TP.HCM mở rộng đường Tôn Thất Thuyết gấp 4 lần, hình thành công viên ven kênh Tẻ

TP.HCM dự kiến mở rộng đường Tôn Thất Thuyết gấp 4 lần, kết hợp hình thành công viên ven kênh Tẻ với vốn đầu tư hơn 5.500 tỉ đồng. Dự án tạo không gian xanh, thay đổi diện mạo đô thị và tạo điểm sinh hoạt cộng đồng cho người dân.
Tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP.HCM ngày 14.11 vừa qua, UBND TP.HCM có tờ trình về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh dọc bờ kênh Tẻ. Đây là dự án được HĐND TP.HCM thông qua từ năm 2016 nhưng đến nay chưa được phê duyệt đầu tư do quy mô, tổng mức đầu tư và phạm vi thực hiện thay đổi theo thực tiễn.
Theo tờ trình, dự án ban đầu có tổng mức đầu tư hơn 2.203 tỉ đồng, gồm hơn 737 tỉ cho xây lắp và 1.466 tỉ cho bồi thường, giải phóng mặt bằng.
Sau rà soát và cập nhật theo quy định mới, tổng mức đầu tư được đề xuất tăng lên hơn 5.554 tỉ đồng, chủ yếu do mở rộng phạm vi, tăng khối lượng xây dựng, cập nhật đơn giá - định mức mới và bổ sung chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng từ 1.466 tỉ đồng lên hơn 3.976 tỉ đồng.
