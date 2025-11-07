TP.HCM muốn thu ngân sách vượt 140.000 tỉ đồng

Sáng 7.11, Đảng ủy UBND TP.HCM tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất (mở rộng). Phát biểu kết luận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khái quát trong 10 tháng đầu năm 2025, kinh tế tăng trưởng tích cực, thể hiện qua các chỉ số tổng mức bán lẻ hàng hóa, sản xuất công nghiệp, thu ngân sách.

Đặc biệt, tổng thu ngân sách trong 10 tháng đạt hơn 652.000 tỉ đồng, đạt 97,2% dự toán, trong đó thu nội địa vượt kế hoạch 1 - 2%. "Năm nay TP.HCM cố gắng tăng thu ngân sách vượt 20% so với chỉ tiêu giao", ông Được nêu mục tiêu.

Sau khi hợp nhất 2 tỉnh, tổng thu ngân sách năm 2025 của TP.HCM gần 700.000 tỉ đồng. Với mục tiêu thu vượt 20%, TP.HCM dự kiến thu ngân sách thêm 140.000 tỉ đồng so với chỉ tiêu được giao. Các khoản thu sẽ được tập trung gồm đất đai, hoạt động sản xuất và nguồn thu từ các hộ kinh doanh thông qua máy tính tiền điện tử.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Được nhận định môi trường đầu tư của TP.HCM đã tốt hơn, hấp dẫn hơn, thể hiện rõ nét nhất trong diễn đàn doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài vừa tổ chức mới đây. Theo đó, cộng đồng doanh nghiệp đồng tình, hồ hởi trước việc điều hành và những cải cách của thành phố trong thời gian qua. "Doanh nghiệp trao đổi với tâm lý rất xởi lởi, tin tưởng vào thành phố", ông Được nói.

Một điểm sáng khác được Chủ tịch UBND TP.HCM nêu ra là tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới đã nhiều hơn doanh nghiệp đóng cửa, rời khỏi thị trường. Doanh nghiệp cũng mở rộng quy mô lớn hơn trước, quy mô nền kinh tế tăng lên, chỉ số huy động nguồn lực ngoài nhà nước vào nền kinh tế cũng tăng.

Đặc biệt, trong 10 tháng đầu năm, TP.HCM thu hút vốn FDI hơn 7,2 USD, dẫn đầu cả nước. Chất lượng nguồn vốn FDI cũng được nâng cao. Trong 7,2 tỉ USD thu hút có khoảng 2 tỉ USD vào lĩnh vực công nghệ cao. Ông Được đánh giá khi các vướng mắc về thủ tục tháo gỡ xong, nguồn vốn FDI vào lĩnh vực công nghệ, chip, bán dẫn sẽ còn nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

Đội ngũ cán bộ vẫn còn tâm lý sợ sệt, không dám làm

Bên cạnh những kết quả tích cực, Chủ tịch UBND TP.HCM cũng chỉ ra nhiều hạn chế, đặc biệt là đầu tư công giống như căn bệnh trầm kha, dù giải ngân khá hơn trước nhưng vẫn chưa tương xứng với kế hoạch đề ra. Đầu tư công là 1 trong 3 động lực chính để thúc đẩy tăng trưởng, ông Được cho rằng phải giải ngân 100% vốn mới đạt tăng trưởng năm 2025 từ 8,5%.

Ngoài ra, lãnh đạo TP.HCM thẳng thắn chỉ ra thực tế đội ngũ cán bộ, công chức vẫn còn tâm lý sợ sệt, không biết làm, không dám làm, thiếu quyết đoán, ngại va chạm, đùn đẩy, không chủ động trong công việc, thậm chí chờ nhắc việc, kể cả lãnh đạo sở ngành và cấp phòng.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhận định một bộ phận cán bộ, công chức vẫn còn tâm lý sợ sệt, thiếu quyết đoán, không dám làm ẢNH: SỸ ĐÔNG

"Nếu làm việc với động cơ trong sáng thì lãnh đạo thành phố và pháp luật sẽ bảo vệ", ông Được cam kết, đồng thời cho rằng nếu cải thiện được sự chủ động, sáng tạo trong đội ngũ cán bộ thì tăng trưởng kinh tế sẽ tốt hơn nữa.

Nêu một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch UBND TP.HCM nêu rõ để tăng trưởng cả năm từ 8,5% trở lên thì tăng trưởng quý 4 phải trên 12%. Trong đó, nhiệm vụ ưu tiên là phải giải quyết được bài toán đầu tư công, tập trung công tác quy hoạch, tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc, tồn đọng...

Năm 2026, TP.HCM có thêm hơn 25.000 căn nhà ở xã hội

Tại hội nghị, ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng, cho biết tổng số nhà ở xã hội hoàn thành trong năm 2025 là 12.799 căn, đạt 98,2% so với kế hoạch, nếu tính thêm các tòa nhà đã cất nóc thì đạt 105%.

Điểm sáng là vừa qua đẩy nhanh rà soát, thống nhất Bộ Công an 6 vị trí chấp thuận chủ trương đầu tư làm nhà ở xã hội, dự kiến đến cuối năm khởi công 2 dự án nhà ở xã hội của ngành công an và 3 dự án khác. Ông Lâm cho biết năm 2026 sẽ có khoảng 25.300 căn nhà ở xã hội sẽ hoàn thành với cách làm và cơ chế mở như hiện nay.

Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM thông tin về kế hoạch xây dựng nhà ở xã hội, di dời nhà ven kênh rạch ẢNH: NGUYÊN VŨ

Về chương trình di dời nhà ven kênh, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết đây là chương trình rất lớn của TP.HCM với nhiều ý nghĩa, đa chức năng, vừa chỉnh trang đô thị, thoát nước, cải thiện môi trường và tạo lập nơi ở mới cho người dân khang trang, văn minh hơn.

Đến nay, các địa phương đã di dời 5.860 căn, đạt 80% kế hoạch. Để giải quyết 20.000 căn trong nhiệm kỳ tới, TP.HCM đã chỉ đạo, có kế hoạch triển khai 38 dự án. Đến nay, TP.HCM đã bố trí vốn và giao nhiệm vụ đầu tư 28 dự án theo hình thức đầu tư công với số lượng 19.000 căn. 10.000 căn còn lại sẽ tiếp tục rà soát theo hình thức đầu tư công và kêu gọi đầu tư đối tác công tư.

"Với sự ưu tiên bố trí vốn và kế hoạch đã ban hành thì chương trình di dời 20.000 căn nhà ven kênh rạch chắc chắn sẽ đạt", ông Lâm nhận định.

Giám đốc Sở Xây dựng cũng cho biết đang tập trung hàng loạt dự án trọng điểm như Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, các tuyến đường sắt đô thị, cầu đường lớn kết nối với Cần Giờ, Đồng Nai, Tây Ninh…