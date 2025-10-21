Cầu Cát Lái kết nối TP.HCM và Đồng Nai: Giao CC1 lập đề xuất dự án

Liên quan đến dự án cầu Cát Lái, ngày 20.10, UBND tỉnh Đồng Nai đã có công văn chấp thuận CC1 là nhà đầu tư lập đề xuất dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái theo hình thức PPP.

Dự án cầu Cát Lái sẽ thay thế cho phà Cái Lái hiện tại, kết nối với TP.HCM và Đồng Nai ẢNH: LÊ LÂM

UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, thời gian để nhà đầu tư nộp hồ sơ là trước ngày 31.10.2025, địa điểm nộp là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.

Văn bản nêu, nhà đầu tư có trách nhiệm bố trí chi phí thực hiện lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án (kể cả chi phí tiếp nhận hồ sơ do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã thực hiện trước đây) và chịu mọi rủi ro trong trường hợp hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án không được chấp thuận.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, dự án xây dựng cầu Cát Lái kết nối TP.HCM và Đồng Nai đã được 2 địa phương thống nhất về sự cần thiết đầu tư xây dựng cũng như hướng tuyến và quy mô; trong đó Đồng Nai là cơ quan chủ quản.

Về quy mô, cầu Cát Lái có vận tốc thiết kế 80 km/giờ, gồm 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ. Điểm đầu nằm trên đường Nguyễn Thị Định (cách nút giao Mỹ Thủy khoảng 400 m, thuộc phường Cát Lái, TP.HCM). Điểm cuối sẽ kết nối vào đường cao tốc Bến Lức - Long Thành (thuộc xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai).

Chiều dài toàn tuyến hơn 11,6 km. Trong đó chiều dài cầu khoảng 3,07 km (cầu dẫn phía TP.HCM dài 1.140 m, cầu chính dài 800 m, cầu dẫn phía Đồng Nai 1.129 m). Phần đường phía TP.HCM khoảng 972 m, phần đường phía Đồng Nai khoảng 7,6 km.

Cầu được xây dựng theo hình thức đầu tư công, kết hợp đầu tư theo hình thức đối tác công - tư PPP, thanh toán bằng ngân sách nhà nước của 2 địa phương. Sơ bộ tổng mức đầu tư là 20.524 tỉ đồng.

Dự kiến dự án cầu Cát Lái được chia thành 3 dự án thành phần, cụ thể như sau:

Dự án thành phần 1: Xây dựng cầu Cát Lái và đường dẫn nối từ sau trạm thu phí cầu Cát Lái đến cao tốc Bến Lức - Long Thành. Tổng mức đầu tư khoảng 12.564 tỉ đồng (đã bao gồm chi phí lãi vay khoảng 1.248 tỉ đồng), do UBND tỉnh Đồng Nai đầu tư theo hình thức BT thanh toán bằng tiền.

Dự án thành phần 2: Giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tổng mức đầu tư khoảng 2.985 tỉ đồng, do UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện bằng nguồn ngân sách tỉnh.

Dự án thành phần 3: Do UBND TP.HCM thực hiện, hình thức đầu tư và nguồn vốn đầu tư do TP.HCM quyết định: gồm giải phóng mặt bằng và đầu tư mở rộng đường Nguyễn Thị Định, tổng mức đầu tư 4.975 tỉ đồng (đã bao gồm chi phí lãi vay khoảng 461 tỉ đồng).