Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Tới tháng 12, từ Bình Dương đi Củ Chi uống cà phê bằng Vành đai 3 TP.HCM

Hà Mai
Hà Mai
25/09/2025 17:47 GMT+7

'Tới tháng 12, từ Bình Dương đi Củ Chi uống cà phê bằng Vành đai 3 TP.HCM là hoàn toàn khả thi' - chủ đầu tư tự tin báo cáo với Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính.

Hôm nay (25.9), Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã khảo sát công trường Vành đai 3 TP.HCM, trong đó có hai nút giao trọng điểm là cầu Bình Gởi vượt sông Sài Gòn và nút giao Tân Vạn kết nối Xa lộ Hà Nội.

Tới tháng 12, từ Bình Dương đi Củ Chi uống cà phê bằng Vành đai 3 TP.HCM- Ảnh 1.

Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính (áo xanh) nghe chủ đầu tư báo cáo tiến độ dự án Vành đai 3 TP.HCM

ẢNH: M.Q

Báo cáo Phó thủ tướng, ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông, chủ đầu tư) - cho biết: Đến 19.12, sẽ có 24,1 km Vành đai 3 được đưa vào khai thác, gồm 3 đoạn: 14,7 km qua TP.Thủ Đức trước đây; 3 km qua địa bàn tỉnh Bình Dương trước đây (nay là TP.HCM) và 6,4 km thuộc địa phận tỉnh Long An trước đây (nay là tỉnh Tây Ninh).

"Tới tháng 12, từ Bình Dương đi Củ Chi uống cà phê bằng Vành đai 3 TPHCM là hoàn toàn khả thi" - ông Phúc nói.

Đồng thời, ngày 19.12.2025, Vành đai 3 TP.HCM cũng được thông xe kỹ thuật tổng cộng 41,4 km (gồm 32,6 km qua Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh trước đây; 5 km qua tỉnh Đồng Nai; 3,8 km qua Bình Dương). Dự kiến đến 30.6.2026, toàn bộ dự án dài 76,3 km sẽ chính thức hoàn thành.

Về phần dự án qua Bình Dương (cũ) dài 11,3 km, ông Trần Hùng Việt - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Bình Dương - thông tin, tiến độ tổng thể hiện đang chậm hơn kế hoạch 9,15%. Trong đó, nút giao Tân Vạn đạt 31,2%; nút giao Bình Chuẩn đạt 56,37%; đoạn Bình Chuẩn - sông Sài Gòn đạt 48,23% và cầu Bình Gởi đạt 77,02%.

Nguyên nhân chậm tiến độ chủ yếu do kéo dài thời gian thẩm định hồ sơ kỹ thuật, ảnh hưởng thời tiết mưa nhiều, cùng khó khăn về nguồn cung vật liệu.

Các nhà thầu đã tăng ca, tổ chức thi công 3 ca 4 kíp, điều chuyển khối lượng và thay đổi giải pháp tại một số vị trí. Tuy vậy, một số hạng mục vẫn gặp thách thức lớn như nền đất yếu cần thời gian lún từ 9 - 12 tháng và biến động giá vật liệu xây dựng.

Tới tháng 12, từ Bình Dương đi Củ Chi uống cà phê bằng Vành đai 3 TP.HCM- Ảnh 2.

Ba đoạn tuyến thuộc dự án Vành đai 3 TP.HCM với tổng chiều dài 24,1 km sẽ chính thức thông xe vào ngày 19.12

ẢNH: M.Q

Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư, đơn vị thi công và các nhà thầu khi sản lượng nhiều hạng mục có chuyển biến tích cực, đặc biệt tại cầu Bình Gởi. Xác định khó khăn lớn nhất hiện nay là xử lý nền đất yếu, đòi hỏi giải pháp kỹ thuật phù hợp và khắc phục kịp thời, Phó thủ tướng yêu cầu tất cả nhà thầu phải bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và hiệu quả công trình, cơ bản hoàn thành toàn tuyến trước cuối năm để kịp tổ chức lễ thông xe vào ngày 19.12.

Tuyến Vành đai 3 dài hơn 90 km, đi qua TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh sau khi sáp nhập. Trước đó, dự án đã hoàn thành đoạn Mỹ Phước - Tân Vạn (15,3 km) và đoạn từ ĐT.25B (Đồng Nai) đến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (gồm cầu Nhơn Trạch) đưa vào khai thác từ tháng 8. Phần còn lại dài hơn 76 km có tổng vốn đầu tư gần 75.400 tỉ đồng, quy mô 6 - 8 làn xe đang được các địa phương triển khai. Trong giai đoạn 1 xây dựng trước 4 làn xe và hệ thống đường song hành (không liên tục).

Khi hoàn thành, Vành đai 3 TP.HCM không chỉ giải quyết nhu cầu kết nối giao thông, giảm áp lực cho khu vực nội đô, mà còn mở ra hành lang phát triển đô thị - công nghiệp, tạo động lực tăng trưởng cho toàn vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Tin liên quan

Chính phủ yêu cầu TP.HCM hoàn thành cơ bản Vành đai 3 trong năm nay

Chính phủ yêu cầu TP.HCM hoàn thành cơ bản Vành đai 3 trong năm nay

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 8128 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính về việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tại dự án đường Vành đai 3 TP.HCM.

Khám phá thêm chủ đề

Vành đai 3 TP.HCM vành đai 3 Đường vành đai TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận