây dựng về an toàn thực phẩm, dự án trọng điểm, nhà ở xã hội, giảm ùn tắc giao thông.

Sáng 9.12, HĐND TP.HCM tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2025). Đến dự có ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Đặng Minh Thông, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM đánh giá trong năm 2025, TP.HCM đã hoàn thành việc sáp nhập đơn vị hành chính các cấp và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đạt được những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội.

HĐND TP.HCM chất vấn 2 giám đốc sở về an toàn thực phẩm, ùn tắc giao thông - Ảnh 1.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM phát biểu khai mạc kỳ họp

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2025 ước tăng khoảng 8,03%, cao hơn mức bình quân cả nước, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu, động lực tăng trưởng. Tổng giá trị GRDP năm 2025 ước đạt 2,74 triệu tỉ đồng, chiếm 23,5% GDP cả nước; GRDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 8.066 USD; thu hút vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 8,16 tỉ USD, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Đáng chú ý, thu ngân sách năm nay ước đạt hơn 746.400 tỉ đồng (đạt 111,4% dự toán Trung ương giao), chiếm 31,2% cả nước. Toàn thành phố thành lập mới 59.750 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký và bổ sung ước đạt trên 2 triệu tỉ đồng. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

HĐND TP.HCM chất vấn 2 giám đốc sở về an toàn thực phẩm, ùn tắc giao thông - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được (bên phải) trao đổi với đại biểu HĐND TP.HCM tại kỳ họp

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Tuy nhiên, Chủ tịch HĐND TP.HCM cũng thẳng thắn chỉ ra hạn chế như một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt; tiến độ triển khai một số công trình, dự án trọng điểm, đầu tư công, các nhiệm vụ, đề án thực hiện Nghị quyết 98/2023 còn chậm.

Hạ tầng giao thông, đô thị, xã hội còn quá tải, thiếu đồng bộ; quy hoạch, quản lý quy hoạch, đất đai còn bất cập; cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh chuyển biến nhưng chưa đáp ứng yêu cầu; một bộ phận người dân còn khó khăn về nhà ở, việc làm, thu nhập…

Ông Minh cho biết kỳ họp sẽ xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng, có tác động trực tiếp đến định hướng phát triển TP.HCM năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.

HĐND TP.HCM chất vấn 2 giám đốc sở về an toàn thực phẩm, ùn tắc giao thông - Ảnh 3.

Các đại biểu tham gia kỳ họp

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Kỳ họp sẽ dành thời gian chất vấn và trả lời chất vấn Giám đốc Sở An toàn thực phẩm và Giám đốc Sở Xây dựng về an toàn thực phẩm, các dự án trọng điểm, phát triển nhà ở xã hội, giảm ùn tắc giao thông…

"Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải làm rõ trách nhiệm, giải pháp, lộ trình khắc phục, bảo đảm 'nói đi đôi với làm', không né tránh, không hình thức", ông Minh yêu cầu.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP.HCM cũng báo cáo, làm rõ thêm về tình hình kinh tế - xã hội và các định hướng lớn của thành phố. Tại kỳ họp này, TP.HCM cũng tuyên dương - trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển TP.HCM" cho một số đại biểu.

Kỳ họp cuối năm 2025 của HĐND TP.HCM diễn ra trong 2 ngày 9 - 10.12.

TP.HCM phản hồi đề xuất đổi tên đường sau sáp nhập

TP.HCM phản hồi đề xuất đổi tên đường sau sáp nhập

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM sẽ phối hợp các phường, xã, đặc khu rà soát, đặt tên đối với tuyến đường chưa có tên, hoặc đổi tên đường đối với tuyến đường trùng tên, trùng số trên cùng địa bàn.

TP.HCM điều động công chức quy mô lớn

Trao quyết định cho 4 phó chủ tịch HĐND và UBND TP.HCM

