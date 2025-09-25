Tới tháng 12, từ Bình Dương đi Củ Chi uống cà phê bằng Vành đai 3 TP.HCM

Hôm nay (25.9), Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã khảo sát công trường Vành đai 3 TP.HCM, trong đó có hai nút giao trọng điểm là cầu Bình Gởi vượt sông Sài Gòn và nút giao Tân Vạn kết nối Xa lộ Hà Nội.

Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính (áo xanh) nghe chủ đầu tư báo cáo tiến độ dự án Vành đai 3 TP.HCM ẢNH: M.Q

Báo cáo Phó thủ tướng, ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông, chủ đầu tư) - cho biết: Đến 19.12, sẽ có 24,1 km Vành đai 3 được đưa vào khai thác, gồm 3 đoạn: 14,7 km qua TP.Thủ Đức trước đây; 3 km qua địa bàn tỉnh Bình Dương trước đây (nay là TP.HCM) và 6,4 km thuộc địa phận tỉnh Long An trước đây (nay là tỉnh Tây Ninh).

"Tới tháng 12, từ Bình Dương đi Củ Chi uống cà phê bằng Vành đai 3 TPHCM là hoàn toàn khả thi" - ông Phúc nói.

Đồng thời, ngày 19.12.2025, Vành đai 3 TP.HCM cũng được thông xe kỹ thuật tổng cộng 41,4 km (gồm 32,6 km qua Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh trước đây; 5 km qua tỉnh Đồng Nai; 3,8 km qua Bình Dương). Dự kiến đến 30.6.2026, toàn bộ dự án dài 76,3 km sẽ chính thức hoàn thành.

Về phần dự án qua Bình Dương (cũ) dài 11,3 km, ông Trần Hùng Việt - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Bình Dương - thông tin, tiến độ tổng thể hiện đang chậm hơn kế hoạch 9,15%. Trong đó, nút giao Tân Vạn đạt 31,2%; nút giao Bình Chuẩn đạt 56,37%; đoạn Bình Chuẩn - sông Sài Gòn đạt 48,23% và cầu Bình Gởi đạt 77,02%.

Nguyên nhân chậm tiến độ chủ yếu do kéo dài thời gian thẩm định hồ sơ kỹ thuật, ảnh hưởng thời tiết mưa nhiều, cùng khó khăn về nguồn cung vật liệu.

Các nhà thầu đã tăng ca, tổ chức thi công 3 ca 4 kíp, điều chuyển khối lượng và thay đổi giải pháp tại một số vị trí. Tuy vậy, một số hạng mục vẫn gặp thách thức lớn như nền đất yếu cần thời gian lún từ 9 - 12 tháng và biến động giá vật liệu xây dựng.

Ba đoạn tuyến thuộc dự án Vành đai 3 TP.HCM với tổng chiều dài 24,1 km sẽ chính thức thông xe vào ngày 19.12 ẢNH: M.Q

Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư, đơn vị thi công và các nhà thầu khi sản lượng nhiều hạng mục có chuyển biến tích cực, đặc biệt tại cầu Bình Gởi. Xác định khó khăn lớn nhất hiện nay là xử lý nền đất yếu, đòi hỏi giải pháp kỹ thuật phù hợp và khắc phục kịp thời, Phó thủ tướng yêu cầu tất cả nhà thầu phải bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và hiệu quả công trình, cơ bản hoàn thành toàn tuyến trước cuối năm để kịp tổ chức lễ thông xe vào ngày 19.12.

Tuyến Vành đai 3 dài hơn 90 km, đi qua TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh sau khi sáp nhập. Trước đó, dự án đã hoàn thành đoạn Mỹ Phước - Tân Vạn (15,3 km) và đoạn từ ĐT.25B (Đồng Nai) đến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (gồm cầu Nhơn Trạch) đưa vào khai thác từ tháng 8. Phần còn lại dài hơn 76 km có tổng vốn đầu tư gần 75.400 tỉ đồng, quy mô 6 - 8 làn xe đang được các địa phương triển khai. Trong giai đoạn 1 xây dựng trước 4 làn xe và hệ thống đường song hành (không liên tục).

Khi hoàn thành, Vành đai 3 TP.HCM không chỉ giải quyết nhu cầu kết nối giao thông, giảm áp lực cho khu vực nội đô, mà còn mở ra hành lang phát triển đô thị - công nghiệp, tạo động lực tăng trưởng cho toàn vùng kinh tế trọng điểm phía nam.