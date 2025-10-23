Ban Giao thông TP.HCM lên tiếng về sự cố kỹ thuật tại dự án Vành đai 3

Chiều 23.10, tại buổi họp báo cung cấp các vấn về kinh tế - xã hội trên địa bàn, trước câu hỏi liên quan đến sự cố dịch chuyển kết cấu nhánh A của gói thầu XL1 của dự án Vành đai 3 TP.HCM, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Giao thông TP.HCM) đã có thông tin chi tiết.

Khẩn trương khắc phục sự cố nhánh A của Vành đai 3 TP.HCM

Theo Ban Giao thông TP.HCM, nhánh A thuộc nút giao cao tốc Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây (HLD), kết nối đường Vành đai 3 TP.HCM với cao tốc HLD.

Trong quá trình thi công kết cấu đường đầu cầu nhánh A, các bên đã ghi nhận hiện tượng lún cục bộ tại chân tường chắn đất có cốt, chiều dài khoảng 35 m, nằm trong phạm vi tường chắn có chiều cao từ 6 m trở lên.

Ngay khi phát hiện, mọi hoạt động thi công liên quan đã được dừng ngay lập tức, đồng thời dỡ bỏ vật liệu đắp sau mố cầu nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến kết cấu lân cận.

Đồng thời, các bên liên quan đã khẩn trương phối hợp rà soát, tìm hiểu nguyên nhân và nghiên cứu kỹ lưỡng các giải pháp kỹ thuật để hạn chế phát sinh vấn đề kỹ thuật tương tự tại phạm vi đường đầu cầu có chiều cao đắp lớn.

Hiện hồ sơ thiết kế xây dựng điều chỉnh hạng mục đường đầu cầu của gói thầu XL1 đã được chủ đầu tư trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện thẩm định theo quy định.

Với sự cố nhánh A gói XL1 tại nút giao HLD dự án Vành đai 3 TP.HCM, Ban Giao thông khẩn trương khắc phục để đảm bảo tiến độ thông xe năm 2025 ẢNH PHỐI CẢNH Ở CAO TỐC HLD

Về tiến độ tổng thể toàn dự án đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua TP.HCM đến nay đạt khoảng 63%.

Đối với mục tiêu thông xe tuyến chính cao tốc ngày 19.12.2025, Ban Giao thông đã chỉ đạo các đơn vị thi công tăng ca đêm, làm 3 ca, 4 kíp bám sát tiến độ dự án Vành đai 3 TP.HCM.