TP.HCM mở rộng đường Tôn Thất Thuyết gấp 4 lần, hình thành công viên ven kênh Tẻ

Tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP.HCM ngày 14.11 vừa qua, UBND TP.HCM có tờ trình về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh dọc bờ kênh Tẻ. Đây là dự án được HĐND TP.HCM thông qua từ năm 2016 nhưng đến nay chưa được phê duyệt đầu tư do quy mô, tổng mức đầu tư và phạm vi thực hiện thay đổi theo thực tiễn.

Theo tờ trình, dự án ban đầu có tổng mức đầu tư hơn 2.203 tỉ đồng, gồm hơn 737 tỉ cho xây lắp và 1.466 tỉ cho bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Sau rà soát và cập nhật theo quy định mới, tổng mức đầu tư được đề xuất tăng lên hơn 5.554 tỉ đồng, chủ yếu do mở rộng phạm vi, tăng khối lượng xây dựng, cập nhật đơn giá - định mức mới và bổ sung chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng từ 1.466 tỉ đồng lên hơn 3.976 tỉ đồng.

Đường Tôn Thất Thuyết, đoạn dài hơn 3,4 km từ Bến Vân Đồn đến đoạn giao với đường Trương Đình Hợi, khu vực cầu Tân Thuận, sẽ được mở rộng từ 7 m (2 làn xe) lên 27 m, đáp ứng 6 làn xe ẢNH: NHẬT THỊNH

Dự án sau điều chỉnh sẽ do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư, thực hiện trên địa bàn các phường Vĩnh Hội, Khánh Hội và Xóm Chiếu ẢNH: NHẬT THỊNH

Đường Tôn Thất Thuyết hiện khá hẹp nên việc lưu thông của người dân vào giờ cao điểm thường rất khó khăn. Việc người dân lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để buôn bán cũng khiến tình trạng ùn ứ thêm nghiêm trọng ẢNH: VÕ HÀ LAM

Giờ cao điểm, tuyến đường này thường xuyên ùn tắc, cản trở kết nối từ trung tâm quận 4 cũ đến khu nam TP.HCM. Các phương tiện phải di chuyển chậm, chen nhau qua đoạn đường hẹp, tạo nên cảnh giao thông lộn xộn ẢNH: VÕ HÀ LAM

Tuyến đường chạy dọc kênh Tẻ, khu vực có mật độ dân cư đông đúc. Dù rộng hơn 7 m với 2 làn xe, đoạn này lại xuất hiện nhiều chợ tự phát và hàng quán buôn bán tấp nập, khiến mặt đường thường xuyên bị “bóp nghẹt” ẢNH: NHẬT THỊNH

Cảnh sinh hoạt hằng ngày của người dân, đối mặt với đường hẹp, tấp nập phương tiện và hàng quán lấn chiếm vỉa hè ẢNH: VÕ HÀ LAM

Các hạng mục chính của dự án gồm mở rộng đường Tôn Thất Thuyết; xây mới cầu rộng 27 m qua rạch Nguyễn Kiệu; mở rộng cầu Nguyễn Kiệu trên đường Bến Vân Đồn lên 25 m; đồng thời xây kè bảo vệ và hình thành công viên cây xanh dọc kênh Tẻ ẢNH: NHẬT THỊNH

Khi hoàn thành, dự án sẽ tạo trục kết nối quan trọng giữa khu vực quận 4 với quận 1 và quận 7 (cũ); đồng bộ với dự án cầu - đường Nguyễn Khoái (gồm 2 nhánh N3, N4 nối về Tôn Thất Thuyết) nhằm giảm áp lực cho các trục đường Khánh Hội - Kênh Tẻ - Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Cừ - Dương Bá Trạc và đường 9A ẢNH: NHẬT THỊNH

Về công tác bồi thường, dự án dự kiến thu hồi hơn 53.185 m² đất với 598 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó có 551 hộ dân (430 hộ giải tỏa toàn bộ) và 47 tổ chức (31 trường hợp giải tỏa toàn bộ) ẢNH: NHẬT THỊNH

Hiện dọc tuyến đường Tôn Thất Thuyết đã có công viên ven kênh Tẻ, nhưng chưa được chỉnh trang đồng bộ. Nhiều hạng mục xuống cấp, cộng thêm mưa lớn và triều cường thường gây ngập, ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân ẢNH: VÕ HÀ LAM

Chị Đinh Thị Như Quỳnh (áo bông trắng, 46 tuổi, sống trên đường Tôn Thất Thuyết) cho biết: “Tôi mong đợi chính quyền sẽ xây công viên sạch sẽ, rộng rãi, thoáng mát và nâng cấp sao cho nước không ngập nữa” ẢNH: VÕ HÀ LAM

Dọc tuyến Tôn Thất Thuyết hiện còn một bãi rác bốc mùi hôi, ảnh hưởng sinh hoạt người dân. Khi dự án triển khai, bãi rác này sẽ được di dời, góp phần cải thiện mỹ quan đô thị ẢNH: NHẬT THỊNH

Dự án sẽ xây dựng tuyến đường số 1 dài 185 m, kè bảo vệ bờ kênh Tẻ và rạch Nguyễn Kiệu, đồng thời bố trí bến cập tàu thủy nội địa. Các hạng mục còn lại gồm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, chiếu sáng và hệ thống thoát nước ẢNH: NHẬT THỊNH